Slušaj vest

Ako ste ikada primetili da su pojedini krastavci u marketima umotani u providnu plastičnu foliju, verovatno ste se zapitali zbog čega je to tako. U vreme kada se sve više govori o smanjenju upotrebe plastike, ovakav način pakovanja mnogima deluje nelogično.

Ipak, stručnjaci objašnjavaju da folija nema samo zaštitnu ulogu, već pomaže da krastavac duže ostane svež i da se manje kvari. Najčešće je reč o engleskom krastavcu, sorti koja ima tanju i osetljiviju koru od običnog.

Pomaže da zadrži vlagu

Engleski krastavci zbog tanke kore mnogo brže gube vlagu. Upravo zato se umotavaju u plastičnu foliju koja usporava isparavanje vode i pomaže da ostanu čvrsti, sočni i sveži duže nego kada bi stajali nezaštićeni na policama.

Krastavac u foliji Foto: AB Photostudio / Panthermedia / Profimedia

Štiti od oštećenja tokom transporta

Još jedan razlog je zaštita od ogrebotina i udaraca. Tanka kora se lako oštećuje prilikom transporta i rukovanja, a svako oštećenje povećava rizik od pojave buđi i truljenja. Zbog toga stručnjaci preporučuju da prilikom kupovine birate voće i povrće bez vidljivih oštećenja.

Usporava kvarenje

Folija predstavlja barijeru koja ograničava kontakt sa kiseonikom. Na taj način usporava oksidaciju i razvoj mikroorganizama koji doprinose kvarenju hrane. Zahvaljujući tome, krastavci duže zadržavaju svež izgled, boju i kvalitet.

Da li će plastika uskoro biti zamenjena?

Iako ovakvo pakovanje ima svoju svrhu, mnoge kompanije rade na razvoju održivijih rešenja koja bi mogla da zamene klasičnu plastiku. Cilj je da se smanji količina plastičnog otpada, ali i da se sačuva svežina namirnica bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

VIDEO: Kako da krastavac ostane svež