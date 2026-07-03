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Dnevni horoskop za 3. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje ovog petka.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi, danas osećate priliv neverovatne energije i spremni ste da preuzmete inicijativu na poslu. Ipak, pripazite da u privatnim odnosima ne budete previše nametljivi – partneri i prijatelji će više ceniti vašu podršku nego pokušaje da nametnete svoju volju. Veče iskoristite za fizičku aktivnost kako biste izbacili višak tenzije.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi, fokusirani ste na stabilnost i finansijska pitanja, pa je ovo odličan dan za pravljenje dugoročnih planova ili analizu troškova. U emotivnim odnosima možete delovati pomalo rezervisano, što vaši bližnji mogu pogrešno protumačiti kao hladnoću. Otvorite se i pokažite im svoju toplu stranu.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, vaša harizma i komunikativnost danas dostižu vrhunac, pa ćete sa lakoćom šarmirati sve oko sebe. Iskoristite ovaj period za pregovore, sastanke ili obnavljanje starih kontakata. Na emotivnom planu vas očekuju zanimljivi razgovori koji vam mogu otvoriti oči po pitanju jedne bliske osobe.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi, danas vam je preko potreban mir, pa ćete imati želju da se povučete iz bučnih okruženja i posvetite sebi. Poslušajte svoju intuiciju jer vas vodi ka donošenju ispravnih odluka u vezi sa porodicom. Uveče se opustite uz dobru knjigu ili film u krugu najmilijih.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi, danas blistate u društvu i privlačite pažnju gde god da se pojavite. Prijatelji će tražiti vaš savet ili društvo, što će goditi vašem samopouzdanju. Na poslovnom planu, timski rad vam donosi mnogo više uspeha nego solo projekti, zato budite spremni na kompromise.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Device, vaša posvećenost detaljima i profesionalizam danas dolaze do punog izražaja. Nadređeni će primetiti vaš trud, što vam može otvoriti vrata za napredak ili doneti zaslužene pohvale. Ipak, nemojte zaboraviti da balansirte poslovni i privatni život – porodica želi više vašeg vremena.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vage, danas žudite za novim saznanjima, avanturama i promenom perspektive. Odličan je trenutak za planiranje putovanja ili upisivanje nekog kursa koji vas odavno zanima. U ljubavi vas prati harmonija, a slobodne Vage mogu privući osobu koja deli njihova filozofska interesovanja.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Škorpije, pred vama je dan dubokih uvida i transformacije, u kom ćete želeti da rešite neke stare dileme. Finansijska situacija zahteva oprez, pa izbegavajte impulsivne kupovine ili rizična ulaganja. U partnerskim odnosima, iskren i dubok razgovor može rešiti dugogodišnje nesuglasice.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi, odnosi sa drugim ljudima, bilo poslovni ili emotivni, danas su u vašem glavnom fokusu. Spremni ste na saradnju i lako pronalazite zajednički jezik čak i sa onima sa kojima se retko slažete. Ako ste u vezi, posvetite veče partneru i uživajte u zajedničkim trenucima.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi, danas ste potpuno posvećeni obavezama, rutini i zdravlju. Uspećete da završite gomilu sitnih zadataka koje ste dugo odlagali, što će vam doneti veliko olakšanje. Povedite računa o ishrani i unosite više tečnosti kako biste sačuvali visok nivo energije tokom celog dana.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vodolije, kreativnost vam je danas na maksimumu, pa je idealan trenutak da se izrazite kroz hobije ili umetnost. Osećate se poletno i mladoliko, što će privući pozitivne ljude u vaš život. Ako ste slobodni, flert i nova poznanstva su na vidiku, dok zauzete Vodolije očekuje dan pun smeha sa partnerom.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Drage Ribe, danas su vaše misli usmerene ka domu i porodici, gde pronalazite svoj siguran zaklon. Možda ćete poželeti da preuredite prostor u kom živite ili da ugostite drage ljude. Emotivno ste stabilni i spremni da pružite utehu i podršku svakome kome je to u vašem okruženju potrebno.