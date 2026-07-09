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Vikend horoskop od 10. do 12. jula. Evo šta zvezde predviđaju svim znacima horoskopa u narednim danima.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj vikend vam donosi ogroman nalet energije, ali i sklonost ka impulsivnim odlukama. Petak iskoristite za završavanje poslovnih obaveza kako biste vikend dočekali potpuno slobodni. Subota je idealna za fizičku aktivnost, sport ili boravak u prirodi, dok će nedelja doneti strastvene trenutke u emotivnom životu. Ako ste slobodni, jedno obično dopisivanje može prerasti u nešto mnogo ozbiljnije.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Za vas je ovaj vikend u znaku hedonizma i opuštanja. Posle naporne radne nedelje, u petak uveče ćete želeti samo mir, dobru hranu i kvalitetan san. Subotu posvetite uređenju doma ili kupovini nečega što dugo želite. Finansijska situacija je stabilna, pa možete sebi ugoditi. Nedelja donosi prijatan razgovor sa članom porodice koji će vam dati koristan savet u vezi sa jednim dugogodišnjim problemom.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Komunikacija će tokom ova tri dana biti vaše najjače oružje. Telefon vam neće prestajati da zvoni već od petka popodne. Očekuju vas brojni pozivi za izlaske, kafu i druženje. Subota je savršen dan za kraće putovanje ili izlet sa prijateljima. Pazite samo da u naletu dobrog raspoloženja ne obećate više nego što realno možete da ispunite. Nedelju iskoristite da saberete utiske i odmorite um.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj vikend kod vas stavlja akcenat na finansije i lične vrednosti. U petak možete dobiti vest o nekom prilivu novca ili uspešno privesti kraju važan dogovor. Subota donosi potrebu za povlačenjem u sopstvenu čauru. Prijaće vam društvo samo jedne, odabrane osobe ili partnera. Nedelju posvetite kuvanju i stvaranju tople atmosfere u kući. Izbegavajte preispitivanje prošlosti jer vam to može pokvariti raspoloženje.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Sve oči će tokom ovog vikenda biti uprte u vas. Mesec prolazi kroz vaš znak i daje vam poseban šarm i harizmu kojoj je teško odoleti. Petak uveče je rezervisan za glamurozan izlazak ili privlačenje pažnje gde god da se pojavite. U subotu ćete biti puni velikih planova za budućnost, ali ostanite sa obe noge na zemlji. Nedelja donosi romantičan preokret i partnerovo potpuno oduševljenje vašim predlogom.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vama je preko potreban odmor od svega i svih. Tokom petka i subote osećaćete blagi pad energije, pa bi bilo najbolje da izbegavate masovna okupljanja i naporne ljude. Posvetite se čitanju, gledanju filmova ili nekom svom hobiju. Već u nedelju osetićete značajno poboljšanje raspoloženja i povratak snage. Tada je idealan trenutak da napravite precizan plan za narednu radnu nedelju jer vas organizacija uvek smiruje.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas izuzetno dinamičan vikend ispunjen društvenim aktivnostima. Petak donosi priliku da se povežete sa ljudima koji vam mogu pomoći u profesionalnom napretku. Subota je rezervisana za smeh, zabavu i provođenje vremena sa velikim krugom prijatelja. Ako ste u vezi, partner bi mogao pokazati blagu ljubomoru zbog vaše popularnosti, pa mu u nedelju posvetite punu pažnju i uverite ga u svoja osećanja.

Škorpije

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Tokom ova tri dana vaše misli će i dalje biti usmerene na karijeru i status. Čak i ako ne radite, u petak i subotu ćete razmišljati o sledećim velikim poslovnim koracima. Moguć je važan poziv od nadređenih ili saradnika. Nedelja, sa druge strane, donosi preko potrebno opuštanje. Spustite štit i dopustite sebi da budete ranjivi pred voljenom osobom. Slobodne Škorpije mogu privući osobu preko posla.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj vikend u vama budi snažnu želju za avanturom i širenjem vidika. Petak je odličan za planiranje odmora ili upisivanje nekog kursa. Ako ste u prilici, subotu obavezno provedite van mesta u kome živite, makar na par sati. Promena sredine će vas preporoditi. Nedelja donosi filozofske razgovore sa zanimljivim ljudima i priliku da svet sagledate iz potpuno novog, mnogo pozitivnijeg ugla.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas je ovo vikend duboke transformacije i rešavanja nekih skrivenih problema. U petak se možete baviti pitanjima zajedničkih finansija, dugova ili nasledstva. Subota donosi intenzivne emocije i potrebu za dubokom povezanošću sa partnerom, pa izbegavajte površne razgovore. Nedelja je idealna za detoksikaciju organizma, laganu šetnju i oslobađanje od stresa koji ste akumulirali tokom cele nedelje.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

U fokusu ovog vikenda su vaši partnerski odnosi, kako emotivni, tako i poslovni. Petak donosi potrebu za kompromisom i balansiranjem. Subota je savršen dan za izlazak udvoje, odlazak u pozorište ili na večeru. Ako ste slobodni, neko ko ima potpuno drugačiji pogled na svet od vašeg pokušaće da vam se približi. Nedelju iskoristite za rešavanje nesporazuma mirnim putem i hladne glave.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj vikend od vas zahteva da se posvetite svom zdravlju, navikama i svakodnevnoj rutini. U petak obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti jer je moguć manji pad imuniteta. Subotu iskoristite za veliko spremanje kuće, završavanje sitnih obaveza i raščišćavanje prostora, što će vam doneti mentalno olakšanje. Nedelju provedite u potpunom miru, pored vode ili u dugoj šetnji, kako biste napunili baterije.