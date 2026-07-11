Dnevni horoskop za 11. jul: Blizancima slede sastanci, Vage razmišljaju o ulasku u tajnu vezu sa kolegom, a Ribe...
Dnevni horoskop za 11. jul. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju poslednjeg dana u sedmici.
OVAN
Povoljan aspekt može vam doneti pozitivan tok zbivanja što se tiče ostvarenja vašeg ranije zacrtanog plana. Uspešno ćete prevazići raniji problem u komunikaciji s partnerom. Vaš odnos odiše međusobnim razumevanjem. Zdravlje vam je stabilno, odlično se osećate.
BIK
Pruža vam se prilika da u svoj posao uvedete nove elemente, bilo da je reč o novim metodama ili organizaciji posla. Zajedno s partnerom ćete prevazići problem u vezi s nekim bitnim egzistencijalnim pitanjem. Pad koncentracije. Prepustite odluke drugima, a vi se konačno opustite.
BLIZANCI
Očekuje vas poslovni razgovor s nadređenima, a vaše ideje će naići na odobravanje uticajne osobe. Obnovićete kontakt sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti. Slede sastanak i evociranje uspomena. Više se odmarajte. Boravite više vremena u prirodi i družite se sa osobama koje vas opuštaju.
RAK
Danas se ukazuje prilika da nešto bitno promenite što se tiče pozicije na poslu. Rešićete neki pravni problem. Rakovi danas mogu da obnove komunikaciju s bivšom ljubavlju, ali neće biti spremni na to da obnove vezu. Glavobolja. Njeni uzroci mogu biti mnogobrojni, potrebne su analize.
LAV
Današnji aspekti omogućuju vam da završite rad na projektu ili da veoma težak radni zadatak okončate bez problema i na vreme. Romantičan susret sa osobom koja vam se dopada obojiće ovaj dan lepim bojama. Bolovi u zglobovima. Naročito su vam ugroženi kolena i skočni zglob.
DEVICA
Dobri poslovni rezultati očekuju one Device koje rade u prosveti ili se bave kreativnim zanimanjima. Finansijski dobitak kroz rizik. Pruža vam se prilika da upoznate novu osobu u radnom okruženju ili preko kolega. Čuvajte se prehlade. Sada i klima može biti uzrok problema.
VAGA
Aktuelni aspekti na nebu ukazuju da možete uspešno da privedete kraju posao. Završetak starog i početak novog ciklusa. Nalazite se u delikatnoj situaciji, razmišljate o ulasku u tajnu vezu sa osobom s posla. Provodite više vremena baveći se rekreacijom, brzo se zamarate.
ŠKORPIJA
Poteškoće u okviru odnosa s nadređenima. Razmišljate o tome da promenite radno mesto i sad je pravi čas za to. Ljubomorne scene obeležavaju prethodni period. Atmosfera nepoverenja i dalje traje između vas i partnera. Pad imuniteta. Unosite više vitamina i minerala.
STRELAC
Tranzit velikog broja planeta kroz vaše polje finansija stavlja akcenat na dugoročno rešenje finansijskog problema. Polažete temelje za budućnost poslovanja. Očekuje vas susret s veoma privlačnom osobom na nekom društvenom skupu. Izbegavajte alkohol u vrelim danima.
JARAC
Planetarni aspekt donosi vam realizaciju veoma smele i inovativne poslovne ideje. Očekuje vas podrška uticajnih ljudi. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko posla ili saradnika. Novo poglavlje. Smanjite pušenje i boravak u zatvorenim prostorijama.
VODOLIJA
Aktuelni aspekti planeta ukazuju da se mnogo toga u firmi u kojoj radite dešava iza kulisa. Saznaćete za zakulisne radnje. Vodolije očekuje novo poznanstvo sa osobom u znaku Lava ili Jarca. Loša cirkulacija. Posavetujte se s lekarom, uradite neophodne analize.
RIBE
Nova poslovna prilika za nezaposlene Ribe u vezi je s honorarnom saradnjom sa inostranstvom ili radom preko interneta. Današnji aspekti donose vam priliku da se zbližite sa osobom koja vam je do sada bila samo prijatelj. Unos veće količine povrća i voća može vam poboljšati imunitet.
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