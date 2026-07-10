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Dnevni horoskop za 10. jul. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog petka. Koji znak horoskopa će zadovoljan završiti radnu nedelju, a koji će tokom vikenda ispravljati greške?

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odličan dan za nove početke. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete finansijski uspeh i započeti novu poslovnu saradnju. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s kojom ste u prijateljskim odnosima. Novo ljubavno poglavlje. Prehlada praćena kašljem i temperaturom.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti danas će vam doneti povoljne vesti. Možete uspostaviti unosnu saradnju sa inostranstvom. Preosetljivi ste i impulsivnom reakcijom možete uzrokovati veće razmirice u odnosu s partnerom. Odlično se osećate, puni ste pozitivne energije.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Period ekspanzije u poslovnoj komunikaciji najavljuje vam proširenje kruga saradnika. Novi sporazum i finansijski uspeh. Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju mogu upoznati na nekom putovanju. Ljubav na prvi pogled. Zadržavanje vode u organizmu izaziva vam otečenost zglobova.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Iskoristite maksimalno ovaj period da steknete popularnost u profesionalnim krugovima. Znatno ćete proširiti posao. Atmosfera ljubavi i nežnosti u odnosu s partnerom čini vas zadovoljnim i ispunjenim. Glavobolja je učestala, lako može preći u migrenu.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Važan period ako se bavite privatnim biznisom, budući da polažete temelje za dalekosežne rezultate i finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu, a posebno zadovoljstvo donosi ostvarenje zajedničkog cilja. Aritmija. Svakako se obratite kardiologu radi kontrole.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspeh u profesionalnom usavršavanju uzrokovaće pozitivnu lančanu reakciju, pa vas očekuje značajan korak napred u karijeri. Vaš odnos s partnerom obeležavaju konstruktivni razgovori i uspeh u zajedničkom poduhvatu. Pad imuniteta kao posledica velikog zamora i naprezanja.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan mogu obeležiti uspostavljanje nove poslovne saradnje i podrška veoma uticajne osobe. Napredak u karijeri. Danas možete očekivati udvarače sa svih strana. Oprez, možete ući u vezu sa osobom koja nije slobodna. Nesanica. Stalna zabrinutost ne daje vam osećaj opuštenosti.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sastanak može biti značajan jer vam omogućava da situaciju preokrenete u svoju korist. Naklonost i priznanje nadređenih. To što sada imate više vremena za partnera već se ogleda u boljoj atmosferi zajedništva. Više se odmarajte. Više se posvetite svom telu.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt donosi uspeh u saradnji sa inostranstvom i ako se bavite izvozom i uvozom. Finansijski napredak. Slobodni Strelčevi mogu se zaljubiti na prvi pogled u jednog veoma privlačnog Lava. Variranje pritiska. Moraćete da preduzmete određene korake kako biste rešili problem.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešno sklopljen sporazum i izuzetna naklonost veoma uticajnih osoba mogu vas izbaciti u sam vrh vašeg poslovnog kruga. Osoba koju ste upoznali preko prijatelja ne izbija vam iz glave. Sledi sastanak. Reumatični zglobovi, neophodno je uraditi snimke.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt donosi vam pozitivno rešenje za ranije probleme. Proširenje kruga dužnosti. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo s veoma zanimljivom osobom. Novo ljubavno poglavlje. Više se odmarajte. San vam je neophodan, kao i opuštanje.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt donosi vam uspeh u pregovorima s novim poslovnim saradnicima. Finansijski uspeh. Slobodne Ribe danas očekuje susret s fatalno privlačnom osobom. Burna ljubavna avantura. Nervoza, napetost, nesanica. Umorni ste od poslova, kao i rešavanja problema.