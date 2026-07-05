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Milan Novaković iz Priboja ostvario je izvanredan uspeh u popularnom kvizu Superpotera, gde je hrabrom odlukom da se bori protiv čak četiri tragača uspeo da kući odnese fantastičnu sumu od 900.000 dinara!

Tokom izuzetno dinamične i neizvesne završnice, pitanje pobednika bilo je otvoreno sve do poslednjih sekundi. Ipak, jedan od presudnih trenutaka koji je prelomio igru u Milanovu korist bilo je pitanje namenjeno upravo njegovim protivnicima.

Foto: Printscreen/ RTS

Voditelj Jovan Memedović postavio je pitanje koje glasi: "Harry's House je album kog poznatog britanskog pevača?"

Ovo pitanje je potpuno zbunilo tim tragača.

Tragači su zablokirali i izgubili više od dragocenih 10 sekundi u tišini, što je takmičaru dalo ogromnu prednost u vremenskom duelu.

Pod pritiskom vremena, tragač Milan Bukvić je konačno pokušao s odgovorom "Ed Širan“, ali to nije bilo tačno, nakon čega je Memedović pojasnio da je reč o Hariju Stajlsu, prenosi Blic.



Zahvaljujući ovoj pometnji u redovima tragača i sopstvenoj staloženosti, Novaković je uspešno priveo igru kraju, nadigrao sva četiri protivnika i zasluženo osvojio veliku nagradu od 900.000 dinara.

Video: Takmičar zabagovao u Slagalici