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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nemojte na sebe preuzimati nove obaveze jer ste iscrpljeni. Ako ste rođeni u martu, nemojte pokretati privatne poslove jer osim birokratskih peripetija, naići ćete na mnoga zatvorena vrata.

Ljubav: Rasprave bi mogle da se vode zbog finansijskih neprilika u kući ili neodgovornog ponašanja člana porodice. Ako planirate da radite promene na kući, nadograđujete ili nešto rušite, takve akcije radije odložite. Budite partneru podrška i ne svađajte se.

Zdravlje: U napetom ste periodu u kojem može da dođe do zdravstvenog pogoršanja. Često ćete osećati umor i razdražljivost. Koristite svaku priliku za opuštanje i razbibrigu. Prijalo bi vam letovanje.

Najbolji dan: 7. jul

Najlošiji dan: 5. jul

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Odlično ćete komunicirati s okolinom, s lakoćom iskazivati svoje sposobnosti na poslovnom polju i imati sreće u finansijama. Brzi ste i spretni, pa će se vaši planovi ostvarivati u željenom roku.

Ljubav: Osećanja za koja ste već pomislili da su nestala sada će početi da se vraćaju još jača nego pre. Putovanja su vam dobro aspektirana, pa će mnogi samci na letovanju, nekom izletu ili poseti rodbini sresti osobu s kojom će razviti duboke simpatije.

Zdravlje: Krasiće vas zavidna koncentracija, pa ćete sve poslove obaviti u kratkom roku. Mnogo ćete čitati, a vaš nemiran duh tražiće izduvni ventil u obliku izlazaka, zabave i druženja do kasnih noćnih sati.

Najbolji dan: 9. jul

Najlošiji dan: 8. jul

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogući su neočekivani novčani dobici, podrška rodbine ili prijatelja, a mogli biste podosta da zaradite i na jednom honorarnom poslu. Ipak, čuvajte se onih koji vam neprimetno rade iza leđa.

Ljubav: Planete će vas učiniti vrlo strastvenima pa uprkos vašoj odmerenoj prirodi, mnogo otvorenije ćete pokazivati šta osećate. Iskazivaćete sve veću potrebu za nežnostima i tako prijatno iznenaditi partnera. Samci će novu simpatiju upoznati u društvu.

Zdravlje: U periodu ste s manje stresa i napora. Osetićete da ste manje umorni i nervozni. Međutim, junski Bliznaci još su malo osetljivi, a mogli bi da se iscrpe jer će negovati starijeg člana domaćinstva.

Najbolji dan: 11. jul

Najlošiji dan: 6. jul

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Sunce i Merkur u vašem znaku pokrenuće i najpasnivije među vama. Bićete puni pokretačke energije, željni znanja i napretka. Na radnom mestu plenite pažnju svojom snalažljivošću.

LJubav: Rakovima u braku bitno će se poboljšati bračna komunikacija, kao i odnos s decom. Oni u dugim vezama biće romantično nadahnuti, a neki bi mogli da planiraju veridbu. Venera u Devici od 10.7, podiže vaš libido, pa će samci biti zaljubljivi i nekog upoznati.

Zdravlje: Hronične tegobe koje vas muče mogle bi da se pojačaju, pa će neki među vama morati da potraže lekarsku pomoć. Za nekog u kući se jako žrtvujete i odričete, što vas prilično umara i iscrpljuje.

Najbolji dan: 5. jul

Najlošiji dan: 7. jul

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Briljiraćete u poslovima vezanim za istraživanja, prikupljanje podataka, analize, pisanje izveštaja, dopisa ili osmišljavanje dugoročnih planova. Međutim, neke kolege će vas razočarati svojom neiskrenošću.

Ljubav: Rođenima u julu otvaraju se lepi izgledi za ljubavnu sreću. Ako ste tek ušli u vezu, osetićete strast i ispunjenje. Ako ketujete s društvom, lepo ćete se zabaviti i zbližiti s posebnom osobom. Oni u braku se odlično slažu s partnerom.

Zdravlje: Imaćete više energije, ali bićete nervozniji nego inače. Ne preterujte sa sunčanjem jer lako možete da “zaradite“ opekotine. Plivanjem ćete najbrže doći do vitke linije pa iskoristite sve blagodeti mora.

Najbolji dan: 8. jul

Najlošiji dan: 10. jul

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pred vama su uspešni dani. Šefovi će vam odati priznanje za neke vaše prošle zasluge i zalaganja. Neke vama učinjene nepravde izaći će na videlo i osloboditi vas frustracija i osećaja gorčine.

Ljubav: Lako ćete se posvađati. Smirite se na vreme jer ni partner neće moći dugo da trpi vaše neujednačeno ponašanje. Samci bi mogli da sretnu zanimljivu osobu zbog koje će slamati svoje emotivne kočnice i zaljubiti se.

Zdravlje: Imunitet vam je u padu, što će vas učiniti podložnim prehladama i virozama. Čuvajte se upala, padova i svega što može da vas izloži opasnostima. Živite što mirnije, smanjite konzumaciju alkohola i cigareta.

