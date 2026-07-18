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Artur Dupero dugo je maštao o tome da svoju porodicu povede na jedrenje po azurnim tropskim morima. Gledajući u prohladnu plavu vodu jezera Mičigen, ovaj optometrista iz Grin Beja u Viskonsinu prisetio se toplijih mora na dalekom jugu kojima je plovio tokom Drugog svetskog rata. Često je govorio kako želi da godinu dana živi na jedrilici, krstareći svetom od ostrva do ostrva.

Do 1961. godine, Dupero je postao dovoljno uspešan da taj san, barem delimično, sprovede u delo. Te godine, umesto da se suoče sa oštrom zimom u Viskonsinu, on, njegova supruga Žan, četrnaestogodišnji sin Brajani ćerke Teri Džo (11) i Rene (7) krenuli su ka Bahamima.

Teri Dupre (11) preživela brodolom i 4 dana plutajući okeanom Foto: Printscreen/YouTube/History in the Dark

Planirali su da provedu nedelju dana isprobavajući život na moru na iznajmljenoj jahti, a da produže odmor ako sve prođe kako treba. Stigli su u Fort Loderdejl na Floridi, gde su iznajmili "Bluebelle", jedrilicu sa dva jarbola, i angažovali Džulijana Harvija, bivšeg pilota borbenog aviona Ratnog vazduhoplovstva i iskusnog moreplovca, da upravlja brodom. Harvijeve supruga Din takođe se pridružila grupi na ovom krstarenju.

Ujutru u sredu, 8. novembra 1961. godine, porodica Dupero se ukrcala na jedrilicu kako bi započela svoje željno iščekivano putovanje. Brodski Krajslerov motor od 115 konjskih snaga tiho je brujao dok je kapetan Harvi odmicalo brod od doka, dok su se pramenovi izduvnih gasova raspršivali sa krme.

Kako su se jedra punila, jedrilica je izgledala kao da leti, graciozno ploveći iz tamnih lučkih voda u zeleno otvoreno more i, konačno, u duboko plavetnilo Golfske struje, moćne morske reke koja prolazi između Floride i Bahama. Iznad horizonta, 700 ostrva bahamskog arhipelaga kupalo se u 100.000 kvadratnih milja suncem obasjanog mora, obećavajući ispunjenje Arturovog sna o porodičnoj avanturi.

Tokom naredna četiri dana, bivši pilot upravljao je jedrilicom ka istoku, prema malom ostrvskom lancu Bimini, a zatim dalje na istok do Sendi Pointa, sela na jugozapadnom špicu ostrva Veliki Abako. Grupa je provela nedelju roneći i skupljajući školjke na belim i ružičastim plažama.

Rano u nedelju, Dupero i supružnici Harvi svratili su do kancelarije seoskog komesara u Sendi Pointu, Roderika V. Pindera, kako bi popunili formulare za odlazak sa Bahama i povratak u Sjedinjene Američke Države.

Džulijan Harvi, bivši pilot i kapetan broda, čovek koji je ubio ženu i porodicu devojčice Foto: Printscreen/YouTube/History in the Dark

"Ovo je odmor koji se doživljava jednom u životu. Vratićemo se pre Božića," rekao je Dupero Pinderu.

Te večeri, Din je pripremila večeru – piletinu "kačatore” i salatu. Bio je to poslednji obrok ikada poslužen na jedrilici. Noćni užas ubrzo je usledio usred okeana

Oko 21 sat, Teri Džo je otišla ispod palube u svoje prostorije za spavanje u maloj kabini na zadnjem delu broda. Obično je i Rene spavala tamo, ali je te noći njena mlađa sestra ostala sa roditeljima i bratom na palubi u kokpitu. Usred noći, Teri Džo je trgla iz sna vika njenog brata: "Pomagaj, tata! Pomagaj!" Takođe je čula kratko trčanje i lupanje stopala. Zatim je usledila tišina. Ležala je u svom krevetu drhteći, dezorijentisana i prestravljena.

