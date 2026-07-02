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Vikend horoskop za sve znake. Tokom naredna tri dana važno je da svi pripadnici Zodijaka iskoriste priliku da malo uspore tempo. Nekima će pozitivna energija pomoći da privuku ljubav o kojoj su maštali, a nekima i će to biti odličan predah od stresa.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Ovnovi, ovaj vikend donosi vam priliku da malo usporite tempo. Petak započinjete sa željom da završite sve zaostale obaveze, dok će subota i nedelja biti rezervisane za uživanje u krugu porodice ili ulepšavanje doma. Napunite baterije u mirnom okruženju jer vas od ponedeljka ponovo čeka dinamičan period.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dragi Bikovi, pred vama je vikend stvoren za druženje, kraća putovanja i promenu sredine. Bićete izuzetno komunikativni i šarmantni, pa je odličan trenutak za izlaske ili susrete sa prijateljima koje niste dugo videli. U ljubavi vas očekuju zanimljivi razgovori i tople, iskrene emocije.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Blizanci, tokom narednih dana fokusiraćete se na sopstvene potrebe i materijalnu stabilnost. Možda ćete poželeti da ugodite sebi nekom lepom kupovinom ili dobrim ručkom u restoranu. Nedelju iskoristite za odmor i distanciranje od stresnih tema – prijaće vam tišina.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Rakovi, ovo je vaš vikend! Mesec prolazi kroz vaš znak, što vam donosi ogroman priliv energije, pojačanu intuiciju i magnetsku privlačnost. Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Slobodni Rakovi mogu privući nečije poglede, dok će zauzeti uživati u dubokoj emotivnoj povezanosti sa partnerom.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Lavovi, vama će tokom ovog vikenda najviše prijati izolacija od spoljnog sveta. Osećate emotivni i fizički umor, pa je idealno vreme da se povučete, dovoljno naspavate i posvetite svojim mislima. Već od nedelje uveče osetićete povratak prepoznatljive energije i optimizma.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Device, pred vama su dani ispunjeni sjajnom društvenom energijom. Prijatelji će vas pozivati na okupljanja, proslave ili opuštene kafe, a vi ne biste trebali da odbijete te pozive. Umrežavanje sa ljudima može vam doneti ne samo dobru zabavu, već i neke zanimljive ideje za budućnost.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vage, iako je vikend, vaše misli će delimično ostati zarobljene na poslu i dugoročnim ciljevima. Dobijate pohvale za svoj trud, što vam godi, ali nemojte dozvoliti da vam karijera pokvari slobodne dane. Posvetite subotu uveče partneru ili bliskim ljudima i zaboravite na obaveze.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Škorpije, ovaj vikend budi u vama želju za avanturom, učenjem i širenjem vidika. Ako ste u mogućnosti, otputujte negde van grada, makar na jednodnevni izlet u prirodu. Potrebna vam je promena perspektive, a boravak na svežem vazduhu pomoći će vam da razbistrite misli.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Strelčevi, pred vama je vikend dubokih emocija i strasti. Žudećete za intenzivnim razgovorima i bliskošću sa partnerom, pa su idealni dani za romantične trenutke u privatnosti doma. Ako imate neke nerešene dileme, sada je trenutak da ih kroz iskren razgovor zauvek ostavite iza sebe.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dragi Jarčevi, fokus ovog vikenda je na vašim partnerskim odnosima, kako ljubavnim, tako i prijateljskim. Bićete spremni na kompromise i pružićete ruku pomirenja ako je negde došlo do nesporazuma. Nedelju provedite u društvu osobe koja vas najbolje poznaje i opustite se uz omiljeni hobi.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Drage Vodolije, vi ćete ovaj vikend iskoristiti za reorganizaciju života. Bilo da je reč o generalnom čišćenju stana, planiranju zdrave ishrane ili uvođenju lagane fizičke aktivnosti, osećaćete se sjajno jer radite nešto korisno za sebe. Telu je potreban detoks, a umu red.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Drage Ribe, pred vama su dani čiste radosti, kreativnosti i zabave. Probudite dete u sebi, bavite se umetnošću, idite u bioskop ili plešite. U ljubavi vas očekuju prelepi momenti – ako ste slobodni, neko bi mogao ozbiljno da vam pomuti razum svojim šarmom i duhovitošću.