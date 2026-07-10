Slušaj vest

Dnevni horoskop za 10. jul. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog petka. Koji znak horoskopa će zadovoljan završiti radnu nedelju, a koji će tokom vikenda ispravljati greške?

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Odličan dan za nove početke. Uprkos izvesnoj dozi rizika, ostvarićete finansijski uspeh i započeti novu poslovnu saradnju. Osećate sve veću privlačnost prema osobi s kojom ste u prijateljskim odnosima. Novo ljubavno poglavlje. Prehlada praćena kašljem i temperaturom.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Planetarni aspekti danas će vam doneti povoljne vesti. Možete uspostaviti unosnu saradnju sa inostranstvom. Preosetljivi ste i impulsivnom reakcijom možete uzrokovati veće razmirice u odnosu s partnerom. Odlično se osećate, puni ste pozitivne energije.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Period ekspanzije u poslovnoj komunikaciji najavljuje vam proširenje kruga saradnika. Novi sporazum i finansijski uspeh. Blizance očekuje zbližavanje sa osobom koju mogu upoznati na nekom putovanju. Ljubav na prvi pogled. Zadržavanje vode u organizmu izaziva vam otečenost zglobova.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Iskoristite maksimalno ovaj period da steknete popularnost u profesionalnim krugovima. Znatno ćete proširiti posao. Atmosfera ljubavi i nežnosti u odnosu s partnerom čini vas zadovoljnim i ispunjenim. Glavobolja je učestala, lako može preći u migrenu.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Važan period ako se bavite privatnim biznisom, budući da polažete temelje za dalekosežne rezultate i finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu, a posebno zadovoljstvo donosi ostvarenje zajedničkog cilja. Aritmija. Svakako se obratite kardiologu radi kontrole.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Uspeh u profesionalnom usavršavanju uzrokovaće pozitivnu lančanu reakciju, pa vas očekuje značajan korak napred u karijeri. Vaš odnos s partnerom obeležavaju konstruktivni razgovori i uspeh u zajedničkom poduhvatu. Pad imuniteta kao posledica velikog zamora i naprezanja.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan mogu obeležiti uspostavljanje nove poslovne saradnje i podrška veoma uticajne osobe. Napredak u karijeri. Danas možete očekivati udvarače sa svih strana. Oprez, možete ući u vezu sa osobom koja nije slobodna. Nesanica. Stalna zabrinutost ne daje vam osećaj opuštenosti.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Sastanak može biti značajan jer vam omogućava da situaciju preokrenete u svoju korist. Naklonost i priznanje nadređenih. To što sada imate više vremena za partnera već se ogleda u boljoj atmosferi zajedništva. Više se odmarajte. Više se posvetite svom telu.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Povoljan aspekt donosi uspeh u saradnji sa inostranstvom i ako se bavite izvozom i uvozom. Finansijski napredak. Slobodni Strelčevi mogu se zaljubiti na prvi pogled u jednog veoma privlačnog Lava. Variranje pritiska. Moraćete da preduzmete određene korake kako biste rešili problem.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Uspešno sklopljen sporazum i izuzetna naklonost veoma uticajnih osoba mogu vas izbaciti u sam vrh vašeg poslovnog kruga. Osoba koju ste upoznali preko prijatelja ne izbija vam iz glave. Sledi sastanak. Reumatični zglobovi, neophodno je uraditi snimke.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Povoljan aspekt donosi vam pozitivno rešenje za ranije probleme. Proširenje kruga dužnosti. Slobodne Vodolije očekuje poznanstvo s veoma zanimljivom osobom. Novo ljubavno poglavlje. Više se odmarajte. San vam je neophodan, kao i opuštanje.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Povoljan aspekt donosi vam uspeh u pregovorima s novim poslovnim saradnicima. Finansijski uspeh. Slobodne Ribe danas očekuje susret s fatalno privlačnom osobom. Burna ljubavna avantura. Nervoza, napetost, nesanica. Umorni ste od poslova, kao i rešavanja problema.

Ne propustiteZanimljivostiJedan horoskopski znak ove nedelje bi mogao da otkrije neveru i suoči se sa istinom
Horoskop
ZanimljivostiRetrogradni Neptun traje pet meseci: Ova četiri pripadnika Zodijaka biće najviše "pogođena"
Horoskop
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 5. do 11. jula: Bikovi na letovanju upoznaju simpatiju, a ovaj znak da pazi ko mu radi iza leđa
Horoskop
ŽenaNovčani horoskop za jul 2026: Evo koje znakove Zodijaka čeka deblji novčanik!
Novčani horoskop, ilustracija

02:18
Pozitivne i negative strane Bikova, Devica i Jarčeva Izvor: TikTok/tohpazzz