Nakon oko pet minuta, Teri Džo se išunjala iz svoje kabine. Videla je majku i brata kako leže sklupčani u lokvi krvi u glavnoj kabini, koja je preko dana služila kao kuhinja i trpezarija, a noću se pretvarala u spavaću sobu. Odmah je znala da su mrtvi.

Polako, Teri Džo se popela uz stepenice i proturila glavu kroz otvor. Videla je još krvi na desnoj strani kokpita, a moguće i nož. Popela se na palubu i okrenula ka prednjem delu broda. Odjednom je kapetan Harvi jurnuo na nju i gurnuo je niz stepenice. "Vraćaj se dole!", zarežao je.

Srca koje je divlje lupalo, Teri Džo je skrenula pogled sa tela svoje majke i brata, vratila se u svoje prostorije i uvukla se u ležaj. Tada je čula zapljuskivanje. Ubrzo je voda koja je mirisala na naftu počela da prodire u njenu kabinu i prekriva pod. Teri Džo je shvatila da se brod puni vodom, ali se plašila da se pomeri.

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1/9 Vidi galeriju Devojčica preživela brodolom i 4 dana plutajući okeanom Foto: Printscreen/YouTube/History in the Dark

Odjednom je ugledala mračnu kapetanovu figuru na vratima kabine. Držao je nešto u rukama, moguće pušku njenog brata, i stajao gledajući dole u nju. Jedini zvuci u prostoriji bili su njegovo teško disanje, udaranje njenog srca u ušima i pljuskanje nadolazeće vode o pregrade. Zatim se kapetan okrenuo i izašao iz kabine, a ona ga je čula kako se penje stepenicama nazad na gornju palubu.

Beg sa broda koji tone

Dok je voda već zapljuskivala gornji deo njenog dušeka, Teri Džo je znala da mora da napusti kabinu. Prolaziti kroz vodu koja joj je dosezala do struka, ponovo se popela do vrha. Uz pomoć svetlosti sijalice sa glavnog jarbola, Teri Džo je videla da brodski čamac i gumeni splav za spasavanje plutaju pored broda sa leve strane.

"Da li brod tone?", povikala je.

"Da!", povikao je Harvi, prilazeći joj s leđa. Gurnuo joj je u ruke uže od čamca. "Drži ovo!", viknuo je. Otupela od šoka, Teri Džo je pustila da joj uže sklizne kroz prste. Čamac se polako udaljio od jedrilice koja je tonula. Harvi je skočio u vodu da ga uhvati. Teri Džo ga je gledala kako pliva za čamcem dok nije nestao u noći.

Setila se plutanog pojasa za spasavanje koji je bio privezan za gornju desnu stranu glavne kabine, koja je sada bila jedva iznad vode. Dogurala je do malog, duguljastog pojasa i brzo ga odvezala. Baš u trenutku kada se pojas oslobodio, paluba broda je potonula pod njenim nogama u okean. Pola puzeći, pola plivajući, gurnula je pojas u otvoreno more.

Dok se pela na njega, jedno od užadi se zakačilo za brod koji je tonuo. Na trenutak, Teri Džo i pojas bili su povučeni pod vodu dok je jedrilica odlazila na dno. Zatim se uže oslobodilo, a pojas sa Teri Džo na njemu je izronio nazad na površinu. Sklupčala se nisko, plašeći se da je kapetan možda čeka u mračnoj vodi.

Nije imala ni vode, ni hrane, a u tankoj beloj bluzi i ružičastim pantalonama nije imala ništa što bi je zaštitilo od noćne hladnoće. Mesec je zašao, a gusti oblaci su joj uskratili čak i svetlost zvezda. Čula je jauk vetra, ali ništa nije videla. Talasi su se lomili bez upozorenja, a slana voda joj je pekla oči i usne. Iznenadni pljusak ju je natopio i počela je nekontrolisano da drhti. Ubrzo joj je jedna misao obuzela um: Gde je moj tata?

