Slušaj vest

Naš mozak je izuzetno efikasan u obradi informacija, pa se pri tumačenju prizora često oslanja na obrasce i prošla iskustva. Senke, svetlost i perspektiva su među najvažnijim tragovima na osnovu kojih procenjujemo udaljenost i položaj predmeta.

Kada se ovi elementi ne poklapaju u potpunosti, može da nastane iluzija koja prevari čak i najpažljivije posmatrače. Upravo takav primer je i ova fotografija:

Naizgled sasvim obična fotografija usnulog jazavičara zbunila je brojne korisnike interneta. Na prvi pogled deluje da jazavičar na slici "lebdi" iznad plaže. Pored njega se nalazi tamni peškir, koji naš mozak brzo protumači kao senku psa.

Međutim, pošto se ta "senka" ne podudara u potpunosti sa oblikom tela i nije direktno povezana sa psom, nastaje optička iluzija zbog koje izgleda kao da je pas u vazduhu. U stvarnosti, pas jednostavno spava pored tamnog peškira.

Optičke iluzije decenijama oduševljavaju ljude širom sveta, jer otkrivaju da naše oči nisu uvek pouzdan izvor informacija. Iako imamo osećaj da svet vidimo onakvim kakav zaista jeste, mozak slike neprestano dopunjuje, poredi ih sa iskustvima i traži najverovatnije objašnjenje.

Upravo zbog toga, ponekad sasvim obična fotografija može da stvori iznenađujuće pogrešan utisak.

VIDEO: Optička iluzija