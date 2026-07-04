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Dnevni horoskop za 4. jul donosi dinamične planetarne aspekte koji otvaraju prostor za vikend opuštanje, ali i važne emotivne uvide za sve znakove Zodijaka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Zahvaljujući pravim poslovnim potezima, ali i podršci neke veoma uticajne osobe, ovaj dan vam donosi znatan finansijski dobitak. Strastvena ljubavna avantura sa jednim Lavom ili Vagom oživeće sva vaša čula. Variranje pritiska.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Četiri planete u vašem polju saradnje sa inostranstvom stavljaju akcenat na taj deo poslovne scene. Uspeh putem profesionalnog usavršavanja. Slobodne Bikove očekuje susret s veoma privlačnom osobom u znaku Škorpije. Bolovi u leđima.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Vaše polje platnog prometa najavljuje povećan obim posla, kao i uspeh ukoliko se bavite osiguranjem ili trgovinom. Nalazite se u iskušenju da prekoračite granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vas privlači. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Ovaj period donosi vam popularnost i javne nastupe, putem kojih ćete promovisati svoj posao. Uživate podršku neke uticajne osobe. Prevazići ćete s partnerom ozbiljne nesuglasice, to će doneti stabilizaciju. Više se krećite.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Iznenadne vesti, i to pozitivne, očekuju Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom. Napredak u karijeri. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa zanimljivom osobom, i to preko društvenih mreža. Problem sa sinusima.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Uspeh možete da postignete zahvaljujući radu na sebi i svojim veštinama. Ukoliko polažete neke ispite, očekuje vas uspeh. Neizvesna situacija u odnosu s partnerom, koji s vama kao da igra na kartu vruće-hladno. Zubobolja.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Reorganizacija na poslu donosi suštinske promene u vaše radno okruženje, a na vas će se odraziti kroz dodatne nadležnosti i finansijski napredak. Slobodne Vage danas mogu upoznati srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Pruža vam se prilika da ispravite neku nepravdu koju vam je naneo neko od poslovnih saradnika. Važan poslovni sastanak. Poći će vam za rukom da prevaziđete stari nesporazum s partnerom. Sledi stabilizacija vašeg odnosa. Alergija je stalno prisutna.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vaše polje novca je predstavljeno usponom, jer će vam posao i zarada ići daleko lakše nego ranije. U potrazi za novim uzbuđenjem naići ćete na osobu koja će vas oduševiti svojim kvalitetima. Problem sa artritisom.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Vaši današnji razgovori s nadređenima doprineće promeni u vašoj radnoj poziciji. Moguće je unapređenje, ali i znatna povišica. Slobodni Jarčevi mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu neodoljivu Škorpiju. Variranje pritiska.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vodolije bi trebalo da se pripaze nekih poslovnih saradnika. Neke stvari vam se dešavaju iza leđa, a to ćete uskoro saznati. Osoba s kojom ste počeli da se viđate definitivno nije za vas. Poslušajte svoju intuiciju. Promena dioptrije.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ribe koje rade sa inostranim saradnicima ili preko interneta danas mogu da očekuju natprosečne rezultate i finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom ide u dobrom pravcu. Očekuje vas zajedničko putovanje. Smanjite unos alkohola.

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