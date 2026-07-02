Slušaj vest

Tražite grad koji će vas očarati svojom autentičnošću i živahnošću, a da vas pritom ne iscrpi beskrajnim kolonama turista? Zaboravite na Italiju ili Francusku. Španski grad Herez de la Frontera ili jednostavno Herez, vaš je odgovor.

Ova andaluzijska lepotica, skrivena između poznatijih Sevilje i Kadiza, ima dovoljno gradskog šarma da vam nikako ne bude dosadno, a istovremeno je dovoljno mirna da možete da se opustite.

Grad koji miriše na šeri i pomorandže

Herez je svetski poznat po svom šeriju, ojačanom vinu od belog grožđa sorte Palomino i starim vinarijama gde možete da ga probate pravo iz bureta.

Grad je i kolevka flamenka, pa je letnje veče uz ples i gitaru skoro obavezno. Pored šerija i flamenka, Andaluzija je poznata i po konjima. Ljubitelji životinja oduševiće se Kraljevskom andaluzijskom dvorištu jahanja i predstavama gde veličanstveni konji izvode eleganciju u pokretu.

1/5 Vidi galeriju Herez de la Frontera Foto: alexbuess / Alamy / Profimedia, Travelling Tourist / Alamy / Profimedia

Tokom dana možete da se izgubite na lokalnim pijacama, punim svežih maslina, suvih smokava i mirisnih začina. Čak i obična šetnja među belim fasadama koje mirišu na citruse i kaldrmisanim ulicama, gde život teče sporije, predstavlja doživljaj. Uveče grad oživi. Ljudi se okupljaju na trgovima i u lokalima da uživaju u muzici ili jednostavno u atmosferi.

Bez masovnog turizma

Pošto Herez još nije postao deo klasičnih "morate videti" lista na društvenim mrežama, čak i usred sezone naći ćete slobodne stolove u senovitim kafićima i imaćete dovoljno prostora za opuštene šetnje gradskim trgovima.

Međutim, letnji boravak u gradu preporučljiv je prvenstveno onima koji dobro podnose toplotu. Trenutno su temperature znatno preko 30 stepeni. Ako želite prijatnije vreme, posetite ga radije u kasnu jesen.

I još nešto. Iako je Herez prelep sam po sebi, njegova pozicija omogućava i kratke izlete, od peščanih plaža Kadiza do istorijski bogate Sevilje.

VIDEO: Kalelja, Španija