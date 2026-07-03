Slušaj vest

Influenserka Julija Medeiros (24), koju na internetu često opisuju kao “dvojnicu Kajli Džener”, podelila je svoje iskustvo tokom polaganja vozačkog ispita, a koje je trajalo duže nego što je očekivala. Tokom pet pokušaja, kako navodi, susretala se sa ponavljajućim komentarima koji su je kasnije naveli da preispita čitavo iskustvo, prenosi Daily Mail.

Julija Medeiros Foto: Printscreen/Instgram/juju.brazil

Po njenim rečima, instruktori su tokom svake vožnje komentarisali njen izgled, ali nisu bili nepristojni niti uvredljivi. Često su joj govorili da "izgleda previše glamurozno da bi bila ovde" ili da "izgleda kao glumica i manekenka". Julija dodaje da su je ponekad pitali da li se bavi društvenim mrežama ili modelingom, i to pre nego što bi test počeo.

U početku, kako kaže, smejala se na komentare i nije im pridavala značaj. Međutim, nakon više neuspelih pokušaja polaganja, počela je da povezuje te situacije i preispituje celokupan proces.

Julija Medeiros Foto: Printscreen/Instgram/juju.brazil

Julija objašnjava da su joj nakon svakog propalog pokušaja instruktori govorili da razlog neuspeha leži u njenoj nervozi i sitnim tehničkim greškama tokom vožnje. I sama priznaje da je u početku verovala da je upravo to uzrok.

"Prvi put sam mislila da je to samo anksioznost. Bila sam nervozna, pravila greške i pala. Delovalo je potpuno normalno", navela je.

Međutim, kako su se neuspesi ponavljali, počela je da razmišlja da li postoji još neki faktor koji bi mogao uticati na način kako je procenjivana.

"Posle trećeg ili četvrtog puta počela sam da primećujem da uvek postoji neki komentar o mom izgledu, licu ili odeći", ispričala je.

Dodaje da je tada počela da razmišlja da li njen fizički izgled utiče na to kako je posmatraju tokom testova.

"Ne mogu to da dokažem, ali imala sam osećaj da ljudi više obraćaju pažnju na mene nego na moju vožnju", rekla je.

Julija navodi da su joj komentari o izgledu tokom obuke i ispita dodatno pojačali nesigurnost. Proces dobijanja vozačke dozvole trajao je oko godinu dana, dok je živela u Brazilu, a sve testove polagala je u istoj auto-školi. Dozvolu je na kraju dobila iz petog pokušaja.

"Ne mogu da kažem da su komentari uticali na ishod, jer nemam dokaz. Ali, kada jednom padneš, kriviš sebe. Kada se to ponovi više puta, počneš da preispituješ sve, pa i ono što su ljudi govorili", zaključila je lepotica koja danas živi u Majamiju.

VIDEO: Zorka je položila vozački ispit u 71. godini