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Jedno od najpoznatijih verovanja kaže da, ako mačka sedne pored vas i uporno šapom trlja levo uvo ili lice, to može da najavi dolazak novca ili osobe koja donosi dobre vesti. Iako za to ne postoje naučni dokazi, ovo verovanje opstalo je vekovima u mnogim krajevima sveta.

Zašto se baš levo uvo smatra posebnim?

U narodnoj tradiciji leva strana tela često se povezivala sa primanjem, dok je desna simbolizovala davanje. Upravo zbog toga nastalo je verovanje da mačka koja šapom dodiruje levo uvo ili lice „privlači“ nešto što dolazi u dom – bilo da su to gosti, pismo ili neočekivani novac.

U pojedinim delovima Srbije nekada se govorilo damačka koja se dugo umiva najavljuje posetu, pa su domaćini odmah očekivali da će im neko pokucati na vrata.

Mačka Foto: Vera Aksionava / Alamy / Profimedia

Japanska "mačka sreće" i slično verovanje

Zanimljivo je da gotovo isto verovanje postoji i u Japanu. Čuvena figurica Maneki-neko, poznata kao "mačka sreće", može se videti u restoranima, prodavnicama i lokalima širom sveta.

Prema japanskoj tradiciji, figurica sa podignutom levom šapom simbolično poziva goste i mušterije, dok ona sa podignutom desnom šapom predstavlja privlačenje bogatstva i finansijskog uspeha.

Ne postoje dokazi da ponašanje mačke može da predvidi budućnost. Ipak, ovakva verovanja opstaju jer ljudi mnogo lakše pamte situacije kada se nešto zaista dogodilo nakon što su primetili određeni znak, nego one kada se nije desilo baš ništa.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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