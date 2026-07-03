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Mnogi su ostali zatečeni činjenicom da će Srbiju predstavljati devojka mongolskog porekla, a dodatna pitanja pojavila su se kada je postalo jasno da javni izbor za nacionalnu predstavnicu praktično nije ni održan.

Na samom takmičenju Jelena Egorova nije ostvarila zapažen rezultat, a nakon završetka izbora gotovo potpuno je nestala iz javnosti.

Izbor koji je izazvao brojne reakcije

O celoj situaciji govorile su i nekadašnja nacionalna direktorka izbora lepote Vesna de Vinča, kao i bivša predstavnica Srbije na Mis Univerzumu Ivana Trišić.

Posebnu pažnju privukle su izjave Vesne de Vinče, koja je oštro kritikovala način na koji je ove godine izabrana predstavnica Srbije.

1/5 Vidi galeriju Jelena Egorova Foto: Printscreen/ Instagram/ msjelenae, Printscreen/Instagram/msjelenae

"Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Nastao je potpuni haos u organizaciji Mis Univerzuma. Ovo je za našu zemlju veliki skandal. Ako nemaju predstavnicu neke države, angažuju bukere koji predlože devojku iz druge zemlje. Ova Mongolka ne zna srpski, a garantujem da nema ni pasoš Srbije", izjavila je tada Vesna de Vinča u emisiji "Puls Srbije".

Ranije predstavljala drugu državu

Prema dostupnim informacijama, Jelena Egorova je i ranije učestvovala na međunarodnim izborima lepote. Na izboru Mis Grand Internešenel nastupala je kao predstavnica Mongolije, dok je za ovogodišnji izbor Mis Univerzuma predstavljena kao kandidatkinja Srbije.

Upravo ta činjenica dodatno je podgrejala raspravu o pravilima i načinu izbora nacionalnih predstavnica.

Nije uspela da se plasira među najbolje

Na završnom izboru Mis Univerzuma 2025. godine predstavnica Srbije nije uspela da se plasira među 30 najlepših žena sveta.

Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Screenshot YT

Titulu najlepše odnela je predstavnica Meksika, Fatima Boš.

Gde je danas Jelena Egorova?

Nakon što su se polemike stišale, Jelena Egorova gotovo je potpuno nestala iz javnosti.

Njeni profili na društvenim mrežama danas su zaključani, a o njenom privatnom životu i eventualnom nastavku karijere gotovo da nema novih informacija. Posle učešća na Mis Univerzumu nije se javno oglašavala, niti su se pojavile vesti o njenim narednim angažmanima, zbog čega je ostala jedna od najkontroverznijih predstavnica Srbije na ovom prestižnom takmičenju.

VIDEO: Jelena Egorova