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Vulkan na Antarktiku svakog dana izbacuje hiljade dolara u čistom zlatu u atmosferu. Smešten na Rosovom ostrvu na približno hiljadu trista pedeset kilometara od Geografskog južnog pola Mount Erebus nosi titulu najjužnijeg aktivnog vulkana na Zemlji.

Izuzetno naučno otkriće

Iako je već geološki poznat po tome što poseduje retko trajno uzburkano jezero rastopljene lave istraživači su došli do daleko zapanjujućeg otkrića unutar njegovih nestabilnih gasova a to su mikroskopski kristali elementarnog zlata. Prema prelomnoj studiji iz hiljadu devetsto devedeset prve godine Erebus svakog dana oslobodi oko osamdeset grama odnosno oko dva i po unci ovih sitnih metalnih kristala. Uprkos njihovoj mikroskopskoj veličini jer često mere samo desetine mikrometara čestice zlata su otkrivene u snegu koji okružuje vulkan i u uzorcima vazduha na udaljenosti do hiljadu kilometara.

Jedinstvenost u svetu i nemogućnost eksploatacije

Iako drugi vulkani širom sveta kao što su oni na Havajima ili Aljasci emituju tragove zlata Mount Erebus je jedinstven jer oslobađa čisto kristalno zlato umesto hemijskih jedinjenja. Rudarenje ovog blaga je praktično nemoguće jer je zlato visoko raspršeno širom prostranog i gostoprimstvu nenaklonjenog polarnog leda.

Geolozi teoriju zasnivaju na tome da zlato putuje u jedinjenjima koja sadrže hlor ili sumpor i koja se podižu iz jezera lave kristališući se u metalni oblik tek kada vrući gasovi pogode ledeni vazduh Antarktika. Dok tačan hemijski proces ostaje predmet aktivne naučne debate zlatni oblaci nastavljaju nečujno da plove preko južne ledene kape demonstrirajući spektakularne i nepredvidive geohemijske sisteme naše planete.