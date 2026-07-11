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Kupovina u prodavnicama polovne robe često krije prava iznenađenja, ali malo ko očekuje da će za svega jedan dolar pronaći predmet vredan nekoliko stotina puta više. Upravo to dogodilo se Sari Blekstoun iz Kalifornije, koja je sasvim slučajno otkrila da privezak koji je platila oko 100 dinara zapravo predstavlja veoma vredan komad nakita.

Sve je počelo pre nekoliko godina kada je u radnji polovnih stvari "Cedar Glen Thrift and Collectibles", u mestu Lejk Arouhed, ugledala neobičan privezak koji joj je odmah privukao pažnju. Nije mnogo razmišljala - platila ga je svega jedan dolar i ponela kući, uverena da je pronašla lep komad nakita.

Godinama nije znala šta zapravo ima

Po dolasku kući stavila je privezak na tanki srebrni lančić i povremeno ga nosila, ne sluteći da na sebi ima nešto mnogo vrednije nego što je mislila.

- Mislila sam da je zlato i zato sam pažljivo postupala s njim, ali nisam imala predstavu koliko je zapravo vredan, niti koliko je zlato čisto - ispričala je Sara.

Godinama je privezak stajao među njenim stvarima, a prava istina izašla je na videlo sasvim slučajno kada je odlučila da proda drugi stari i polomljeni nakit.

Neočekivana ponuda otvorila joj je oči

Dok je prodavala nekoliko komada starog nakita, zaposleni su odmah pokazali interesovanje i za privezak koji je kupila u prodavnici polovne robe.

- Odmah su mi ponudili novac za njega - rekla je Sara.

Ponuda ju je potpuno zatekla. Za privezak koji je platila jedan dolar ponuđeno joj je čak 240 dolara.

- Tada sam shvatila da bi trebalo da ga odnesem na pravu procenu - objasnila je.

1/4 Vidi galeriju Mislila je da je kupila običan zlatni privezak u radnji polovne robe, a onda je saznala da u rukama ima pravo malo bogatstvo. Foto: Printscreen/ Reddit

Internet rešio misteriju

Želeći da sazna više o poreklu nakita, fotografisala je privezak i objavila ga na Redditu, u grupi posvećenoj identifikaciji nakita, gde se okupljaju kolekcionari i stručnjaci.

- Htela sam da ga pokažem ljudima koji se razumeju u ovakve stvari. U toj zajednici ima mnogo stručnjaka koji često uspeju da odgovore i na najteža pitanja - rekla je.

Nije dugo čekala odgovor. Korisnici su veoma brzo zaključili da je privezak izradio poznati autohtoni zlatar sa Aljaske, Ralf Goričanaz, što je dodatno povećalo interesovanje za ovaj komad.

Procena potvrdila da vredi pravo malo bogatstvo

Nakon saveta sa interneta, Sara je odnela privezak kod stručnjaka na procenu. Tamo je potvrđeno da je izrađen od 6,3 grama 14-karatnog zlata.

Jedan od korisnika Reddita izračunao je da bi samo vrednost zlata, ukoliko bi se istopilo, iznosila oko 372 dolara. Međutim, stručnjaci smatraju da je njegova tržišna vrednost znatno veća upravo zbog umetničkog i kolekcionarskog značaja.

Sara je u međuvremenu stupila u kontakt sa samim umetnikom kako bi saznala više o istoriji priveska i njegovom nastanku, pa očekuje da će tek tada dobiti konačnu procenu njegove vrednosti.

Bez obzira na to koliko će na kraju vredeti, kaže da joj je ovo najneverovatnije otkriće koje je doživela tokom kupovine u prodavnicama polovne robe.

- Ovo je sigurno moj najbolji pronalazak do sada. Često nalazim zanimljive stvari, ali ovako nešto zaista nisam očekivala - zaključila je Sara.

Kurir.rs