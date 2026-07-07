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Dnevni horoskop za 7. jul. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nam zvezde poručuju ovog utorka.

OVAN

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Postojeći aspekti doneće vam uspeh u zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Uspeh zahvaljujući maštovitosti. Očekujte stabilnost u odnosu s partnerom. Zajedničkim dogovorima gradite budućnost. Uradite osnovne zdravstvene analize. Povedite računa o svom zdravlju.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ovaj dan najavljuje radikalan zaokret u vašem načinu rada, ličnu transformaciju načina poslovanja. Nastavak ljubavne veze iz prošlosti budi u vama protivrečna osećanja. Niste sigurni šta zaista osećate. Smanjite unos gaziranih pića, ali i alkohola.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Čuvajte se kolege koji je spreman da vas isprovocira i širi spletke o vama. Iza svega se krije rivalski odnos. Vaš odnos s partnerom je protivrečan, između vas ima mnogo emocija, ali jedno drugome i zamerate neke stvari. Prehlada.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspeh postižete javnim nastupima i popularnošću među saradnicima. Uspešno ćete rešiti pravni problem. Doneli ste odluku da se zbližite sa osobom koju svakodnevno viđate na poslu. Delikatna situacija, ali iskušenje je jače. Prijaju vam topli sunčevi zraci.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas do vas dolaze pozitivne vesti od saradnika. Rešenje će biti povoljno, a ishod pregovora odličan po vaše finansije. Romansa na putovanju vrlo lako može da se nastavi dugo nakon pozdrava na kraju. Tahikardija.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Potrudite se da danas sve završite na vreme. U suprotnom, posledice po saradnju biće mnogo teže i dalekosežnije. Slobodne Device očekuje zanimljivo poznanstvo na nekom društvenom skupu ili preko prijatelja. Za vreme leta uživajte u svežem voću i povrću.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pruža vam se prilika za radikalan zaokret u karijeri. Kontakti sa uticajnim osobama doneće vam odličnu poslovnu ponudu. Pomalo delikatna situacija, neko od nadređenih uporno vam se udvara. Poslušajte intuiciju. Vrtoglavica.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Osećate zasićenje na poslu i nešto suštinski želite da promenite. Danas ćete imati prvi nagoveštaj velikih promena. Susret sa osobom koju ste upoznali na društvenom skupu ostavio je snažan utisak na vas. Sledi sastanak. Migrena.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Finansijski uspeh je glavna tema ovog perioda. Višestruki priliv novca iz različitih izvora odraz je vaše fleksibilnosti. Ovaj dan može obeležiti susret sa osobom koja će potpuno zaokupiti vašu pažnju. Reumatske tegobe.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Poslovni sastanak s nadređenima može da protekne u atmosferi pohvala i priznanja za vaše odlične rezultate. Vaši susreti sa osobom koju ste upoznali preko posla donose vam zadovoljstvo i kreću se u dobrom pravcu. Problemi s kožom.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj period vam može doneti tajne pripreme za izlazak na tržište. Tajne poslovne strategije u budućnosti će vam doneti prosperitet. Početak poznanstva s jednim Lavom lako se može pretvoriti u razočaranje. Budite realniji. Glavobolja.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ribe koje žele da idu u inostranstvo da rade upravo sada imaju povoljan period da to i učine. Prvo se dobro pripremite. Nesporazum s jednim saradnikom može da vas iznervira. Impulsivna reakcija može dovesti do rasprave. Problemi sa stopalima.

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