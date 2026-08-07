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Mnogi stranci tek na licu mesta otkrivaju gradove koji, kako sami kažu, ostavljaju snažne utiske već pri prvom susretu.

Jedan od njih je i britanski travel influenser Kiran Braun, poznat na TikToku pod profilom "kieranbrowntravel", koji je nakon posete Beogradu podelio svoje prve utiske o glavnom gradu Srbije i opisao ga kao grad koji ga je iznenadio svojom energijom, atmosferom i raznolikošću.

"Mesto u kojem bih mogao da živim"

Govoreći o našem glavnom gradu, Braun ga je opisao kao grad snažnih kontrasta, ali i izuzetno živog ritma.

"Prvi utisci o Beogradu u Srbiji. Ovo je grad koji je najviše bombardovan u Evropi. To je grad kontrasta, ima luksuzne delove, ali i industrijske zone. Mnogo toga se dešava, puni su kafići i restorani… ovo je još jedno mesto u kojem bih mogao da živim", naveo je on.

Posebno je istakao atmosferu u gradu, navodeći da ga Beograd nije ostavio ravnodušnim.

"Grad je fascinantan, ljudi ljubazni"

"Iskreno, ovaj grad mi je fascinantan. Hrana je veoma dobra, većina ljudi je ljubazna. Vrlo je društven grad, ljudi su stalno na ulicama, okupljaju se i razgovaraju. Sve što vam treba možete lako da pronađete i grad je veoma pogodan za pešačenje", poručio je influenser.

Ipak, nije izostavio ni kritički osvrt na urbani izgled, posebno na grafite koji su mu zapali za oko.

"Pomalo je grub na prvi pogled i verovatno ima više grafita nego bilo gde gde sam bio. Ne znam zašto je to tako, ali to nije nužno loše – to je umetnost", rekao je on.

Na kraju, istakao je da bi se u Beograd ponovo vratio, dodatno objašnjavajući karakter grada.

"Beograd je grad koji su oblikovali carstva, ratovi, socijalizam i brze promene. Svako naselje priča drugačiju priču i to ga čini jednim od najzanimljivijih glavnih gradova u Evropi", naveo je Braun.

I drugi se odlično proveli

U komentarima ispod videa javio se veliki broj Srba koji su mu zahvalili na lepim rečima, ali i strani korisnici koji su otkrili da su i sami oduševljeni Srbima i Beogradom.

"Obožavam Beograd! Pozdravi iz Bukurešta", "Posetio sam pre nekoliko meseci i odlično sam se proveo", "Srbija je visoko na mojoj listi zemalja koje želim da posetim", "Ovde ću se i preseliti. Obožavam ga", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

(Kurir.rs/Blic)

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