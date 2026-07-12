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Kada su u pitanju ovakve vesti, dobro je početi ovako - stručnjaci upozoravaju da ekstremne dijete mogu da budu rizične i da se ne preporučuju bez lekarskog nadzora. Kratkoročni rezultati, poput gubitka težine ili osećaja veće energije, ne znače nužno da je takav način ishrane bezbedan na duži rok.

Poslednjih godina puno pažnje privukla je tzv. karnivor (mesožderska) dijeta, pri kojoj pojedinci potpuno izbacuju voće, povrće i ugljene hidrate iz jelovnika i jedu gotovo isključivo meso. Uprkos upozorenjima stručnjaka o mogućim zdravstvenim rizicima, američki jutjuber Džejk Moskato odlučio je da taj način ishrane isproba.

Čitava dva meseca je jeo isključivo crveno meso, a svoje iskustvo detaljno je dokumentovao na Jutjub kanalu. Pratio je promene u telu, raspoloženju i fizičkoj spremi i priznao da ga je eksperiment iznenadio. Najteže mu je pao početni period. Džejk je ispričao da se u prvoj nedelji suočavao sa jakim bolovima i izraženom željom za drugim vrstama hrane.

1/8 Vidi galeriju Džejk Moskato Foto: Printscreen/Youtube/JakeMoscato

"Plašio sam se za svoj život", priznao je u videu.

Otprilike dve nedelje nakon početka dijete pojavile su se i probavne tegobe, što ga je dodatno zabrinulo. Ipak, nastavio je. Posle četiri nedelje primetio je promenu. Kako je rekao, počeo je da se oseća snažnijim i punim energije. Sve je opisao izrazom "osećaj zveri", a do kraja drugog meseca navodno je bio u najboljoj fizičkoj formi svog života. Naglasio je i da je redovno posećivao teretanu, što je verovatno značajno doprinelo njegovim rezultatima.

Stručnjaci upozoravaju na dugoročne posledice

Iako je Džejk bio zadovoljan rezultatima, nutricionisti podsećaju da kratkoročni efekti ne pričaju celu priču. Nutricionistkinja Rima Pilaj iz Dietitian Fit-a ističe da je za zdravlje najvažnija raznovrsna ishrana.

"Umesto potpune restrikcije, bilo mesožderske ili veganske dijete, preporučila bih raznovrsnost. Redovno unošenje vlakana povezano je sa zdravljem creva, manjim rizikom od dijabetesa tipa 2, boljim zdravljem srca i krvnih sudova i nižim rizikom od nekih vrsta raka", objašnjava ona.

Dodaje da potpuno izbacivanje vlakana iz ishrane može biti opasno i povezano sa većim rizikom od bolesti srca i jetre. Prema njenim rečima, jedan od najvećih problema takvih dijeta je to što se eventualne negativne posledice često ne pojave odmah.

"Mnogi koji se dugo pridržavaju mesožderske dijete ne primećuju zdravstvene posledice odmah. Kod mlađih ljudi holesterol možda neće biti povišen odmah, ali s vremenom može doći do nakupljanja naslaga u arterijama i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija", upozorava.

Ekstremne dijete nisu za svakoga

Stručnjaci zato naglašavaju da je pre svake radikalne promene u ishrani korisno posavetovati se sa lekarom ili kliničkim dijetetičarom. Društvene mreže pune su priča o brzom gubitku kilograma i spektakularnim preobražajima, ali takvi primeri često ne prikazuju sve moguće rizike.

Prehrambene smernice većine zdravstvenih organizacija i dalje preporučuju uravnoteženu ishranu koja uključuje povrće, voće, integralne žitarice, kvalitetne proteine i zdrave masti. Upravo se raznovrsnost smatra jednim od ključnih temelja dugoročnog zdravlja.

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