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Pre dve večeri su snage u TV kvizu Slagalica odmerili Marko Bošković, na mestu plavog, i Zoran Vučković na mestu crvenog takmičara, a bura na mrežama je nastala već posle prve igre "Slagalica":

Marko je na pitanje voditeljke da sastavi najdužu reč rekao da ima reč od 7 slova, nakon čega je njegov protivnik rekao da ima reč od samo 4 slova. Potom je i rekao koja je reč u pitanju - "telesno".

Slagalica
Foto: Printscreen/ Youtube/ RTS Slagalica

Ipak, kompjuter nije upisao ovu reč, a nakon par sekundi čekanja, oglasila se voditeljka i rekla da ne mogu da prihvate odgovor jer reč ima 8 slova.

"Greška", rekao je takmičar, nakon čega se voditeljka opet oglasila i rekla: "Vaša greška", prenosi Mondo.

Ova odluka izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su brojni gledaoci izrazili nezadovoljstvo i stali u odbranu takmičara.

Mnogi smatraju da je došlo do propusta, dok pojedini tvrde da je produkcija trebalo da uvaži odgovor ili barem detaljnije objasni zbog čega nije prihvaćen.

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Video: Andreana Čekić u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik"

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Andreana Čekić u humanitarnom izdanju kviza "Mozaik" Izvor: Kurir televizija