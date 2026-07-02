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Italijansko-američka manekenka i fudbalski sudija Klaudija Romani još jednom je priredila šou na plaži u Majamiju, koji mnogi obožavaoci već opisuju kao potpuno isforsiran i neprijatan. Nakon što je njena rodna Italija doživela potpuni krah u utakmici protiv Bosne i Hercegovine i ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje se odigrava u Meksiku, Kanadi i SAD, ova manekenka je odmah promenila kurs.

Kladija Romani promenila tim:

Kaludija Romani navija za SAD na Mundijalu Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Od italijanskog neuspeha do američkog dresa
Na pesku Floride pozirala je bez stida u dresu Sjedinjenih Američkih Država i sa zvaničnim FIFA peškirom, jasno stavljajući do znanja da joj lojalnost jednoj reprezentaciji ne znači ništa. Dok su italijanski navijači i dalje utučeni, ova četrdesetjednogodišnja manekenka radije je rešila da pokazuje svoju pozadinu u izrezanom crvenom kupaćem kostimu, demonstrirajući uvežbane poze na peškiru za plažu.

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Foto: Instagram/claudia_romani


Njen žarki trud da udovolji američkoj publici i sakupi što više lajkova na društvenim mrežama, međutim, kod mnogih izaziva samo osećaj neprijatnosti. Umesto fudbalskog stručnjaka, što često voli da tvrdi da jeste, Klaudija je u Majamiju uglavnom pokazala samo želju za pažnjom po svaku cenu, za šta joj je neuspeh italijanske reprezentacije poslužio kao idealan izgovor.

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Prvi zeleni karton u istoriji fudbala Izvor: BeinSport/Screenshot