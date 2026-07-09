da li ste znali

da li ste znali

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Sezona je putovanja, a mnogi koji nose kontaktna sočiva pre polaska na odmor susreću se sa istim pitanjem: poneti naočare ili se osloniti samo na sočiva? Iako zvuči praktično putovati bez dodatnog para naočara, lekari upozoravaju da bi to, posebno tokom dugih letova, moglo dovesti do suvoće, iritacije i nelagode u očima.

Ipak, nošenje kontaktnih sočiva u avionu nije uvek problem. Sve zavisi od zdravlja očiju, dužine leta i toga da li ćete tokom putovanja spavati. Dr Prija M. Metjuz, direktorka Odeljenja za rožnjaču i bolesti očne površine u Centru za vid, objašnjava da kraći letovi, na primer unutar Evrope, uglavnom ne predstavljaju problem za osobe koje nemaju tegobe sa očima.

Zašto ne valja leteti avionom sa kontaktnim sočivima Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

"Ako su vam oči zdrave, let je kratak do umereno dug i ne planirate da spavate, uopšteno je u redu nositi kontaktna sočiva", rekla je za The Post dr Metjuz, specijalista za hirurgiju katarakte, LASIK i bolesti rožnjače.

Rizici na dugim letovima

Kod dugih letova, posebno onih preko okeana, situacija se može promeniti. Vazduh u kabini aviona je veoma suv, a što ste mu duže izloženi, veća je mogućnost da će se oči i kontaktna sočiva dodatno isušiti.

"Neki korisnici kontaktnih sočiva primećuju da im tokom leta oči postaju nelagodne, osetljive ili imaju osećaj kao da im je pesak u očima. Mnogi se iznenade kada shvate da su ti simptomi često posledica pojačane suvoće oka u uslovima u kabini, što može dovesti do crvenila, iritacije i bola," objasnila je.

Dodatni problem predstavlja i to što se tokom leta prirodna vlažnost očiju smanjuje, a dugotrajno nošenje sočiva može dodatno opteretiti površinu oka. U retkim slučajevima, posebno kod nepravilne higijene ili predugog nošenja sočiva, mogu nastati sitna oštećenja rožnjače koja povećavaju rizik od infekcija.

Zašto ne valja leteti avionom sa kontaktnim sočivima Foto: pocstock, POCSTOCK, Inc / Alamy / Profimedia

Osim nelagode, nelečene infekcije oka mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija. Dr Arjan Hura, specijalista za hirurgiju katarakte i prednji segment oka na Institutu za vid Maloney-Shamie-Hura u Los Anđelesu, posebno upozorava na spavanje sa kontaktnim sočivima.

"Spavanje sa kontaktnim sočivima može značajno povećati rizik od infekcije oka," rekao je. Hura dodaje da biste za naočare trebali da se odlučite posebno ako su vam oči već crvene, nadražene, osetljive na svetlost ili imate znakove infekcije.

Saveti za putnike sa sočivima

Ako ipak odlučite da nosite sočiva tokom putovanja, pravilna higijena može smanjiti rizik od problema.

"Osim pranja ruku, važno je imati odgovarajući rastvor za sočiva, menjati ga pri svakom korišćenju, koristiti čiste kutijice za sočiva i izbegavati pranje sočiva vodom sa česme. Sve to može pomoći u sprečavanju infekcija," rekao je Hura.

Takođe preporučuje korišćenje veštačkih suza, zamenu sočiva novim parom ili povremenu pauzu od njih ako oči postanu suve i nadražene. Ako nosite dnevna sočiva tokom putovanja dužeg od 24 sata ili imate više letova, važno je držati se uobičajenog rasporeda njihove zamene.

Zašto ne valja leteti avionom sa kontaktnim sočivima Foto: matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Ako tokom putovanja nemate mogućnost da održavate dobru higijenu, savetuje se da ipak odaberete naočare. Dr Hura i dr Metjuz preporučuju da na put uvek ponesete rezervni par naočara u slučaju problema sa sočivima, kutijicom ili rastvorom.

Pravilno rukovanje rastvorom za sočiva

Kada je reč o rastvoru za sočiva, nema potrebe prebacivati ga u manje bočice. Putna pakovanja već su prilagođena za nošenje, a pretakanje u druge posude može povećati rizik od kontaminacije.

"Rastvor za kontaktne sočiva dostupan je u putnim pakovanjima i ne bi se trebao prelivati u druge posude jer bi se tako mogao zagaditi," naglasio je Hura.

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