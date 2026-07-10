Slušaj vest

Ljubitelji kviza "TV Slagalica" svedočili su još jednom spektakularnom finišu emisije. Glavni akteri ove uzbudljive epizode bili su takmičari Janko Valenćik i Dušan Krunić, dok je kroz igru gledaoce vodila Milica Gacin.

Napetost u Asocijacijama

Najveće uzbuđenje viđeno je tokom rešavanja igre "Asocijacije". Dušan je tokom većeg dela meča imao rezultatsku prednost, ali je Janko u ključnom momentu ponudio tačan odgovor i uspeo da poravna rezultat na 129:129.

Učesnici kviza Slagalica Foto: Printscreen/RTS

Prava kulminacija usledila je odmah zatim. Tokom druge partije, Dušan je uspešno otvorio i pogodio jednu kolonu čije je rešenje glasilo "Emili", a odmah nakon toga je rešio i konačnu asocijaciju koja je glasila "Zdravko Čolić". Voditeljka Milica Gacin nije skrivala oduševljenje, pa mu je kroz osmeh poručila: "Svaka čast!"

Razgovor u studiju o Čolinoj pesmi

Nakon što je na ekranu prikazan zvanični ishod prvog susreta, Milica Gacin se ponovo obratila takmičarima.

Učesnici kviza Slagalica Foto: Printscreen/RTS

"Kakva impresivna završnica. Mada je sve vreme bilo sjajno," prokomentarisala je voditeljka sa osmehom.

„Teško da je bila impresivna, više faktor sreće, jer ništa mi drugo na pamet ne pada kada se otvori "Emili" osim Zdravko Čolić” – skromno je uzvratio Dušan.

"Je l' Vam to omiljena Čolina pesma?" zanimalo je Milicu Gacin.

"Nije", kratko je odgovorio Dušan.

"Sada će biti", našalila se voditeljka na samom kraju emisije.

Već u narednoj epizodi na programu je revanš susret, kada će se konačno saznati ko iz duela između Janka Valenćika i Dušana Krunića izlazi kao ukupni pobednik i prolazi u sledeći krug takmičenja.

Pogledajte video: Insert iz kviza Slagalica