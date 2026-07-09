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Poverenje je temelj svake kvalitetne veze, ali ponekad se pojave situacije koje podstaknu sumnju i otvore pitanja na koja nije lako pronaći odgovor. Prema astrološkim tumačenjima, upravo biŠkorpije ove nedelje mogle da otkrju informaciju koja će promeniti njihov pogled na ljubavni odnos.

Njihova izražena intuicija i sposobnost zapažanja detalja mogli bi ih dovesti do spoznaje da nešto nije onako kako se činilo na prvi pogled. Razgovor, neočekivana poruka ili neobično ponašanje partnera mogli bi podstaknuti suočavanje sa istinom.

Škorpija teško zanemaruje osećaj da nešto nije u redu

Škorpija Foto: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Škorpije su poznate po tome da vrlo pažljivo posmatraju ljude oko sebe. Kada osete da se partner ponaša drugačije nego inače, retko će zanemariti taj utisak. Umesto brzopletih zaključaka, pokušaće da prikupe činjenice i razumeju šta se zaista događa. Ako se njihove sumnje pokažu opravdanim, verovatno će insistirati na iskrenom razgovoru. Za Škorpiju je iskrenost jedna od najvažnijih vrednosti u vezi, zbog čega izdaju poverenja teško oprašta.

Emocije će biti snažne

Moguće otkrivanje neprijatne istine moglo bi izazvati razočaranje, bes i osećaj povređenosti. Ipak, astrolozi savetuju da se važne odluke ne donose u trenutku najvećih emocija. Otvoren razgovor i spremnost da se sasluša druga strana mogli bi pomoći da se razjasne okolnosti pre donošenja konačnih zaključaka. U nekim slučajevima sumnje će se pokazati neutemeljenim, dok će u drugima upravo iskrenost biti prvi korak prema donošenju važne životne odluke.

Škorpija Foto: Profimedia

Astrologija ne može predvideti konkretne događaje niti potvrditi da će se određena situacija zaista dogoditi. Ipak, mnogi u horoskopu pronalaze podsticaj da više veruju svojoj intuiciji i otvorenije razgovaraju o problemima koji ih muče. Za Škorpije bi ova nedelja mogla biti vreme suočavanja sa važnim istinama, ali i prilika da na osnovu činjenica odluče kojim putem žele da nastave svoj ljubavni život.

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