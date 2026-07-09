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Pokojni otac Mije Čard na njenom je venčanju bio "prisutan" na način koji nije mogla da predvidi. Mlada je odlučila da koristi njegov stari fotoaparat kako bi zabeležila posebne trenutke tog dana, ali nakon razvijanja fotografija dočekalo ju je iznenađenje. Na svakoj fotografiji njen otac se "pojavio".

Ispostavilo se da Mia nije koristila praznu rolnu filma, već onu na kojoj su se već nalazile fotografije sa porodičnog okupljanja iz 1999. godine. Zbog toga su se stare fotografije njenog oca preklopile sa prizorima sa venčanja.

Uspomena na oca bila joj je važna

Tokom priprema za venčanje koje je održano 2. maja, četrdesetdvogodišnja socijalna radnica Mia nastojala je da uključi uspomenu na oca Daga Čarda u što više detalja. On je preminuo 2018. godine nakon duge bolesti.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju te fotografije:

1/9 Vidi galeriju Na fotografijama sa venčanja "pojavio" se njen otac Foto: Printscreen/TikTok/madmnc

"Toliko toga je podsećalo na njega u svemu što smo radili," rekla je Mia za Today i dodala je kako nije želela da je neko od njene braće isprati do oltara umesto oca.

"Ako to nije tata, onda nije niko," rekla je i dodala da je jedan od načina na koji je želela da ga uključi bio je i stari Rollei fotoaparat koji je njen otac kupio sedamdesetih godina i često nosio sa sobom.

Iznenađenje nakon razvijanja fotografija

"Imam fotoaparat na film iz 1979. koji koristim u posebnim prilikama kako bih ga zadržala blizu nas. Ovaj put se dogodilo nešto neverovatno kada sam razvila film," objasnila je na TikToku (TikTok). „”

Gotovo mesec dana nakon venčanja Mia je napokon odnela film na razvijanje i tada shvatila šta se dogodilo. Fotografije njenog oca iz 1999. godine bile su preklopljene preko fotografija sa njenog venčanja.

Na fotografijama sa venčanja pojavio se njen otac Foto: Printscreen/TikTok/madmnc

"Nisam ni znala da sam stavila film na kojem su već bile fotografije sa porodičnog događaja iz 1999, tako da je sve ispalo dvostruko eksponirano. Ispočetka se činilo kao da je sve uništeno. Ali onda sam osetila kao da mi osoba koju sam najviše želela na svom venčanju pokušava reći da je sve vreme bila tamo," napisala je.

Fotografije koje su joj puno značile

Na nekoliko fotografija koje je podelila na društvenim mrežama vide se prizori sa venčanja preko kojih su se preklopile slike njenog pokojnog oca.

"Osetila sam da je bio tačno uz "svoju devojčicu" dok sam koračala prema oltaru. Da ga možda ništa nije moglo sprečiti da podeli taj trenutak sa mnom, ni vreme, ni prostor, pa čak ni sama smrt," napisala je.

"Živ je u mojim sećanjima, živ je u mom srcu. Čovek koji me je naučio da volim živ je u svakom činu ljubavi koji dolazi od mene. Naravno da je uspeo da dođe na dan mog venčanja, volim da verujem da imam slike koje to dokazuju. Hvala ti, tata. Volim te beskrajno," napisala je Mia na TikToku.

Na fotografijama sa venčanja pojavio se njen otac Foto: Printscreen/TikTok/madmnc

Iako kaže da inače ne traži posebno značenje u svakoj slučajnosti, Mia priznaje da joj se ova situacija činila drugačijom.

"Jednostavno ne mogu da objasnim kako je, za ime sveta, ta rolna filma završila u mom fotoaparatu. Jednostavno se činilo da je tako trebalo biti. Zaista sam osetila da je tako suđeno," rekla je za Today.

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