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Svetsko prvenstvo u fudbalu se bliži završnici, a zbog utakmica koje se uglavnom odvijaju kasno uveče ili tokom noći po našem vremenu, navijači imaju poznatu dilemu - kako sutradan biti odmoran za posao i vredi li žrtvovati san zbog gledanja utakmice? Postoji li način da se uživa u fudbalu, a da se sledeći dan ipak bude produktivan, piše Express.co.uk.

Dr Tod Grin, istaknuti lekar opšte prakse iz digitalne zdravstvene klinike "Kry Livi", veruje da navijači ne moraju da biraju između utakmice i osećaja potpune funkcionalnosti idućeg dana. Donosimo njegove ključne savete kako preživeti kasnu utakmicu i bez problema dočekati radni dan.

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Stvorite "zalihu" sna

"Jedna neprospavana noć zapravo i nije problem. Problem nastaje kad se zaredaju tri ili četiri takve noći, što počinje da se odražava na vašu koncentraciju, raspoloženje i imuni sistem", rekao je dr Grin. On savetuje da o snu razmišljate kao o bankovnom računu.

"Ako znate da ćete ga 'trošiti' u noći utakmice, položite nešto unapred. Odlazak na spavanje samo 30 do 45 minuta ranije u noćima uoči utakmice može znatno da utiče na to kako ćete se nositi s manjkom sna."

"San ne možete u potpunosti da 'napunite' unapred, ali ako oporavku date prioritet u danima nakon neprospavane noći, pomoći ćete telu da se brže vrati u normalu", istakao je lekar, preporučujući da budete izbirljivi oko toga zbog kojih utakmica se zaista isplati da ostane budan.

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Umeće popodnevnog odmora

"Dremanje u pravo vreme jedan je od najpotcenjenijih alata koje imamo", kaže dr Grin. "Ipak, ako pogrešite s tajmingom, naći ćete se budni u dva ujutro i pitati se zašto vam se ne spava." Predlaže da popodnevni odmor ne traje duže od 20 minuta.

"To je upravo onoliko koliko je potrebno da ublažite umor i izoštrite koncentraciju, a da pritom ne utonete u dublje faze sna nakon kojih se osećate ošamućeno i dezorijentisano." Naglasio je da uvek treba podesiti alarm i ne oslanjati se na prirodno buđenje.

"Vreme je takođe ključno. Dremanje otprilike između 13 i 15 sati poklapa se s prirodnim padom energije u telu, što olakšava da zaspite i da se probudite osveženi. Ako odspavate kasnije, rizikujete da poremetite noćni san, a to je poslednje što vam treba", objasnio je.

Kada se fudbal igra pod ručnom Foto: Fotomontaža

Pametno s kofeinom

"Kofein nije neprijatelj, ali prema njemu se treba odnositi s poštovanjem", savetuje lekar. "Ljudi su skloni tome da posegnu za kafom čim osete umor. Međutim, ako je pijete prekasno, može ozbiljno da vam poremeti san, čak i dugo nakon što se utakmica završi." Objasnio je da kofein ima poluvek od pet do šest sati, "što znači da će kafa koju popijete u 22 sata i dalje delovati u vašem organizmu u 3 ili 4 ujutro".

Kao opšte pravilo, pokušajte da ne konzumirate kofein nakon 15 sati. "Nemojte da potcenite ni običnu šoljicu čaja. Sadrži dovoljno kofeina da vas održi budnim, ali je obično blaži za organizam od dvostrukog espresa kasno uveče. A kad sudija odsvira kraj, biljni čaj poput kamilice ili valerijane može da pomogne vašem mozgu da shvati kako je vreme za opuštanje", dodaje.

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Ishranom protiv umora

"Kasnonoćno gledanje i napetost velikih utakmica kao da su stvoreni da vas navedu na lošu ishranu", rekao je dr Grin. "Adrenalin otežava osećaj sitosti, a u kasne sate telo manje efikasno prerađuje nagli porast šećera. I budimo realni, niko ne poseže za borovnicama kad tim za koji navija primi gol u 89. minutu."

Lekar je naglasio razliku između kvalitetnog obroka pre utakmice i dva sata grickanja slanih, kaloričnih zalogaja. "Ovo potonje će vam naglo podići nivo šećera u krvi, uzrokovati pad energije i otežati vam da kvalitetno zaspite čak i kad napokon legnete." Za kraj je podsetio na važnost hidratacije: "Blaga dehidratacija čini da se osećaj umora znatno pogorša, stoga tokom cele večeri pri ruci imajte čašu vode."

Video: Analiza dešavanja sa Svetskog prvenstva u fudbalu