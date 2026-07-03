Da li je zdravo spavati sa klima uređajem

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Rashlađivanje spavaće sobe pomoću klima-uređaja za mnoge je postalo jedini način da obezbede sebi preko potreban odmor tokom tropskih letnjih noći. Međutim, lekari i lekari medicine sna napominju da iako rashlađen prostor olakšava tonjenje u san, celonoćni rad uređaja ili njegovo prekomerno podešavanje na niske temperature mogu ozbiljno narušiti strukturu spavanja.

Pravo rešenje ne leži u potpunom odricanju od ove tehnologije, već u njenoj pametnoj i umerenoj upotrebi. Ako se prostorija ne rashlađuje pravilno, posledice mogu biti isprekidan san, bolovi i ukočenost u mišićima, suvoća sluzokože, ali i znatno viši mesečni troškovi za struju.

Da li je zdravo spavati sa klima uređajem Foto: Shutterstock

Uticaj na organizam

Česta je greška da se aparat uveče podesi na temperaturu od 21 ili 22 stepena jer je stan u tom momentu još uvek akumulirao dnevnu toplotu. Kako noć odmiče i spoljni vazduh prirodno postaje svežiji, klima nastavlja da radi istom snagom, što dovodi do prehlađivanja sobe. U takvim okolnostima ljudski organizam počinje intenzivno da troši unutrašnju energiju kako bi održao optimalnu telesnu toplotu, što rezultira čestim buđenjima i gubitkom dubokih faza sna, pa se čovek ujutru budi slomljen i neispavan.

Važnost higijene uređaja

Zbog specifičnosti rada, ovi uređaji uveliko isušuju vazduh u prostoriji, što kod osetljivih osoba izaziva jutarnji nadražaj u grlu, začepljenje nosnih kanala, peckanje u očima ili iritaciju bronhija. Za ljude koji pate od respiratornih alergija situacija može biti još gora ukoliko se redovno ne sprovodi čišćenje i dezinfekcija filtera. Unutar zapuštenih sistema zadržavaju se čestice prašine, polen i buđ koji stalno cirkulišu kroz vazduh. Zbog toga je neophodno periodično provetravanje doma u kasnim večernjim satima i redovno servisiranje aparata.

Da li je zdravo spavati sa klima uređajem Foto: Chris Rout / Alamy / Profimedia

Problem direktnog strujanja vazduha

Ukoliko je unutrašnja jedinica postavljena tako da hladan mlaz bije pravo u ležaj, glavu ili leđa, mišići reaguju refleksnim grčenjem, što do jutra uzrokuje bolnu ukočenost vrata i kičmenog stuba. Ovo je posebno opasno za hronične bolesnike koji već imaju degenerativne promene na zglobovima i tetivama.

Pored zdravstvenih rizika, neprekidni rad aparata do svanuća direktno utiče na uvećanje računa za električnu energiju. Upotrebom režima automatskog rada ili podešavanjem vremenskog isključenja (tajmera) ne samo da se štedi novac, već se čuva i produžava vek trajanja samog kompresora.

Praktični saveti za prijatnije letnje večeri

Da bi odmor tokom letnjih meseci bio maksimalno kvalitetan, stručnjaci preporučuju primenu nekoliko lakih koraka:

Širom otvorite prozore i provetrite spavaću sobu desetak minuta pre odlaska u krevet.

Držite roletne, šalone ili tamne zavese spuštene tokom dana kako biste sprečili prodor sunčeve toplote.

Aktivirajte opciju tajmera da se uređaj sam ugasi sat ili dva nakon što zaspite.

Zamenite sintetičku posteljinu laganim pamučnim ili lanenim materijalima koji omogućavaju koži da diše.

Podesite krilca klime tako da vazduh cirkuliše ka plafonu ili suprotnom zidu, a nikako prema krevetu.

Rashlađivanje prostorije u kojoj se spava samo po sebi nije loše, ali krajnji efekat zavisi isključivo od vaših navika. Kontrolisana temperatura, čisti filteri i optimalno vreme rada garantuju da ćete se buditi sveži i čili, a ne ukočeni i prehlađeni.

Pogledajte video: Kako da očistite klima uređaj