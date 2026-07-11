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Dnevni horoskop za 11. jul. Detaljna astrološka analiza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju poslednjeg dana u sedmici.

OVAN

Povoljan aspekt može vam doneti pozitivan tok zbivanja što se tiče ostvarenja vašeg ranije zacrtanog plana. Uspešno ćete prevazići raniji problem u komunikaciji s partnerom. Vaš odnos odiše međusobnim razumevanjem. Zdravlje vam je stabilno, odlično se osećate.

Ovan Foto: Shutter

BIK

Pruža vam se prilika da u svoj posao uvedete nove elemente, bilo da je reč o novim metodama ili organizaciji posla. Zajedno s partnerom ćete prevazići problem u vezi s nekim bitnim egzistencijalnim pitanjem. Pad koncentracije. Prepustite odluke drugima, a vi se konačno opustite.

Bik Foto: Shutter

BLIZANCI

Očekuje vas poslovni razgovor s nadređenima, a vaše ideje će naići na odobravanje uticajne osobe. Obnovićete kontakt sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti. Slede sastanak i evociranje uspomena. Više se odmarajte. Boravite više vremena u prirodi i družite se sa osobama koje vas opuštaju.

Blizanci Foto: Shutter

RAK

Danas se ukazuje prilika da nešto bitno promenite što se tiče pozicije na poslu. Rešićete neki pravni problem. Rakovi danas mogu da obnove komunikaciju s bivšom ljubavlju, ali neće biti spremni na to da obnove vezu. Glavobolja. Njeni uzroci mogu biti mnogobrojni, potrebne su analize.

Rak Foto: Shutter

LAV

Današnji aspekti omogućuju vam da završite rad na projektu ili da veoma težak radni zadatak okončate bez problema i na vreme. Romantičan susret sa osobom koja vam se dopada obojiće ovaj dan lepim bojama. Bolovi u zglobovima. Naročito su vam ugroženi kolena i skočni zglob.

Lav Foto: Shutter

DEVICA

Dobri poslovni rezultati očekuju one Device koje rade u prosveti ili se bave kreativnim zanimanjima. Finansijski dobitak kroz rizik. Pruža vam se prilika da upoznate novu osobu u radnom okruženju ili preko kolega. Čuvajte se prehlade. Sada i klima može biti uzrok problema.

Devica Foto: Shutter

VAGA

Aktuelni aspekti na nebu ukazuju da možete uspešno da privedete kraju posao. Završetak starog i početak novog ciklusa. Nalazite se u delikatnoj situaciji, razmišljate o ulasku u tajnu vezu sa osobom s posla. Provodite više vremena baveći se rekreacijom, brzo se zamarate.

Vaga Foto: Shutter

ŠKORPIJA

Poteškoće u okviru odnosa s nadređenima. Razmišljate o tome da promenite radno mesto i sad je pravi čas za to. Ljubomorne scene obeležavaju prethodni period. Atmosfera nepoverenja i dalje traje između vas i partnera. Pad imuniteta. Unosite više vitamina i minerala.

Škorpija Foto: Shutter

STRELAC

Tranzit velikog broja planeta kroz vaše polje finansija stavlja akcenat na dugoročno rešenje finansijskog problema. Polažete temelje za budućnost poslovanja. Očekuje vas susret s veoma privlačnom osobom na nekom društvenom skupu. Izbegavajte alkohol u vrelim danima.

Strelac Foto: Shutter

JARAC

Planetarni aspekt donosi vam realizaciju veoma smele i inovativne poslovne ideje. Očekuje vas podrška uticajnih ljudi. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko posla ili saradnika. Novo poglavlje. Smanjite pušenje i boravak u zatvorenim prostorijama.

Jarac Foto: Shutter

VODOLIJA

Aktuelni aspekti planeta ukazuju da se mnogo toga u firmi u kojoj radite dešava iza kulisa. Saznaćete za zakulisne radnje. Vodolije očekuje novo poznanstvo sa osobom u znaku Lava ili Jarca. Loša cirkulacija. Posavetujte se s lekarom, uradite neophodne analize.

Vodolija Foto: Shutter

RIBE

Nova poslovna prilika za nezaposlene Ribe u vezi je s honorarnom saradnjom sa inostranstvom ili radom preko interneta. Današnji aspekti donose vam priliku da se zbližite sa osobom koja vam je do sada bila samo prijatelj. Unos veće količine povrća i voća može vam poboljšati imunitet.

Ribe Foto: Shutter

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