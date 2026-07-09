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Dnevni horoskop za 9.jul. Evo šta su zvezde predvidele svim pripadnicima Zodijaka ovog četvrtka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt doneće vam uspeh kreativnih ideja i realizaciju veoma smelih poslovnih poduhvata. Vaš odnos s partnerom danas može da obeleži nesporazum, čak i zbog bezazlenog usputnog komentara. Smanjite unos slatkiša, preterujete.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Povoljan aspekt ovog dana može da vam donese uspeh u poslovanju. Napredak u poslovnoj komunikaciji. Očekuje vas prijatan izlazak tokom kojeg možete upoznati veoma zanimljivu osobu u znaku Jarca ili Škorpije. Prehlada, koja vam nikako ne prija za vreme ovih visokih temperatura.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pozitivan splet okolnosti u okviru vaše saradnje sa inostranstvom. Moguće je dodatno proširenje kruga saradnika. Dopada vam se osoba s kojom ste više u kolegijalnom odnosu. Odvažite se i načinite prvi korak u zbližavanju. Bolovi u leđima.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Imate osećaj da vam se pruža jedinstvena prilika da ostvarite jedan davno zacrtani cilj. U tome vas očekuje podrška uticajne osobe. Vaš odnos s partnerom mogu da obeleže razmirice. Kratkotrajne nesuglasice. Alergija.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas možete da postignete uspeh čak i u rizičnim investicijama, budući da je vaša poslovna intuicija maksimalno izoštrena. Planirate zajedničku budućnost s partnerom jer želite da izgradite nešto što je sigurno. Problemi sa pritiskom, kardiovaskularnim sistemom.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device koje se bave umetnošću i ugostiteljstvom mogu da očekuju dobre rezultate. Pred vama je veliki korak napred u poslovanju. Potrudite se da se više posvetite partneru, jer između vas može da se stvori veliki jaz. Relaksirajte se odlaskom u neki spa-centar.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Atmosfera zadovoljstva zbog rezultata uticaće na to da se poboljšaju međuljudski odnosi na poslu. Uspeh putem timskog rada. Imate osećaj da vas parter ne shvata. Neophodno je da otvoreno razgovarate. Više se odmarajte.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt doneće natprosečne rezultate u hemijskoj industriji ili u saobraćaju. Finansijski napredak. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Jarca ili Device. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspeh očekuje Strelčeve koji rade s klijentima u okviru uslužnih delatnosti i trgovine. Finansijski napredak. Strelčevi mogu da naiđu na fatalno privlačnu osobu i da se zaljube na prvi pogled. Glavobolja.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pripazite se manipulativnih kolega, jer postoji mogućnost da se iza vaših leđa odvija nešto što može biti štetno po vaš ugled. Vaš odnos sa osobom na poslu sve više prerasta u nešto što je više emotivne prirode. Bolovi u vratu. Uvedite obavezne vežbe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuju vas važne vesti i rešenja na poslovnom sastanku. Povoljan razvoj zbivanja na poslovnoj sceni i dobitak. Vodolije koje tragaju za svojom srodnom dušom danas mogu da je upoznaju na kraćem putovanju. Ne prija vam masna i teška hrana.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe koje rade preko interneta ili se bave kreativnim zanimanjem mogu da očekuju natprosečne rezultate i uspeh. Slobodne Ribe mogu da se zaljube u osobu koja je dosta manipulativna. Postoji mogućnost da uđete u neobičnu vezu. Zubobolja.