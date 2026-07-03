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Poslednji savezni zatvorenik i osuđeni ubica Viktor Hari Figer osuđen je na smrtnu kaznu u Sjedinjenim Američkim Država, a za svoj poslednji obrok pred pogubljenje tražio je nešto sasvim nesvakidašnje - samo jednu maslinu.

Naime, da ste nekada bacili pogled na listu želja za poslednji obrok osuđenika na smrtnu kaznu, videli biste da je prepuna jela za koja se ne zna da li su neobičnija po svom sastavu ili količini obroka. Od obilnih gozbi, preko grumena zemlje pa do najneobičnije želje osuđenog ubice i silovatelja Lorensa Rasela Bruera, koji je tražio mnoštvo različitih jela da bi na kraju rekao da nije gladan, poslednji obrok Viktora Harija Figera definitivno je najapsurdniji.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Viktor Hari Figer - za poslednji obrok tražio jednu maslinu Foto: Printscreen/YouTube/CutionsOriginal

Brutalan zločin

Viktor je osuđen na smrt vešanjem, 1963. godine, zbog ubistva doktora Edvarda Bartelsa i to kada je imao svega 28 godina. Jula 1960. godine, doktora namamio tako što mu je zatražio medicinsku pomoć za jednu ženu koja je bila povređena, međutim kada je doktor Bartes stigao na adresu, pomenute žene nije bilo, a Viktor je kindapovao lekara i lišio ga života jednim hicem u glavu.

Doktorovo telo pronađeno je kasnije u polju kukuruza u Ilionoisu. Nakon što je FBI dobio dojavu od anonimnog muškarca, kojem je Viktor pokušao da proda doktorev auto bez ikakve propratne papirologije, policija je uhapsila Viktora u Alabami. Iako je ubica tvrdio da je nije počinio zločin, vlasti su kao motiv navele krađu lekova koje je doktor nosio sa sobom, a Viktor je osuđen na smrt.

Kenedijeva odluka

Spomen ploča Viktora Harija Figera Foto: Printscreen/YouTube/CutionsOriginal

Zločinac je uložio žalbu na presudu koja je ubrzo odbijena i to od strane tadašnjeg američkog predsednika Džordža F. Kenedija. Iako su ga kontaktirali i Viktorov advokat i tadašnji guverner Ajove, Harold Hjuz, Kenedi je odbio molbu for pomilovanje pod izgovorom da je "zločin bio previše brutalan", preneli su strani mediji tada.

Poslednja želja

Do poslednjeg dana Viktor je okarakterisan kao zatvorenik primerenog vladanja, a apsolutno svi su bili iznenađeni njegovom odlukom da za poslednji obrok traži samo jednu maslinu sa košticom. Međutim, iza ovog zahteva krio se razlog - Viktor se nadao da će iz njegovog groba zbog iz te koštice izrasti drvo masline i to "u znak mira", barem je tako rekao čuvarima zatvora pre nego što su ga pogubili u Ajovi.

Nakon cele noći provede sa sveštenikom, Viktor je pogubljen 15. marta 1963. godine, a neki mediji tvrde da su, nakon što su ga proglasili mrtvim, u njegovom džepu pronašli semenku masline.

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