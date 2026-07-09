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Dan na plaži pruža prelep ambijent za odmor i relaksaciju, ali postoje lokaliteti koji imaju bolje uslove od drugih. Novo rangiranje pokazuje da Tunis ima neke od najboljih.

Plaža Jasmin Hamamet (Yasmine Hammamet) u Tunisu, koja se nalazi na severnoj obali zemlje uz Sredozemno more, svrstana je na prvo mesto najlepših plaža na svetu, prema studiji evropske turističke kompanije TUI, podeljenoj sa Travel + Leisure. Visoku poziciju zaslužila je zbog duboko plave vode, jedinstvenog zlatnog peska i niskog stepena vidljive betonizacije obale. Posebno je visoko ocenjena zbog osvetljenosti peska.

1/3 Vidi galeriju Jasmin Hamamet plaža, Tunis Foto: Stuart Black / robertharding / Profimedia, Realy Easy Star/Giuseppe Masci / Alamy / Profimedia, Stuart Black, robertharding / Alamy / Profimedia

Na drugom mestu našla se Icmeler Beach u Turskoj, za koju je kompanija navela da je nekada bila ribarsko selo pre nego što je pretvorena u popularno letovalište. Plaža se nalazi u jedinstvenoj uvali okruženoj planinama i odlikuje je bogato plavetnilo vode i prostran zlatni pesak.

Icmeler plaža, Turska Foto: Aygul Sarvarova / Alamy / Profimedia

Na trećem mestu je Reduit Beach na Svetoj Luciji.

"Lepotа plaža i dalje je jedan od glavnih motiva kada ljudi biraju destinaciju za odmor, jer predstavlja ultimativni osećaj begа. Uočavamo da putnike prirodno privlače bistro plava voda, mekani zlatni pesak i svetli obalski pejzaži, jer ti prizori odmah stvaraju osećaj opuštanja", rekla je Abigejl Hed, TUI agent.

Reduit plaža, Sveta Lucija Foto: John Miller / robertharding / Profimedia

"Posebno je zanimljivo što ovo istraživanje pokazuje da lepota plaže može da se meri kroz stvarne vizuelne elemente, od vode do prirodne ravnoteže obale. Destinacije koje kombinuju kristalno čisto more, tople tonove peska i netaknut pejzaž dosledno se izdvajaju kao mesta o kojima ljudi najviše sanjaju", dodala je.

Za rangiranje je analizirano više pokazatelja:

- osvetljenost vode i peska,

- dubina okeana,

- sastav plaže.

Top 10 plaža na svetu prema TUI-ju:

1. Yasmine Hammamet Beach, Tunis

2. Icmeler Bay Beach, Turska

3. Reduit Beach, Sveta Lucija

3. Belek Beach, Turska

4. Tsilivi Beach, Grčka

5. Gundogdu Beach, Turska

6. Kadriye Beach, Turska

7. Naama Bay Beach, Egipat

8. Vrysoudia Beach, Kipar

9. Qawra Point Beach, Malta

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