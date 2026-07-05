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Ako vam stršljeni redovno dolaze u dvorište ili na terasu, postoji nekoliko prirodnih načina kojima možete da pokušate da ih udaljite. Stručnjaci savetuju i šta nikako ne bi trebalo da radite kako ih ne biste dodatno isprovocirali.

S toplijim danima stižu i nepozvani gosti koji neretko pokvare uživanje na terasi ili u bašti. Pčele, ose i stršljeni u potrazi za hranom sve češće dolaze u blizinu domova, a prva reakcija većine ljudi jeste mahanje rukama u pokušaju da ih oteraju. Stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih grešaka i savetuju nekoliko prirodnih načina koji mogu da pomognu da ih udaljite bez nepotrebnog rizika. Među njima se posebno izdvajaju stršljeni, čiji ubod može da bude vrlo neprijatan, zbog čega mnogi traže siguran način kako ih udaljiti iz svoje blizine. Kako biste ih držali što dalje od svog doma, donosimo nekoliko prirodnih metoda koje preporučuju stručnjaci za dezinsekciju s portala The Exterminators.

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Ističu da stršljene najviše privlače slatki mirisi, otvorena pića, prezrelo voće i mesta na kojima mogu da pronađu vodu ili sklonište. Zbog toga se često zadržavaju u blizini terasa, vrtova i balkona, posebno tokom najtoplijeg dela leta kada su kolonije najaktivnije i intenzivno traže hranu. Jedna od najčešće preporučenih metoda je upotreba eteričnog ulja pitome nane, za koje neka istraživanja pokazuju da može da bude jednako efikasno kao i pojedini hemijski repelenti. Nekoliko kapi ulja dovoljno je pomešati s vodom i malom količinom sredstva za pranje posuđa, a zatim smesu uliti u bočicu s raspršivačem. Ovom smesom možete da poprskate mesta na kojima ste primetili stršljene. Ako nemate ulje nane, može da posluži i eterično ulje eukaliptusa, kedra ili nima.

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Još jedna metoda je izrada jednostavne zamke. U veću posudu ili kantu sipajte vodu, dodajte malo sredstva za pranje posuđa, šećer i sirće. Miris sirćeta privlači stršljene, a kada uđu u posudu, zbog sredstva za pranje posuđa više ne mogu da izađu. Najjednostavniji prirodni način za odvraćanje stršljena uključuje limun i karanfilić. Presecite limun na dve polovine i u svaku zabodite desetak do dvanaest celih karanfilića. Prepolovljeni limun stavite na mesto gde se stršljeni često pojavljuju. Miris limuna i karanfilića mnogima je prijatan, ali stršljeni ga uglavnom izbegavaju.

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Određene biljke takođe mogu da posluže kao prirodna zaštita od stršljena jer ovi insekti ne vole njihov miris. Među njima se izdvajaju nana, bosiljak, majčina dušica, citronela, pelin, kadifa i muškatle. Iako nijedna biljka ne može potpuno da spreči njihov dolazak, mogu da pomognu da se ređe zadržavaju u blizini mesta na kojima boravite. Kako biste dodatno smanjili mogućnost njihovog dolaska, pazite da u dvorištu ne ostavljate ostatke hrane i dobro zatvorite kante za otpad.Ako primetite gnezdo stršljena u blizini kuće, stručnjaci savetuju da ne pokušavate da ga sami uklonite. Stršljeni u odbrani svoje kolonije mogu da postanu izuzetno agresivni, zbog čega uklanjanje gnezda treba prepustiti službi za suzbijanje štetočina.

Video: Kako se zaštititi od uboda osa i stršljenova