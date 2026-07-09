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Srbija i Beograd sve češće se nalaze na listi destinacija koje stranci preporučuju nakon putovanja, a najnoviji primer dolazi od Amerikanke Samante Metjuz Mekarti. Posle obilaska srpske prestonice bila je toliko oduševljena da je odlučila da svoje iskustvo pretoči u detaljan, besplatan turistički vodič namenjen svima koji tek planiraju da otkriju ovaj deo Balkana.

Na svom Instagram i Fejsbuk profilu, podelila je utiske o gradu koji ju je, kako kaže, potpuno osvojio toplinom, bogatom istorijom i jedinstvenom atmosferom.

Foto: printscreen/instagram/moose_and_bugs

"Nisam očekivala da će mi se ovoliko dopasti"

"Beograd je bio naša druga stanica u Srbiji i, iskreno, nisam očekivala da će mi se ovoliko dopasti. Obično nisam ljubitelj velikih gradova, ali Beograd je izuzetak! Ljudi su neverovatno topli i gostoljubivi, i uprkos tome što je najveći grad u Srbiji, život u njemu deluje daleko manje užurbano nego u mnogim drugim velikim prestonicama - započela je Amerikanka svoju objavu.

Kako navodi, najveći utisak na nju ostavio je spoj bogate istorije i savremenog načina života koji se, prema njenim rečima, u Beogradu prirodno prepliću.

"Jedna od mojih omiljenih stvari u Beogradu je način na koji bez napora spaja istoriju i moderan život. Istraživali smo impresivnu tvrđavu koja gleda na ušće Dunava i Save, lutali živahnim ulicama prepunim kafića i otkrivali krajeve grada koji imaju dušu. Gde god bismo otišli, bilo je nečeg novog da se vidi. Kroz istoriju su se za Beograd borili i rušili ga bezbroj puta, i te slojeve prošlosti možete osetiti svuda oko sebe. Ipak, u isto vreme, grad deluje živahno, mladalački i puno energije", objasnila je.

Šta preporučuje turistima koji dolaze u srpsku prestonicu

Samanta je objavila i detaljan vodič za obilazak Beograda, u kojem priznaje da pre putovanja nije imala jasnu predstavu o tome šta može da očekuje, jer se srpska prestonica, kako navodi, često nepravedno zaobilazi kada se govori o najpopularnijim evropskim destinacijama. Posle boravka u gradu promenila je mišljenje i Beograd svrstala među svoje omiljene destinacije.

Među mestima koja posebno preporučuje izdvojila je Kalemegdan, obilazak lokalnih pijaca, odmor na Adi Ciganliji i uživanje u domaćoj gastronomiji. Kao prednosti grada navela je i pristupačne cene, dobro organizovan javni prevoz, kao i veliki broj sadržaja koje turisti mogu da obiđu bez plaćanja ulaznica.

Vodič je započela poznatim rečima Duška Radovića:

"Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, ne bi trebalo ništa više da traži u životu. Više od toga bilo bi neskromno."

Stranci u komentarima nizali pohvale Beogradu

Njena objava ubrzo je privukla pažnju brojnih stranaca, koji su u komentarima podelili sopstvena pozitivna iskustva iz Beograda i Srbije.

Jedan Belgijanac napisao je da ga za srpsku prestonicu vežu posebne uspomene.

"Živeo sam u Beogradu. Tamo sam se osećao više kod kuće nego u zemlji u kojoj sam rođen, u Belgiji... Ako nađete način, ostanite tamo i nikada ne odlazite", napisao je on

Slične utiske podelio je i jedan Amerikanac, koji kaže da je prvobitno u Beograd došao zbog jednog koncerta, ali da mu se grad toliko dopao da mu se stalno vraća.

"Otišao sam tamo samo zbog jednog koncerta, a od tada se stalno vraćam... Volim sve u vezi sa njim - vibraciju, istoriju, arhitekturu, a pre svega ljude. A o hrani da i ne govorimo... Karađorđeva šnicla i ćevapi su moji apsolutni favoriti!"

Na kraju, jedna korisnica je kratko poručila: "Ja sam u Beogradu bila čak 30 puta!"

(Kurir.rs/ Blic)

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