Četiri dana borbe za život na okeanu

Sledećeg jutra, u ponedeljak, sunce je oteralo hladnoću iz njenog vitkog tela, ali je ubrzo shvatila da to donosi još veću opasnost. Kako je dan odmicao, temperatura je brzo porasla na 29 stepeni Celzijusa, a sunce je počelo da je prži. Krhki pojas počeo je da se raspada, izlažući njene noge i stopala oštrim zubima riba papagajki. Sa svakim satom, jezik joj je postajao sve suvlji, a grlo sve žednije. Uprkos tome, nije imala apetit i nije osećala žeđ.

Jedrilica koja je potonula u kojoj je Teri Dupre bila sa porodicom Foto: Printscreen/YouTube/History in the Dark

U utorak je mali crveni avion kružio iznad nje. Gledala ga je i dugo mu mahala svojom bluzom. U jednom trenutku, krenuo je u njenom pravcu. Mahala je grozničavo, dok joj je srce udaralo od nade. Avion je prošao direktno iznad nje, dovoljno blizu da je mogla da vidi detalje sa njegove donje strane, ali pod uglom pod kojim piloti nisu mogli da je uoče.

Šanse da je neko na brodu ili u avionu primeti bile su minimalne. Njen beli pojas, bluza i plava kosa činili su da izgleda kao samo još jedna bela pena među mnoštvom talasa koji su se valjali po plavoj površini mora. Plutala je u Severozapadnom providens kanalu, koji će je ubrzo odneti na sever sa Golfskom strujom, a zatim na istok, noseći je preko širokog Atlantika do Britanskih ostrva.

Rano tog popodneva, Teri Džo je ugledala sablasne oblike na oko 30 metara od svog pojasa, tik ispod površine vode. Srce joj je zastalo u grlu. Oblici su se približili i videla je da su to delfini. Gledali su u nju svojim velikim, tamnim očima. Teri Džo je osetila neku čudnu utehu dok su ta stvorenja ispuštala zvuke izranjajući na površinu da udahnu vazduh. Izgovorila je kratku molitvu zahvalnosti Bogu što ih je poslao. Ostali su u blizini satima.

Kako je žarko sunce probilo oblake u kasno popodne, Teri Džo je poprskala malo vode po svojoj sprženoj, zategnutoj koži. Hladne šume Viskonsina i hladne vode Grin Beja činile su se tako dalekim. Sunce je opalo i konačno zašlo iza horizonta.

Noć između utorka i srede ponovo je donela užasnu neizvesnost u mraku, ali je donela i blagotvorno olakšanje njenom telu. Dok se pojas dizao i spuštao na talasima te hladne treće noći, sanjala je da se nalazi u kokpitu putničkog aviona koji se priprema za sletanje. Videla je duge, prave, konvergentne linije svetlucavih svetala na pisti koje su odskakale nadrealnim sjajem naspram bezdanog, tekućeg crnila.

U snu je videla svog oca kako mirno sedi sa čašom crvenog vina. Iako nikada nije probala vino, izgledalo je osvežavajuće, baš ono što joj je trebalo da utoli žeđ. I čula je njegov glas kako je doziva: "Hajde, Teri Džo! Odlazimo!"

Teri Dupre (11) preživela brodolom i 4 dana plutajući okeanom Foto: Printscreen/YouTube/History in the Dark

Sreda je svanula svetla i vedra, i vrlo brzo je postalo toplo. Odsjaj sunca nanosio je jak bol njenim suvim očima. Svi mišići su je boleli. Koža joj je gorela kroz bluzu i pantalone. Usne su joj bile grube i natečene. Većinu vremena Teri Džo je morala kruto da balansira na ivicama nestabilnog pojasa jer se veći deo konopca raspao. Sada je više halucinirala, zamišljajući malo pustinjsko ostrvo sa usamljenom palmom. Pokušala je da vesla prema njemu, ali je ono nestalo. Na kraju je izgubila svest.

Kada je surovo sunce izašlo u četvrtak, ona nije osetila njegove užarene zrake. Bila je u dubokom snu, blizu praga smrti. Vodeni zidovi su nailazili jedan za drugim. Njen splav se podizao do vrhova strmih litica, a zatim spuštao u mračne doline.

