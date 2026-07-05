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Sem i Ejmi, par iz Velike Britanije, na svom Jutjub kanalu Two Drifters pokazao je kako izgleda Beograd iz ugla turista koji se po prvi put susreću sa burekom, domaćom kafom i rakijom. Obišli su popularne turističke atrakcije i istakli su kako su iznenađeni gostoprimstvom i energijom koja vlada u gradu.

Autori videa ističu da su Beograd želeli da posete već neko vreme, ali da nisu znali šta tačno da očekuju pre dolaska. Već u prvim minutima snimka oduševila ih je činjenica da je javni prevoz u gradu besplatan.

"Prvi utisak do sada? Trenutno smo stigli u pešačku ulicu ovde u Beogradu. Došli smo autobusom. Nismo ni znali da je javni prevoz, ovde u Beogradu, potpuno besplatan", rekao je Sem, a Ejmi se složila:

"To nismo videli ni u jednom gradu koji smo ranije posetili, tako da je baš zanimljivo videti to".

"U Srbiji je nemoguće biti vegan!"

Dok su se šetali kroz ulice Beograda primetili su kako su svi kafići puni i zaključili su da Srbi svoj dan započinju kafom.

"Ono što primećujem je kako ovde, očigledno, prva stvar koju ljudi rade kada ustanu je odlazak na kafu uz cigaretu.Veoma 'balkanska' stvar. Želim da im se pridružim jer je očigledno savršen način da se započne dan uz poznatu srpsku kafu. Mislim da je jako slična turskoj kafi, dolazi u prelepoj bakarnoj šoljici, pa je sam sipaš. Živeli", rekao je Sem.

Ni Ejmi nije ostala ravnodušna.

"O, baš je jaka. Mogu da je osetim čak i odavde. Odlična kafa, 10 od 10", rekla je Ejmi.

Ipak, ratluk je zbunio Britance.

"Imamo i nešto što je došlo uz kafu, ali ne znamo šta je. To je neka mala roze kocka prekrivena šećerom. Izgleda kao nešto slatko. Pomalo me podseća na turski rahatlokum, ali možda nije to", rekao je Sem.

Sem i Ejmi Foto: Printscreen/Youtube/Two Drifters

Pre nego što su se upustili u obliaženje turističkih atrakcija otišli su na tradicionalni srpski doručak, burek i jogurt.

"Uzeli smo vruć, masni burek koji je umotan u papir kao što se u Britaniji pakuju riba i pomfrit. Hajde da vidimo. Hrskavo, lisnato testo... Ovo će biti dobro. Baš je dobro, ali ne bih mogao da jedem ovo svaki dan jer je dosta teško.

Čovek u pekari nam je rekao kako je u Srbiji gotovo nemoguće biti vegan, ali ne samo zbog mesa, već i zato što se ovde jogurt pije gotovo uz svaki doručak, ali se ne sipa preko hrane kao što to mi radimo u Britaniji, već se pije", rekao je Sem.

"Ne možeš da dođeš u Srbiju, a da ne probaš rakiju"

U sklopu upoznavanja lokalne kuhinje, nisu propustili ni da probaju rakiju, koja im se na kraju nije dopala.

"Ne možeš da dođeš u Srbiju, a da ne probaš rakiju. To je jako alkoholno piće napravljeno fermentisanjem voća. Preporučili su nam šljivu i kajsiju. Poslužuje se zajedno uz čašu vode", rekao je Sem, a potom je nazdravio sa Ejmi.

"Ovo je užasno, ako popijem celu, biće mi muka. Veoma je jako. Ovo definitivno nije za mene", rekla je Ejmi.

Ipak, Sem je pronašao trik.

"Mislim da što je više piješ, ukus postaje podnošljiviji. Napišite nam u komentarima da li je rakija piće koje se pije samo u posebnim prilikama ili je nešto poput piva, pa je običaj da se pije svakodnevno", zatražio je Sem.

Kalemegdan ih je ostavio bez daha

Tokom obilaska Beograda, jutjuberi su posetili neke od najpoznatijih gradskih znamenitosti, uključujući Knez Mihailovu ulicu i Kalemegdansku tvrđavu. Kroz šetnju centrom grada i starim delom Beograda, imali su priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom i arhitekturom prestonice, kao i sa pogledima na ušće Save i Dunava. Posebno ih je impresionirala atmosfera Kalemegdana, koji su opisali kao jedno od najlepših mesta koje su posetili tokom dana.

Sem isprobava burek Foto: Printscreen/Youtube/Two Drifters

"Ovde, na Beogradskoj tvrđavi, nalazi se zaista prelepo područje. Reč je o ciglenoj tvrđavi koja je smeštena u brdovit teren, pa se njeni delovi uzdižu jedan iznad drugog. Sa tvrđave se pruža izuzetno lep pogled na ušće dve reke. Zanimljiv podatak je da je ova tvrđava tokom istorije rušena i obnavljana više od 40 puta, zbog čega je kroz vekove bila svedok brojnih događaja i promena. Iako današnji izgled nije u potpunosti antičkog porekla, arhitektura i raspored odaju utisak starog evropskog utvrđenja sa bogatom istorijom", rekao je Sem.

Na kraju, par je priznao da je pozitivno iznenađen.

"Grad je mnogo lepši i življi nego što smo očekivali", rekli su i dodali da su ljudi, hrana i atmosfera ono što im je ostalo najupadljivije.

Zaključili su da je Beograd destinacija koja zaslužuje više pažnje međunarodnih putnika, posebno onih koji žele autentično evropsko iskustvo van uobičajenih turističkih ruta.

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