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Američki TikToker Frenk, poznatiji kao Travel Poor, putuje svetom i isprobava lokalne specijalitete, a nedavno je privukao pažnju ljubitelja ćevapa kada je u Sarajevu, na nagovor svojih pratilaca, promenio mišljenje o tome gde se jedu najbolji ćevapi u Bosni. Nakon što je ostao oduševljen ćevapima u sarajevskoj „Petici“ kod Ferhatovića, odlučio je da ode korak dalje i proveri tvrdnje da se najbolji ćevapi u zemlji zapravo nalaze u Travniku.

Zbog ćevapa otputovao u grad za koji "nikada nije čuo"

Na početku videa ispričao je kako je na internetu tražio gde se jedu najbolji ćevapi u Bosni. Rezultati su ga odveli do ćevabdžinice Hari u Travniku, a zatim je na mapi pokušao da pronađe gde se taj grad nalazi.

„Ne mislite valjda da bih se spakovao i otišao u nepoznatu zemlju samo da probam ćevape u gradu za koji nikada nisam čuo?“, našalio se, da bi već u sledećem kadru pokazao kako je krenuo na put, sa presedanjem u Bratislavi.

Po dolasku u Bosnu snimio se na livadi okružen kozama i rekao da će prvo otići u Sarajevo na burek, a zatim nastaviti prema Travniku kako bi probao ćevape za koje mnogi tvrde da su najbolji u zemlji. Usput je priznao da mu je najveći izazov bio da pronađe automobil sa automatskim menjačem, a nekoliko puta je pohvalio prirodu, rekavši da je Bosna prelepa.

Pre odlaska u Travnik svratio je u sarajevsku buregdžinicu Sač. Ispričao je da je pre dolaska mislio kako je burek samo usputna užina, ali je nakon što ga je probao promenio mišljenje.

„Mislio sam da je to užina, ali to je ceo obrok“, rekao je kroz smeh.

U Travniku probao ćevape koje nije prestajao da hvali

Po dolasku u ćevabdžinicu Hari, primetio je da je reč o velikom i prostranom lokalu. Istakao je kako je to mesto nagrađivano kao najbolja ćevabdžinica u Bosni i objasnio da je ime dobila po vlasniku Hariju, koji ćevape priprema već 40 godina, dok restoran posluje već tri decenije.

Dodao je da Hari i danas svakodnevno dolazi u restoran kako bi vodio računa da kvalitet ostane isti, što je, prema njegovom mišljenju, jedan od razloga zbog kojih je lokal stekao tako dobru reputaciju.

Nakon prvog zalogaja nije skrivao oduševljenje. Rekao je da su ćevapi savršeno začinjeni i da su, za razliku od onih koje je ranije probao, izuzetno sočni i nimalo preslani.

Takođe je dodao da vlasnik nabavlja meso od goveda koja se hrane isključivo prirodnom hranom, što se, kako kaže, može osetiti u kvalitetu mesa. Ćevapi su mu se toliko dopali da se našalio kako se pita da li može da uđe u kuhinju i „jednostavno ukrade recept“.

Do kraja obroka njegovo oduševljenje nije prestajalo. Priznao je da je bio u iskušenju da „poliže tanjir“, a na kraju je izneo i svoj konačan sud.

Rekao je da bi, kada bi ga stavili na detektor laži, bez razmišljanja ponovio da su to najbolji ćevapi koje je ikada probao.

(Kurir.rs/ Index)

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