Samo je najslabija iskra života još uvek tinjala. Sredinom prepodneva njenog četvrtog dana samoće na splavu, ipak se trgla iz obamrlosti i otvorila oči. Ogromna senka nadvila se pred njom poput velike zveri. Njen zvuk je bio toliko dubok da je mogla osetiti njegov ritam u grudima. Dok je gledala, činilo se da se to stvorenje transformiše iz nekog nezemaljskog broda koji pluta iznad mora u velikog kita, a zatim u čvrsti crni zid koji visi u vazduhu iznad nje. Kada je pogledala ka vrhu tog velikog zida, videla je glave i ruke koje mašu. Mogla je tiho da čuje glasove kako viču. Konačno, osetila je da visi u prostoru. Snažne ruke su je polako podigle dok je ponovo tonula u zaborav.

Razotkrivanje zločina

Kada je Džulijan Harvi angažovan kao kapetan potonule jedrilice, o njegovom ranijem životu nije se znalo mnogo. Ovaj četrdesetčetvorogodišnjak bio je penzionisani potpukovnik Ratnog vazduhoplovstva, oženjen sa Meri Din Džordan, ambicioznom spisateljicom i bivšom stjuardesom avio-kompanije TWA.

Dan nakon što je brod potonuo, osmatrač na tankeru koji je plovio za Portoriko primetio je mali drveni čamac kako pluta usred širokog i dubokog Severozapadnog providens kanala. Kada je kapetan privukao tanker bliže, čovek u čamcu je povikao: "Moje ime je Džulijan Harvi. Ja sam zapovednik jedrilice Bluebelle."

U danima koji su usledili, Harvi je ispričao Obalskoj straži u Majamiju da je on jedini preživeli u teškoj nesreći. Prijavio je da je usred prethodne noći iznenadna oluja oštetila jedrilicu. Njegova supruga Din i porodica Dupero povređeni su kada su se jarboli i oprema srušili. Gasne cevi u mašinskom prostoru su pukle i brod se zapalio dok je polako tonuo. Harvi je rekao da je uspeo da porine čamac i splav i skoči u vodu, ali da je zamršena oprema zarobila sve ostale na brodu.

Nekoliko dana kasnije, smešten u hotelu "Sendmen", Harvi je čuo da je Teri Džo preživela. Sledećeg dana, sobarica u hotelu primetila je krv na čaršavima u Harvijevoj sobi. Kada nije mogla da otvori vrata kupatila, njen menadžer je pozvao policiju. Provalili su vrata i zatekli Harvijevo beživotno telo na podu – izvršio je samoubistvo.

Nakon što ju je iz okeana izvukao oficir grčkog teretnog broda "Captain Theo", Teri Džo je helikopterom prebačena u bolnicu u Majamiju. Nedelju dana nakon spasavanja, zvaničnici su ispitali Teri Džo u njenom bolesničkom krevetu. Njena priča, kako je ovde opisana, opovrgla je Harvijeve tvrdnje o događajima. Njen otac, majka, brat i mlađa sestra, zajedno sa Din Harvi, brutalno su ubijeni na brodu od strane Džulijana Harvija. Policija sumnja da je Harvi ubio svoju suprugu kako bi podigao novac od njenog životnog osiguranja, a jedna teorija sugeriše da je Dupero uhvatio Harvija na delu, što je dovelo do ostalih ubistava.

Teri Dupre danas Foto: Printscreen/YouTube/History in the Dark

Teri Džo se vratila u Grin Bej da živi sa očevom sestrom i tri rođaka. Kada je imala 12 godina, promenila je ime. Skoro 50 godina kasnije, 2010. godine, konačno je otkrila detalje noći kada joj je porodica ubijena i svojih dana provedenih plutajući na otvorenom moru u knjizi "Sama: Siroče na okeanu".

"Oduvek sam verovala da sam spasena sa razlogom. Ako se makar jedna osoba izleči od životne tragedije nakon što pročita moju priču, moje putovanje će vredeti," rekla je za CBS News.

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