Najbolji dan: 9. jul

Najlošiji dan: 6. jul

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nenamernim, ali ipak pogrešnim postupcima i nespretnim izjavama, navešćete uticajne pojedince da o vama steknu pogrešnu sliku. Izbegnite svađe i ne tražite zadovoljštinu pod svaku cenu.

Ljubav: Mogli biste da pristajete na tajne sastanke, primate tajne ljubavne poruke i idealizujete emotivne situacije. Izbegnite veze sa zauzetim osobama. Vaš partner neće moći da dope do vašeg srca, pa će mu vaše namere i želje biti velika nepoznanica.

Zdravlje: Nećete podnositi boravak u kući pa ćete nastojati što više vremena provoditi na svežem vazduhu. Intenziviraće vam se društveni život pa ćete uživati u druženjima. Zdravlje vam se ovom nedeljom popravlja.

Najbolji dan: 11. jul

Najlošiji dan: 7. jul

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Rođenima u prvoj dekadi moguća je unosna poslovna prilika vezana za premeštaj u drugi grad. Nezaposleni bi mogli da dobiju sezonski posao, koji će vam barem na jedno vreme zakrpiti finansijske rupe.

Ljubav: U odličnom ste periodu koji ćete od 10.7. pamtiti po srećnim ljubavnim događajima. Samci, preuzmite inicijativu i priđite simpatiji. Druga strana vas posmatra i čeka da napravite prvi korak. Budite hrabri i direktni, pokažite šta mislite i osećate.

Zdravlje: Patićete od nesanice ili nekog drugog poremećaja spavanja. Izbegavajte kasne obroke i crnu kafu, a spavaću sobu dobro provetrite. Pazite na ishranu jer će vam masna i pržena hrana jako škoditi.

Najbolji dan: 5. jul

Najlošiji dan: 9. jul

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Očekuje vas mnogo posla. Često ćete morati da radite i prekovremeno, kako biste izašli u susret zahtevima firme ili poslodavca. Zbog nagomilanih poslova pomerićete termine za godišnji odmor.

Ljubav: Još uvek imate određenih problema u približavanju osobi koja vam se sviđa. No nepogrešivo osećate da je simpatija koju duže vremena osvajate sve mekša i da je samo pitanje trenutka kada će popustiti pred vašim šarmom. Vaša upornost će se isplatiti.

Zdravlje: Porašće vaša energija i vitalnost. Osećaćete se dobro kako već dugo niste. Odlično su vam aspektirana putovanja, pa će letovanje u ovom periodu biti jako prijatno.

Najbolji dan: 8. jul

Najlošiji dan: 6. jul

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Retrogradni Merkur u vama nenaklonjenom znaku Raka vas uvodi u stresan period. Rokovi će se zgusnuti, a vi biti nervozni zbog preopterećenosti i odgovornosti koje će šefovi svaliti na vaša leđa.

Ljubav: Samci, ako ste od ove nedelje negde na moru, velike su šanse da upoznate osobu iz drugog grada ili sredine. Planuće ljubav, pa ćete uživati u noćnim kupanjima i šetnjama po plaži. Ugovarajte romantične susrete, budite hrabri i direktni.

Zdravlje: Postaćete svesni važnosti dobrog zdravlja, pa ćete početi da razmišljate o prestanku pušenja ili započinjanju dijete. Mogli biste da odlučite da popravite zube ili vežbanjem skinete nakupljene kilograme.

Najbolji dan: 10. jul

Najlošiji dan: 7. jul

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Nestaće stresa, kao i osećaja da vas drugi iskorišćavaju. Mogli biste da dobijete finansijsku podršku kroz očekivani kredit. Neki će se usmeriti na rešavanje penzionog i zdravstvenog osiguranja.

Ljubav: Imaćete mnogo briga i obaveza pa će vam se večernji izlasci činiti kao čisto gubljenje vremena. Međutim, ipak će vas Venera “vući“ na atraktivne događaje, proslave i sportska zbivanja, a to će biti mesta na kojima možete sresti srodnu dušu.

Zdravlje: Marsova podrška iz znaka Blizanaca, biće zaslužna za vaše odlično zdravlje. Postaćete energičniji, aktivnije učestvovati u društvenim zbivanjima, baviti se vežbanjem i uživati u ljubavnim prilikama.

Najbolji dan: 8. jul

Najlošiji dan: 9. jul

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Od ove nedelje sve vam kreće nabolje, što ćete i sami primetiti kroz veću naklonost šefova i kolega. Sportski i umetnički uspesi podstaći će vas da razvijate svoje talente. Dobro ćete zarađivati.

Ljubav: Kod Riba rođenih u februaru mogući su nesporazumi u komunikaciji s partnerom. Neko od vas dvoje biće zasićen odnosom, ali iz toga ne bi trebalo da pravite dramu. Razmišljajte o lepšim stranama života – letovanju, putovanjima, zabavi.

Zdravlje: U osetljivom ste periodu koje vam iscrpljuje energetske zalihe pa nije isključen jak osećaj umora i slabosti. Promenite mesto boravka, otputujte, potrebna vam je promena. Pazite se upala i povreda!

Najbolji dan: 5. jul

Najlošiji dan: 11. jul

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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