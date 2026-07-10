Slušaj vest

Vikend horoskop donosi emotivne obrte, poslovne izazove i važne zdravstvene savete za sve znakove zodijaka predstojećih dana.

Ovan

Ovan Foto: Shutterstock

Posao: Završite sve važne zadatke do petka popodne kako biste izbegli nepotreban stres tokom vikenda. Vaš takmičarski duh mogao bi izbiti u prvi plan, ali pripazite da ne pokvarite atmosferu u timu zbog sitnice. U nedelju uveče očekujte neočekivani poziv ili poruku koja donosi zanimljivu poslovnu ponudu za iduću nedelju.

Ljubav: Ovaj vikend donosi talas strasti i impulsivnih odluka koje bi vas mogle odvesti na ludi provod u subotu uveče. Samci bi mogli dobiti poruku od bivše ljubavi koja će ih potpuno izbaciti iz takta, dok će zauzeti uživati u dinamičnom izletu. Vaša hrabrost će impresionirati osobu koja vam se već dugo sviđa u vašem društvu.

Zdravlje: Energija vam je na vrhuncu, pa je idealno vreme za intenzivnu fizičku aktivnost poput trčanja ili planinarenja. Pripazite na manje povrede glave ili prolazne glavobolje zbog prevelikog izlaganja suncu. Uveče pokušajte potpuno da se isključite sa digitalnih uređaja kako biste osigurali miran san.

Bik

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Posao: Fokusiraćete se na finansijsku stabilnost i planiranje kućnog budžeta jer se pojavio neočekivani trošak vezan za popravku u kući. Strpljenje koje pokažete prema kolegama koji kasne sa rokovima biće višestruko nagrađeno do kraja meseca. Ne ulazite u nove investicije dok ne proverite sve sitne detalje u ugovoru koji ste dobili.

Ljubav: Vikend je u znaku čistog hedonizma, pa bi večera u dvoje uz vrhunsko vino mogla da produbi vašu vezu. Stabilnost vam je prioritet, ali jedan tajni obožavalac mogao bi da vas iznenadi neobičnim darom ili pažnjom. Slobodni Bikovi će kroz druženje sa prijateljima u subotu upoznati osobu koja deli njihove praktične životne poglede.

Zdravlje: Moguća je napetost u predelu vrata i ramena zbog nagomilanog umora od radne nedelje. Topla kupka ili profesionalna masaža biće pravi spas za vaše telo i duh u subotu popodne. Uživajte u prirodi, ali nemojte preterivati sa teškom hranom tokom nedeljnog porodičnog ručka.

Blizanci

Blizanci Foto: Shutterstock

Posao: Vaša komunikativnost biće ključna za rešavanje nesporazuma koji je nastao u petak ujutru. Kreativna ideja koju ste dugo skrivali napokon će dobiti zeleno svetlo i priliku od strane nadređenih ili partnera. Pratite elektronsku poštu čak i u subotu jer bi jedna informacija mogla da vas podstakne na promenu planova.

Ljubav: Očekuje vas vikend prepun flerta i uzbudljivih razgovora na društvenim događajima kojima nećete moći da odolite. Kratki izlet sa partnerom ili simpatijom doneće osveženje i potrebnu dozu smeha u vaš odnos. Ako ste sami, novi hobi ili kurs mogao bi da vas poveže sa nekim ko će vas intelektualno stimulisati.

Zdravlje: Nemiran duh i višak energije mogli bi da vas drže budnim do kasno u noć, što će uticati na vašu koncentraciju. Šetnja uz vodu ili vežbe disanja u prirodi pomoći će vam da pronađete unutrašnji mir. Pijte više vode i izbegavajte prevelike količine kofeina koje vas čine dodatno nervoznim.

Rak

Rak Foto: Shutterstock

Posao: Vaša intuicija vas neće prevariti kada je u pitanju novi poslovni saradnik koji nudi previše obećanja. Rad od kuće ili završavanje zaostalih obaveza u tišini doneće vam osećaj postignuća i smanjiti pritisak. Moguća je pohvala od strane šefa koja će vam podići samopouzdanje pre odlaska na zasluženi odmor.

Ljubav: Emotivna povezanost sa partnerom biće na vrhuncu, posebno tokom mirne subotnje večeri provedene kod kuće. Porodično okupljanje moglo bi da donese vesti koje će vas raznežiti i podstaći na razmišljanje o proširenju porodice. Iskren razgovor uz more ili bazen pomoći će vam da rešite staru nedoumicu u odnosu.

Zdravlje: Osetljiv probavni sistem zahtevaće laganiju ishranu bogatu sezonskim voćem i povrćem. Hidratacija je ključna, pa uvek nosite flašu vode sa sobom tokom vikend izleta. Boravak blizu vode pomoći će vam da napunite baterije i očistite se od tuđe negativne energije.

