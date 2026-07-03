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Nova sedmica donosi snažan talas promena, ali ćetri horoskopska znaka posebno osetiti kako im se sreća konačno okreće u korist. Period od 6. do 12. jula obeležiće važni astrološki aspekti koji donose hrabrost, nove prilike i osećaj da je konačno došlo vreme da se snovi pretvore u stvarnost.

Poslednja četvrt Meseca u Ovnu 8. jula podstaći će mnoge da izađu iz zone komfora, dok će ulazak Venere u Devicu 9. jula pomoći da velike želje dobiju konkretan plan. Univerzum ovog puta ne nagrađuje one koji čekaju, već one koji su spremni da naprave prvi korak. Ako pripadate nekom od ova tri znaka, pred vama je sedmica koja bi mogla da označi početak potpuno novog životnog poglavlja.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi će ove sedmice konačno shvatiti da nije dovoljno samo želeti promenu - potrebno je napraviti jasan plan kako do nje stići. Ulazak Venere u Devicu donosi vam upravo ono što vam najviše odgovara - organizaciju, stabilnost i mogućnost da svaki naredni korak pažljivo isplanirate. Pred vama su dani idealni za donošenje važnih poslovnih odluka, pokretanje novih projekata ili planiranje finansijskih poteza koji bi u narednim mesecima mogli doneti značajnu korist.

Neće biti potrebe za rizičnim odlukama niti naglim preokretima. Naprotiv, uspeh će doći upravo zahvaljujući vašoj strpljivosti i sposobnosti da sagledate svaki detalj. U ljubavi ćete poželeti veću sigurnost i iskrenost, dok bi slobodni Jarčevi mogli upoznati osobu koja deli njihove životne vrednosti.

Savet za Jarčeve: Ne odlažite planove čekajući idealan trenutak. Sve što sada pažljivo postavite može postati temelj velikog uspeha.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Za Vage počinje period u kojem više neće biti moguće ignorisati sopstvene želje. Spoj Meseca i Marsa u Blizancima donosi snažan nalet energije koji vas podstiče da konačno napravite poteze o kojima dugo razmišljate. Mnogo toga oko vas menja se brže nego što ste očekivali. Ljudi, okolnosti, prioriteti - sve dobija novu dimenziju. Ono što vam je do juče bilo dovoljno više vas ne ispunjava i upravo je to znak da ste spremni za sledeći korak.

Na poslovnom planu moguće su nove prilike, putovanja ili razgovori koji mogu promeniti tok vaše karijere. U ljubavi ćete konačno prestati da pristajete na kompromise koji vas ne čine srećnim. Najvažnije je da verujete svom unutrašnjem osećaju. Intuicija vas ove sedmice neće prevariti.

Savet za Vagu: Nemojte se plašiti da zatvorite vrata prošlosti. Tek kada ih zatvorite, otvoriće se ona iza kojih vas čeka mnogo lepša budućnost.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Lavovima ova sedmica donosi snažan podsticaj da ne odustanu od svojih najvećih snova. Poslednja četvrt Meseca u Ovnu 8. jula vraća vam veru u sebe upravo onda kada vam je najpotrebnija. Možda će vam se učiniti da su prepreke i dalje velike, ali tarot i astrologija ovog puta šalju istu poruku - nalazite se tačno tamo gde treba da budete. Sve što ste prošli tokom prethodnih meseci pripremalo vas je za period koji tek dolazi.

Na poslu ćete imati priliku da pokažete koliko vredite, dok će u privatnom životu mnogi Lavovi konačno doneti odluku koja će ih osloboditi dugogodišnjih sumnji. Ovo je odlična sedmica za pokretanje novih projekata, usavršavanje ili donošenje odluka koje ste dugo odlagali.

Savet za Lava: Ne dozvolite da tuđa ograničenja postanu vaša. Ljudi koji ne razumeju vaš put ne mogu ni da procene koliko daleko možete stići.

Ova sedmica nagrađuje hrabre

Od 6. do 12. jula sreća će najviše pratiti one koji budu spremni da veruju sebi više nego sopstvenim strahovima. Jarčevi će graditi temelje budućeg uspeha, Vage će napraviti važan životni zaokret, dok će Lavovi konačno dobiti potvrdu da se upornost isplati. Ponekad je dovoljan samo jedan hrabar korak da se promeni čitav tok života - a upravo bi ova sedmica mogla da bude trenutak kada će se to i dogoditi.

(Kurir.rs/Ona)

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