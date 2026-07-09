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Na tržištu nekretnina našla se jedna londonska kuća sa ozloglašenim delom istorije u koji su umešani princeza Dajana, kraljica Kamila i kralj Čarls.

Kuća „Ormli lodž” (Ormeley Lodge), koja je pripadala pokojnoj ledi Anabel Goldsmit, oglašena je na prodaju za 33,5 miliona dolara, pozivajući kupce zainteresovane za vlastelinsko imanje sa 10 spavaćih soba i 7 kupatila, kategorisano kao istorijski objekat druge klase . Kompanija Sotheby’s ga reklamira kao „izvrsno rano džordžijansko imanje” u veoma poželjnom jugozapadnom Londonu. Kuća se, između ostalih luksuznih sadržaja, ponosi sa oko 0,9 hektara ograđenih vrtova, bazenom, teniskim terenom, vinskim podrumom i pomoćnim kućama.

Ormeley Lodge Foto: David Gee 4 / Alamy / Profimedia

Komentarišući prodaju, Anabelin sin Ben Goldsmit rekao je za Dejli mejl (Daily Mail): „Ormli je bio naš voljeni dom celog života. Ali sada je vreme da ga prepustimo nekoj drugoj srećnoj porodici.”

Prema predanju, ova kuća je mesto gde se pokojna princeza Dajana suočila sa tadašnjom Kamilom Parker Boulz u vezi sa njenom navodnom aferom sa budućim kraljem Čarlsom, i to tokom proslave 40. rođendana Kamiline sestre Anabel Eliot 1989. godine, čiji je domaćin bila njihova zajednička prijateljica Goldsmit.

Medij navodi da je Goldsmitova rekla kako je bila iznenađena što je Dajana uopšte odlučila da dođe, pošto je obično izbegavala iste događaje na kojima je bila Kamila.

Nakon što je Dajana na zabavi zatekla Kamilu i Čarlsa kako sede zajedno u salonu sa jednim zajedničkim prijateljem, princeza od Velsa je navodno zamolila svog muža i tog prijatelja da izađu kako bi mogla da razgovara sa Kamilom nasamo.

„Samo bih želela da znaš da tačno znam šta se dešava. Žao mi je što vam smetam. Sigurno je pakao za vas dvoje... nemojte me praviti budalom”, navodno je Dajana rekla Kamili.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kamila je uzvratila tvrdnjom da Dajana ima „sve” što je „ikada želela”, od muškaraca koji se „zaljubljuju” u nju do „dva prelepa deteta”, princa Vilijama i princa Harija, i pitala šta bi još mogla da želi. Dajana joj je odbrusila: „Želim svog muža.”

Princ Čarls se oženio ledi Dajanom Spenser 1981. godine u onome što je proglašeno venčanjem veka, ali njihov brak se kasnije raspao usled nesuglasica i optužbi za neverstvo sa obe strane. Rastavili su se 1992, a razveli 1996. godine. Dajana je poginula nakon saobraćajne nesreće u Parizu sledeće godine u 36. godini života.

Princ Čarls i Kamila su potom svoju navodnu romansu povukli u ilegalu i čekali još dve godine da se zajedno pojave u javnosti. Taj veliki korak napravili su na proslavi 50. rođendana njene sestre u hotelu „Ric” u Londonu 1999. godine, nastavili da se zabavljaju pod svetlima kraljevskih reflektora i venčali se 2005. godine. Danas, porodica Goldsmit je odlučila da proda „Ormli lodž” nakon smrti Anabel u 91. godini u oktobru 2025. godine, što ponovo vraća u fokus kraljevsku prošlost ove kuće.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Ben je za Tajms rekao da je princeza Dajana tokom devedesetih dolazila na kultne nedeljne ručkove njegove majke skoro svakog vikenda i da su prijateljice provodile mnogo vremena zajedno. „Bila je neverovatno bliska sa mojom majkom tokom poslednje decenije svog života. Stalno je bila tamo, ležala pored bazena”, rekao je on.

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