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Mlada je usred plesnog podijuma odlučila da izvede akrobaciju koju retko ko očekuje na venčanju, a pravi hit postao je detalj koji se pojavio kada joj se podigla venčanica.

Video koji je na Instagramu objavio zagrebački D'rajf bend za kratko vreme privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Na snimku se vidi mlada koja, uz pomoć mladoženje i jedne gošće, bez mnogo razmišljanja izvodi stoj na glavi pred oduševljenim gostima. Dok su je svi bodrili, mnogi su ceo trenutak zabeležili mobilnim telefonima.

Ispod venčanice krio se detalj koji je sve nasmejao

U jednom trenutku gosti su oko nje razvili veliku zastavu, a atmosfera je dodatno eksplodirala kada se ispod venčanice ukazao neočekivan detalj. Mlada je nosila bele kratke pantalone sa natpisom "Žena naopako", što je izazvalo smeh i aplauz svih prisutnih. Natpis je bio savršen nastavak njenog performansa, jer se izraz "žena naopako" često koristi za nekoga ko je tvrdoglav, svojeglav ili pomalo luckast.

Iz D'rajf benda su uz objavu kratko poručili:

- Ovo još niste videli. Mlada je podigla lestvicu i tokom večeri odradila nekoliko stojova na glavi. Pogledajte ovu kraljicu.

Gosti igrali na stolicama, mladoženja uzeo harmoniku

Međutim, akrobacija nije bila jedini trenutak koji će gosti dugo pamtiti. Tokom večeri igralo se na stolicama, pevalo iz sveg glasa, a u jednom trenutku mladoženja je uzeo harmoniku i zasvirao, dok mu se mlada pridružila pesmom.

Video je ubrzo postao viralan, a komentari su bili puni pohvala na račun mladenaca koji su, umesto stroge formalnosti, odlučili da svoje venčanje pretvore u nezaboravnu žurku punu smeha, muzike i spontane zabave.

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