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Turisti, koji se odmaraju na privatnim kupalištima u italijanskoj regiji Apulija, donose svoje sendviče. Deo upravnika plaža kritikovao je ovu praksu, prenose italijanski mediji. Predsednik regije brani turiste, dok ugostitelji govore o "estetici", "redu" i "zaštiti ugostiteljske delatnosti" koja se obavlja u okviru kupališta.

O čemu se radi?

Pitanje sopstvenog posluženja brzo je odjeknulo u javnosti kada se u diskusiju uključio predsednik regije Apulija, Antonio Dekaro. Kako prenosi Foggia Today, političar je stao na stranu posetilaca plaža i izjavio da bi osobe koje su platile suncobran i ležaljku, trebalo da imaju pravo da na plaži pojedu sopstveni sendvič pripremljen kod kuće.

"Apsolutno se ne slažemo sa zabranama. Radimo na tome da more bude iskustvo slobode za stanovnike Apulije i za mnoge ljude koji dolaze sa strane da otkriju našu regiju. More je opšte dobro i od tog principa nema odstupanja", naglasio je on i dodao da su cene suncobrana i ležaljki već sada previsoke.

"Da li zaista, u ime navodne brige o redu i estetici, možemo da zahtevamo od osoba koje biraju privatno kupalište da jedu isključivo u baru ili restoranu koji pripada tom objektu?", pita on.

Plaža Foto: Pacific Images, Tetra Images, LLC / Alamy / Profimedia

"To je kao da unosite piće u klub"

Reakcija dela turističkog sektora bila je trenutna. Neki vlasnici i upravnici kupališta tvrdili su da takav pristup šteti ugostiteljskim objektima koji rade na plažama. Čak je izneto poređenje da bi donošenje sopstvene hrane bilo slično ulasku u diskoteku sa pićem kupljenim ranije u supermarketu.

Međutim, ovaj argument nije ubedio mnoge komentatore. Kako ističu italijanski mediji, noćni klub je privatni prostor. S druge strane, privatna kupališta rade na javnim površinama koje su preduzetnicima date u zakup. To znači da oni obavljaju privrednu delatnost na delu javne obale, ali ne postaju vlasnici mora ili plaže.

Spor se proširio i na druge regione Italije. Sardinijski portal Sardegna e Liberta ocenio je da koncesije za upravljanje kupalištima treba da služe olakšavanju pristupa javnim plažama, a ne ograničavanju načina na koji se one koriste. Autor komentara je naglasio da preduzetnici koji nude ležaljke i suncobrane ne postaju vlasnici mora, a posetioci plaža ne bi trebalo da budu obavezni da hranu i piće kupuju isključivo u objektima koji rade u sklopu kupališta.

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