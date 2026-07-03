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Dok se svetske metropole tokom letnjih meseci guše u sopstvenom betonu, pretvarajući se u užarene rerne pod uticajem toplotnih ostrva, kolumbijski Medeljin je uspeo da prevari zakone urbane fizike.

Bez uvođenja skupe tehnologije, ovaj grad je uspeo da snizi temperaturu u pojedinim kvartovima za neverovatna tri stepena. Planeta je toliko fascinirana ovim uspehom da su Ujedinjene nacije zvanično proglasile ovaj projekat za obrazac modernog urbanizma koji bi cela Evropa morala hitno da prepiše.

Ovaj ekološki preokret započeo je 2016. godine pod nazivom "Zeleni koridori", a pretvorio je gradske ulice, obale reka i parkove u džinovsku, povezanu plućnu mrežu koja uspešno prkosi klimatskim promenama.

Zelena "paučina" protiv betona

Glavni problem većine gradova su izolovane mini-zelene površine koje nemaju nikakav ekološki efekat na okolni vreli asfalt. Vlasti Medeljina su zato osmislile genijalnu strategiju: povezati prirodu u neprekidni lanac.

Stvoreno je više od 30 zelenih koridora, od čega 18 duž ulica i velikih avenija, a 12 uz same rečne tokove. Razmere ove sadnje su prosto šokantne:

- 880.000 stabala drveća zasađeno je tamo gde je do juče bio sivi beton.

- 2,5 miliona manjih biljaka, grmlja i pokrivača tla popunilo je preostali prostor.

- Instalirani su brojni vertikalni vrtovi i zeleni krovovi na zgradama.

Medeljin, Kolumbija Foto: Luis Echeverri / Alamy / Profimedia

Uklanjanjem slojeva asfalta i uvođenjem propusnog tla, grad je počeo prirodno da upija kišnicu i sprečava akumulaciju toplote. Živa na termometrima je odmah odreagovala – prosek u gradu je pao za 2°C, dok su pojedine najkritičnije zone zabeležile pad od čak 3°C, što donosi neopisivo olakšanje u vrelim tropskim danima.

Živi štit koji "guta" gradski smog i buku

Rashlađivanje vazduha je samo polovina ovog uspeha. Milioni zasađenih biljaka danas u Medeljinu glume masivni, prirodni prečišćivač i izolator.

Uloga zelenog filtera: Drveće svakodnevno bukvalno „usisava“ i apsorbuje sitne čestice prašine, ugljen-dioksid i toksične gasove koji lebde iznad saobraćajnica. Pored čistijeg vazduha, ova zelena barijera obezbeđuje i vrhunsku zvučnu izolaciju od nesnosne buke automobila.

Zajedno sa biljkama, u grad se vratio i kompletan divlji svet. Ulice su preplavile autohtone ptice, leptiri i sitne životinje, a nekada sivi i sumorni kvartovi postali su omiljena mesta za odmor, šetnju i druženje stotina hiljada građana.

Dolina bez vazduha

Da bismo razumeli dramatičnost situacije, moramo pogledati položaj ovog grada. Medeljin leži na 1.495 metara nadmorske visine, u uskoj i izduženoj dolini Abura, opkoljen masivnim planinama.

Zbog ovog prirodnog "zida", cirkulacija vazduha je prirodno blokirana, pa se smog i toplota lako zarobljavaju iznad grada, podižući zagađenje daleko iznad bezbednosnih granica Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Statistika pre ovog projekta bila je zastrašujuća – grad je beležio konstantan porast temperature od preko 2°C po svakoj deceniji u periodu od 1940. do 2012. godine. Grad se bukvalno pržio u sopstvenom soku, a sadnja drveća bila je jedini preostali pojas za spasavanje.

1/4 Vidi galeriju Medeljin, Kolumbija Foto: Pablo Melguizo / Alamy / Profimedia, Luis Echeverri / Alamy / Profimedia

Svetsko priznanje i lekcija Ujedinjenih nacija za čitavu planetu

Rezultati su lansirali Medeljin na sam vrh globalne mape ekoloških rešenja, donoseći mu najprestižnija svetska priznanja. Pored nagrade Ashden Awards 2019 u kategoriji „Hlađenje pomoću prirode“, projekat je trijumfovao i na takmičenju C40 Bloomberg Philanthropies u kategoriji „Otporna budućnost kakvu želimo“.

Predstavnici Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) zvanično su klasifikovali ovaj sistem kao školski primer pametnog urbanog planiranja zasnovanog na prirodi.

Ovaj kolumbijski fenomen dokazao je čovečanstvu ključnu istinu – drveće u 21. veku više ne sme biti tretirano kao običan ukras na trotoaru ili estetski detalj u parku. Ono je postalo najvažnija i najjeftinija odbrambena infrastruktura protiv urbanih vrelina, lekcija koja postaje bolno važna za svaki grad na planeti u godinama koje dolaze.

(Kurir.rs/Blic)

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