Lav

Lav Foto: Shutterstock

Posao: Bićete u centru pažnje na svakom sastanku, a vaša kreativnost će oduševiti ključne ljude u firmi. Jedan projekat na kome ste naporno radili napokon donosi konkretne plodove u obliku bonusa ili javnog priznanja. Pripazite na ton kojim se obraćate kolegama kako vaša dominantnost ne bi bila protumačena kao arogancija.

Ljubav: Vikend pred vama biće dramatičan u najboljem smislu te reči, sa mnogo romantike i glamuroznih izlazaka. Partner će vas iznenaditi gestom koja dokazuje koliko mu je stalo do vašeg mišljenja i zajedničke budućnosti. U subotu uveče bićete prava zvezda svake zabave, privlačeći brojne poglede kuda god krenuli.

Zdravlje: Mogući su bolovi u leđima ako previše vremena provodite u istom položaju, stoga pripazite na svoje držanje. Lagano sunčanje će vam popraviti raspoloženje, ali ne zaboravite na visoki zaštitni faktor i hladovinu. Srce će vam biti zahvalno na laganoj šetnji u rano jutro dok je vazduh još svež.

Devica

Devica Foto: Shutterstock

Posao: Analitički pristup pomoći će vam da uočite grešku u papirima koja je svima drugima promakla u petak. Organizacija radnog stola ili planiranje obaveza za sledeću nedelju doneće vam potreban osećaj kontrole. Budite oprezni sa potpisivanjem bilo kakvih dokumenata u žurbi pre nego što napustite kancelariju.

Ljubav: Tihi i intimni trenuci sa voljenom osobom biće vam vredniji od bilo kakvog velikog izlaska ili bučne proslave. Neočekivana poseta rođaka ili bliskog prijatelja uneće malo dinamike u vaš inače miran vikend plan. Razmislite o tome da partneru pružite više slobode umesto da analizirate svaki njegov postupak ili reč.

Zdravlje: Obratite pažnju na svoju ishranu i uključite više probiotika kako biste izbegli osećaj nadutosti. Čišćenje i spremanje doma za vas deluje kao vrsta meditacije koja vam smiruje misli i otklanja anksioznost. Provedite nedelju u krugu ljudi koji vas ne iscrpljuju svojim stalnim pritužbama na život.

Vaga

Vaga Foto: Shutterstock

Posao: Diplomatske veštine spasiće vas iz neprijatne situacije sa kolegama koji imaju oprečna mišljenja o novom projektu. Pregovori oko povišice ili boljih uslova rada mogli bi da se završe uspešnije nego što ste se nadali početkom nedelje. Postići ćete savršen balans između posla i privatnog života, što će primetiti svi oko vas.

Ljubav: Harmonija u odnosima biće vam prioritet, a subotnji odlazak na kulturni događaj mogao bi da rezultira novim poznanstvom. Kompromis sa partnerom oko zajedničkog putovanja doneće olakšanje i ponovo rasplamsati stare iskre u vezi. Samci bi mogli dobiti kompliment od osobe koju smatraju samo poznanikom iz teretane ili kafića.

Zdravlje: Moguća je osetljivost bubrega ili bešike, pa pijte dovoljno tečnosti i izbegavajte previše zaslađene napitke. Poseta banji ili duga kupka sa mirišljavim solima pomoći će vam da se rešite napetosti nakupljene u mišićima. Svež vazduh i druženje sa dragim ljudima biće najbolji lek za vašu povremenu neodlučnost.

Škorpija

Škorpija Foto: Shutterstock

Posao: Intenzivan fokus na tajni projekat doneće vam prednost nad konkurencijom koja ne sluti šta pripremate. Finansijski uvid koji dobijete tokom subotnjeg jutra mogao bi da vas podstakne na hrabru, ali isplativu promenu strategije. Kolega sa posla poveriće vam važnu informaciju koju bi trebalo da zadržite isključivo za sebe.

Ljubav: Duboka strast i emocionalna intimnost obeležiće vaše slobodno vreme, ostavljajući malo mesta za površne razgovore. Tajanstveni obožavalac poslaće vam poruku koja će vas zaintrigirati i podstaći na istraživanje njegovih namera. Konačno ćete rešiti dugotrajni problem poverenja u vezi, što će doneti neviđeni mir u vaš dom.

