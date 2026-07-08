Slušaj vest

Jan Hus rođen oko 1370. godine u Husinecu (Češka), bio je ključna figura u ranom reformatorskom pokretu. Kao sveštenik, filozof i teolog, zalagao se za reformu Katoličke crkve, kritikujući njenu korupciju i nemoral. Njegova učenja inspirisala su husitski pokret, ali su ga dovela do sukoba sa crkvenim vlastima, što je kulminiralo njegovim spaljivanjem na lomači 6. jula 1415. godine.

Jan Hus Foto: Mo Peerbacus / Alamy / Profimedia



Jan Hus studirao je na Univerzitetu u Pragu, gde je postao magistar filozofije i kasnije sveštenik. Postao je poznat kao propovednik u Vitleemskoj kapeli u Pragu, gde je propovedao na češkom jeziku, čineći verske tekstove dostupnim običnim ljudima. Inspirisan delima engleskog reformatora Džona Viklifa, Hus je kritikovao prodaju indulgencija, bogatstvo klera i crkvenu hijerarhiju. Zagovarao je povratak jednostavnijem hrišćanstvu zasnovanom na Bibliji.

Njegova najpoznatija dela uključuju „De Ecclesia” (O Crkvi), u kojem je tvrdio da je prava Crkva zajednica vernika, a ne institucija pod papinim autoritetom. Ove ideje smatrane su jeretičkim jer su izazivale moć i strukturu Katoličke crkve.

Sukob sa Crkvom

Husove kritike izazvale su bes crkvenih vlasti. Godine 1409. papa je izdao bulu kojom je zabranio propovedanje u privatnim kapelama, uključujući Vitleemsku kapelu. Hus je odbio da posluša, što je dovelo do njegove ekskomunikacije 1411. godine. Uprkos tome, nastavio je da propoveda i stekao je široku podršku među Česima, posebno među plemstvom i običnim narodom.

Godine 1414. Hus je pozvan na Sabor u Konstanci kako bi odbranio svoja učenja. Iako mu je car Sigismund obećao bezbednost, Hus je uhapšen po dolasku. Sabor ga je proglasio jeretikom, optuživši ga za širenje Viklifovih ideja i podrivanje crkvenog autoriteta.

Suđenje i spaljivanje

Na Saboru u Konstanci, Hus je odbio da porekne svoja učenja, insistirajući da se može uveriti samo argumentima zasnovanim na Svetom pismu. Nakon višemesečnog zatočeništva, 6. jula 1415. proglašen je krivim za jeres. Oduzeta mu je sveštenička titula, a njegova dela su javno spaljena. Istog dana, Hus je odveden na lomaču izvan grada Konstance i živ spaljen. Prema legendi, ostao je miran do kraja, pevajući i moleći se dok su plamenovi gutali njegovo telo.

Bes zbog njegove smrti dovela je do hustinskih ratova

Husova smrt izazvala je bes u Češkoj, što je dovelo do husitskih ratova (1419–1434). Njegovi sledbenici, poznati kao husiti, borili su se protiv snaga Svetog rimskog carstva i Katoličke crkve, tražeći versku i društvenu reformu.

Jan Hus se smatra jednim od prvih reformatora koji su utrli put kasnijoj Protestantskoj reformaciji. Njegova hrabrost u suočavanju sa crkvenim autoritetom i insistiranje na istini učinili su ga simbolom otpora i slobode savesti. Dan njegovog spaljivanja, 6. jul, obeležava se u Češkoj kao državni praznik u znak sećanja na njegov doprinos.

(Kurir.rs/Index.hr)