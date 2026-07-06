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Grant Džonson je nekadašnji rudar koji je razvio potpuno nesvakidašnju tehniku unutrašnjeg dizajna - preoblikovanje prostora pomoću eksploziva. On pripada onoj grupi ljudi koja je po svaku cenu želela da realizuje mladalačku viziju o slobodnom životu u potpunoj divljini.

Ipak, Grantov životni put bio je pun prepreka. Sa svega sedamnaest godina roditelji su ga primorali da napusti porodični dom, nakon čega se preselio u grad Moab u američkoj državi Juti, gde je otpočeo samostalan život. U potrazi za egzistencijom, opredelio se za specifično i opasno zanimanje - eksploataciju uranijuma.

Rudar Grant Džonson izgradio kuću u steni Foto: Printscreen/YouTube/Tiny House Giant Journey

"Planinario bih oko četvrt dana, zatim išao u školu, a onda četvrt dana pravac rudarenje. Probijao sam se kroz fakultet i sedam različitih rudnika," ispričao je Grant za YouTube kanal "Tiny House Giant Journey".

Ovaj težak posao omogućio mu je da živi po sopstvenim pravilima. Svoj dom je formirao u skromnoj prikolici na ličnom posedu, bez električne energije i vodovodne mreže. To je bio momenat kada se Grant svesno odrekao civilizacijskih blagodeti i modernog komfora. Kako sam ističe, potpuno je prestao da prati medije i vesti, izolovavši se od svih dešavanja u spoljnom svetu. Takvu svakodnevicu vodio je sve do 1979. godine, kada je tržišna vrednost uranijuma naglo opala.

Stan unutar masivne stene

Nekoliko godina po završetku akademskih studija, izdvojio je 25.000 dolara kako bi kupio zemljište od 40 hektara u Juti. Radilo se o potpuno pustom i kamenitom terenu. Ubrzo nakon kupovine ove "ničije zemlje", rodila se nesvakidašnja zamisao o izgradnji kuće unutar ogromne stene.

"Moj prvobitni plan je bio da pronađem mesto u divljini, u kanjonima, navodnjavam, znate, i uzgajam hranu u divljini, i to se pretvorilo u ovo," prisetio se Grant svojih početaka.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegova kuća u steni:

1/9 Vidi galeriju Rudar Grant Džonson izgradio kuću u steni Foto: Printscreen/YouTube/Tiny House Giant Journey

Njegovo okruženje je smatralo da je reč o čistom apsurdu i uzaludnom trošenju energije. Uprkos skepticizmu prijatelja, on je ostao dosledan svom planu i počeo sa miniranjem. Ovaj samouki graditelj posvetio je godine mukotrpnog rada upotrebi dinamita kako bi napravio pećinski prostor, a potom je ručno obrađivao kamene površine. Proces je podrazumevao postavljanje eksploziva u prirodne šupljine kako bi se stvorili procepi, nakon čega je klesanjem oblikovao unutrašnjost po sopstvenoj želji, ostavljajući opremanje nameštajem za sam kraj.

"Počeo sam da miniram davne 1995. godine. Prvo sam minirao male tunele. Ali od prvog miniranja bio sam posvećen, a ceo proces miniranja trajao je osam godina," detaljno je objasnio autor ovog zdanja.

Svakodnevica u potpunoj izolaciji

U unutrašnjosti ove stene Grant nije obezbedio samo krov nad glavom, već i duboku povezanost sa prirodom i njenim mirom.

"Pre nego što zaspim, čujem cvrčke, vidim mesec. Jedan pored drugog. Nema granica u onome što mogu da uradim. Znam šta imam, držim se čvrsto. Pronašao sam ono što sam želeo od života," naglasio je on.

Nije odustao ni od namere da samostalno obezbeđuje hranu. Opredelio se za organsku proizvodnju, pa tako već decenijama konzumira isključivo meso sa svog imanja.

"Pošto već 15 godina sam uzgajam meso, nisam ga nikada kupovao. Jednostavno je boljeg ukusa, osećam se zdravije, jedem više mesa nego ikad," zaključio je Grant.

Danas ova fascinantna pećinska rezidencija služi i kao luksuzni smeštaj, te je Grant iznajmljuje po ceni od oko 1.000 dolara za noćenje na celom imanju, odnosno 350 dolara za zakup jedne spavaće sobe.

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