Zdravlje: Intenzivni treninzi u teretani pomoći će vam da izbacite sav nagomilani stres i osećate se fizički moćnije. Pripazite na zdravlje reproduktivnog sistema i ne ignorišite signale koje vam telo šalje već neko vreme. Kvalitetan san biće vam nužan kako biste procesuirali sve snažne emocije koje ste proživeli.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Posao: Planiranje poslovnog putovanja u inostranstvo napuniće vas optimizmom i novim idejama za širenje poslovanja. Sreća će vas pratiti pri donošenju finansijskih odluka u subotu, posebno ako se oslonite na svoj istraživački duh. Vaša direktnost u komunikaciji biće osveženje za nadređene koji cene iskrenost iznad svega.

Ljubav: Avantura vas zove, pa bi spontani odlazak na izlet sa društvom mogao da se završi neočekivanom romansom na otvorenom. Dobićete pozivnicu za zabavu na koju isprva niste planirali da idete, ali tamo vas čeka zanimljiv susret. Slobodoljubiva narav privući će osobu koja će ceniti vašu nezavisnost i želju za stalnim kretanjem.

Zdravlje: Obratite pažnju na predeo kukova i butina, jer su mogući manji bolovi usled prevelikog fizičkog napora. Boravak na otvorenom i bavljenje sportom na svežem vazduhu biće ključni za vašu mentalnu stabilnost. Izbegavajte preterivanje sa alkoholom i teškom hranom tokom noćnih izlazaka sa prijateljima.

Jarac

Jarac Foto: Shutterstock

Posao: Vaš naporan rad i disciplina napokon će rezultirati konkretnim uspehom koji ćete moći da proslavite sa najbližima. Ozbiljan razgovor o dugoročnim ciljevima u karijeri postaviće temelje za vaš napredak u sledećih nekoliko meseci. Ne preuzimajte nove obaveze tokom nedelje jer vam je potreban odmak od radnih zadataka.

Ljubav: Izgradnja poverenja biće u fokusu, a partner će znati da ceni vašu pouzdanost i trud oko zajedničke budućnosti. Stariji član porodice mogao bi da vam da mudar savet o ljubavi koji će promeniti vašu trenutnu perspektivu. Stabilna veza ulazi u mirniju fazu u kojoj ćete se osećati sigurno i istinski voljeno.

Zdravlje: Zdravlje kostiju i zglobova zahteva vašu pažnju, pa bi lagano istezanje ili joga mogli biti od velike koristi. Nemojte dopustiti da vas ambicija natera da radite i preko vikenda jer će to iscrpeti vaše energetske rezerve. Nedeljno popodne rezervišite za tišinu i čitanje knjige koja vas inspiriše na lični rast.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Posao: Inovativne ideje vezane za digitalne projekte biće dobro prihvaćene od strane vaših kreativnih saradnika. Tehnički kvar u petak mogao bi malo da vam uspori planove, ali vaša snalažljivost brzo će rešiti svaki problem. Saradnja sa prijateljem na nekom sporednom projektu doneće vam neočekivanu finansijsku korist.

Ljubav: Očekuju vas neobični sastanci i razgovori o temama koje nadilaze svakodnevicu, što će vas potpuno oduševiti. Susret sa starim prijateljem koga dugo niste videli mogao bi da se pretvori u nešto dublje i emotivnije. Cenite svoju slobodu, ali dopustite sebi da budete ranjivi pred osobom koja vam je pokazala vernost.

Zdravlje: Moguća je osetljivost u predelu gležnjeva, pa budite oprezni pri bavljenju sportom na neravnom terenu. Isprobajte nešto novo poput meditacije ili digitalnog detoksa kako biste oslobodili um od stalnih informacija. Druženje u velikom krugu ljudi napuniće vas pozitivnom energijom i vratiće vam osmeh na lice.

Ribe

Ribe Foto: Shutterstock

Posao: Umetnička inspiracija biće vaša najveća snaga tokom ovog vikenda, čak i ako se ne bavite kreativnim poslom. Verujte svom unutrašnjem osećaju kada je u pitanju novi poslovni partner koji nudi sumnjive uslove saradnje. Nesporazum koji je vladao u kancelariji celu nedelju iznenada će se razrešiti sam od sebe u petak uveče.

Ljubav: Sanjiva atmosfera i romantični trenuci obeležiće vaš vikend, a mogli biste dobiti i emotivnu poruku ili mali znak pažnje. Intuitivna povezanost sa voljenom osobom biće toliko snažna da ćete komunicirati bez ijedne izgovorene reči. Slobodne Ribe mogle bi da se zaljube na prvi pogled u osobu koju sretnu u blizini vode.

Zdravlje: Nega stopala i opuštajuća masaža pomoći će vam da se osećate lakše i poletnije nakon naporne radne nedelje. Potrebno vam je više sna nego inače kako biste obradili sve snažne emocije i utiske koje ste sakupili. Plivanje ili barem boravak uz more biće idealan način da se rešite stresa i negativnih misli.

Pogledajte video: Šta je mundalna astrologija