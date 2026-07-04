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Dnevni horoskop za 4. jul donosi dinamične planetarne aspekte koji otvaraju prostor za vikend opuštanje, ali i važne emotivne uvide za sve znakove Zodijaka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Profimedia

Zahvaljujući pravim poslovnim potezima, ali i podršci neke veoma uticajne osobe, ovaj dan vam donosi znatan finansijski dobitak. Strastvena ljubavna avantura sa jednim Lavom ili Vagom oživeće sva vaša čula. Variranje pritiska.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Profimedia

Četiri planete u vašem polju saradnje sa inostranstvom stavljaju akcenat na taj deo poslovne scene. Uspeh putem profesionalnog usavršavanja. Slobodne Bikove očekuje susret s veoma privlačnom osobom u znaku Škorpije. Bolovi u leđima.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Profimedia

Vaše polje platnog prometa najavljuje povećan obim posla, kao i uspeh ukoliko se bavite osiguranjem ili trgovinom. Nalazite se u iskušenju da prekoračite granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vas privlači. Prehlada.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Profimedia

Ovaj period donosi vam popularnost i javne nastupe, putem kojih ćete promovisati svoj posao. Uživate podršku neke uticajne osobe. Prevazići ćete s partnerom ozbiljne nesuglasice, to će doneti stabilizaciju. Više se krećite.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Profimedia

Iznenadne vesti, i to pozitivne, očekuju Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom. Napredak u karijeri. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom, i to preko društvenih mreža. Problem sa sinusima.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Profimedia

Uspeh možete da postignete zahvaljujući radu na sebi i svojim veštinama. Ukoliko polažete neke ispite, očekuje vas uspeh. Neizvesna situacija u odnosu s partnerom, koji s vama kao da igra na kartu vruće-hladno. Zubobolja.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Profimedia

Reorganizacija na poslu donosi suštinske promene u vaše radno okruženje, a na vas će se odraziti kroz dodatne nadležnosti i finansijski napredak. Slobodne Vage danas mogu upoznati srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Profimedia

Pruža vam se prilika da ispravite neku nepravdu koju vam je naneo neko od poslovnih saradnika. Važan poslovni sastanak. Poći će vam za rukom da prevaziđete stari nesporazum s partnerom. Sledi stabilizacija vašeg odnosa. Alergija je stalno prisutna.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vaše polje novca je predstavljeno usponom, jer će vam posao i zarada ići daleko lakše nego ranije. U potrazi za novim uzbuđenjem naići ćete na osobu koja će vas oduševiti svojim kvalitetima. Problem sa artritisom.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Profimedia

Vaši današnji razgovori s nadređenima doprineće promeni u vašoj radnoj poziciji. Moguće je unapređenje, ali i znatna povišica. Slobodni Jarčevi mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu neodoljivu Škorpiju. Variranje pritiska.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vodolije bi trebalo da se pripaze nekih poslovnih saradnika. Neke stvari vam se dešavaju iza leđa, a to ćete uskoro saznati. Osoba s kojom ste počeli da se viđate definitivno nije za vas. Poslušajte svoju intuiciju. Promena dioptrije.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Profimedia

Ribe koje rade sa inostranim saradnicima ili preko interneta danas mogu da očekuju natprosečne rezultate i finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom ide u dobrom pravcu. Očekuje vas zajedničko putovanje. Smanjite unos alkohola.

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