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Globalno popularna inicijativa prodaje napuštenih stambenih objekata po ceni od svega jednog evra već duže vreme privlači brojne entuzijaste širom planete koji maštaju o preseljenju na Apeninsko poluostrvo. Ipak, značajan broj kupaca tek nakon završetka papirološke procedure uviđa da je minimalna početna cena zapravo samo uvod u astronomske troškove.

Među njima je i Meredit Tabon iz Čikaga, koja je u sicilijanskom mestu Sambuka di Sičilija obezbedila prostrano zdanje sa četiri spavaće sobe za jedan evro. Premda je u startu procenila da će joj za restauraciju biti potrebno blizu 40.000 dolara, finalni troškovnik premašio je njena očekivanja za čak deset puta, dostigavši cifru od 446.000 dolara.

Pogledajte kako je izgledala kuća pre renoviranja:

Kuća kupljena za 1 evro - pre renoviranja Foto: printscreen/instagram/meredith.tabbone

Meredit je imala i duboko emotivan, lični motiv za kupovinu nekretnine baš u ovom delu Italije. Naime, njen pradeda je davne 1902. godine napustio Sambuku i emigrirao u Sjedinjene Američke Države, pa je ona žarko želela da obnovi pokidane porodične veze i vrati se korenima. Tokom proteklih godina, mnoga italijanska sela i gradovi uveli su ovu strategiju rasprodaje starih kuća kako bi rešili problem depopulacije i podstakli ekonomska ulaganja.

Katastrofalno stanje 

Jedna od najtraženijih lokacija u ovom programu jeste upravo Sambuka di Sičilija, koja zvanično nosi titulu jednog od najslikovitijih italijanskih sela. Kada je prvi put zakoračila u unutrašnjost svog novog poseda, Meredit se suočila sa surovom realnošću koja je zahtevala radikalne građevinske zahvate.

"Stanje kuće bilo je, blago rečeno, katastrofalno. Nije bilo struje ni tekuće vode. Svaka prostorija imala je pod na drugoj visini. Bilo je azbesta, a na podovima je bilo oko 60 centimetara golubljeg izmeta," otkrila je ona u razgovoru za medijsku kuću CNBC Make It.

Nekretnina se prostire na dva nivoa i sadrži čak 18 prostorija, od kojih je svaka zahtevala temeljne i strukturne popravke. Tokom procesa koji je trajao oko tri i po godine, kompletno su izravnani svi podovi, rekonstruisane su elektro i vodovodne instalacije, postavljeni su novi prozorski okviri radi boljeg osvetljenja, dok je sam raspored soba modernizovan i prilagođen savremenim uslovima života.

Pogledajte kako kuća izgleda nakon renoviranja:

Kuća kupljena za 1 evro - posle renoviranja Foto: printscreen/instagram/meredith.tabbone

Uložila skoro pola miliona

Meredit ističe da za realizaciju ovog projekta nije morala da iskoristi kompletnu ušteđevinu, s obzirom na to da su računi stizali sukcesivno, što joj je omogućilo da investiciju pokriva iz redovnih mesečnih prihoda. Iako planira da u narednom periodu završi još i ugradni garderober i vinski podrum, objekat smatra kompletno useljivim. Uprkos činjenici da je u ovu kuću uložila skoro pola miliona dolara, ona naglašava da je pronašla svoj mir i da nekretninu nikada ne namerava da otuđi.

"Želim ovde da provodim oko četiri meseca godišnje. Želim više vremena za sebe, da obiđem svaku državu na svetu i više uživam u privatnom životu. Nikada neću prodati ovu kuću. Dobila sam mnogo ponuda. Već sam rekla rođaki da će kuća pripasti njoj ako ja umrem pre nje, a posle toga biće poklonjena selu," jasna je bila Meredit.

Kao najveću prednost života na Siciliji izdvaja izuzetan duh zajedništva i srdačnost lokalnog stanovništva.

"Ljudi su ovde veoma srećni i međusobno povezani. Ako volite druženje i želite da budete deo zajednice, ovo je pravo mesto za vas," poručila je na kraju.

(Kurir.rs/cnbc)

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