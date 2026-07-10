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Dok svet deluje dostupniji nego ikada, postoje dragulji na mapi koji ostaju nedostižni. Bilo da je reč o prirodnim opasnostima, zaštiti ekosistema ili strogoj državnoj kontroli, pristup ovim ostrvima je strogo zabranjen.

Severni Sentinel

U Bengalskom zalivu, obavijeno velom misterije, nalazi se ostrvo Severni Sentinel. Dom je Sentinelaca, jednog od poslednjih nekontaktiranih plemena na svetu, koje odlučno odbija svaki kontakt sa civilizacijom. Indijska vlada sprovodi strogu politiku zabrane poseta i uspostavila je zonu isključenja u prečniku od pet kilometara kako bi zaštitila pleme od bolesti, ali i radoznale posetioce od njihove poznate netrpeljivosti. Stanovnici ostrva, koji tamo žive hiljadama godina, svakog uljeza dočekuju lukovima i strelama. Zabeleženi su i smrtni slučajevi, poput američkog misionara koji je ignorisao sva postojeća upozorenja.

1/6 Vidi galeriju Pleme koje živi na ostrvu Severni Sentinel Foto: Dinodia Photos RM, Dinodia Photos / Alamy / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Zmijsko ostrvo

Nedaleko od obale Brazila nalazi se Ilha da Queimada Grande, poznatije kao Zmijsko ostrvo. Ovaj komad kopna dom je zlatne zmije, jedne od najsmrtonosnijih na svetu, čiji otrov doslovno razara ljudsko tkivo. Zbog izolacije izazvane porastom nivoa mora, zmije su evoluirale razvivši izuzetno snažan otrov za lov na ptice. Procenjuje se da tamo živi i do pet zmija po kvadratnom metru, što ostrvo čini jednim od najopasnijih mesta na planeti. Brazilska vlada zato je strogo zabranila pristup svima osim odabranim naučnicima i pripadnicima mornarice, koji moraju imati pratnju lekara.

1/5 Vidi galeriju Zmijsko ostrvo u Brazilu Foto: Arkadij Schell / Panthermedia / Profimedia, Leo Francini / Alamy / Profimedia

Povelja

U Venecijanskoj laguni, italijansko ostrvo Povelja nosi mračnu i uznemirujuću istoriju. Svoju zloglasnu reputaciju steklo je kao karantinska stanica za obolele od kuge u 18. veku, a veruje se da je na njemu trajno sahranjeno više od 160.000 ljudi. Kasnije, u 20. veku, na ostrvu je otvorena psihijatrijska bolnica o kojoj kruže jezive legende o okrutnim eksperimentima nad pacijentima. Danas je ostrvo napušteno i zaraslo u rastinje, a pristup mu je zabranjen, što dodatno podgreva priče o njegovoj ukletosti i duhovima koji ga navodno opsedaju.

1/15 Vidi galeriju Ostrvo Povelja Foto: Profimedia, Realy Easy Star / Toni Spagone / Alamy / Profimedia

Surtsej

Godine 1963. podmorska vulkanska erupcija južno od Islanda iznedrila je novi komad kopna – ostrvo Surtsej. Od samog početka ovo „novorođeno“ ostrvo proglašeno je prirodnom laboratorijom i zatvoreno za javnost. Naučnici su odlučili da ga ostave netaknutim kako bi mogli da posmatraju prirodni proces kolonizacije, odnosno način na koji se život samostalno naseljava na golom tlu bez ikakvog ljudskog uticaja. Ostrvo je danas pod zaštitom UNESCO-a, a pristup je strogo ograničen na veoma mali broj istraživača koji moraju da poštuju rigorozne protokole kako ne bi kontaminirali ovaj jedinstveni ekološki eksperiment.

ostrvo Surtsej Foto: davide guidolin / Panthermedia / Profimedia

Zabranjeno ostrvo

Samo 27 kilometara od turističkog ostrva Kauai na Havajima nalazi se Nihau, poznat kao „Zabranjeno ostrvo“. Od 1864. godine u privatnom je vlasništvu porodice Robinson, koja je obećala da će sačuvati autohtonu havajsku kulturu. Pristup je strogo ograničen kako bi se zaštitio tradicionalni način života njegovih oko 170 stanovnika. Na ostrvo mogu da dođu samo članovi porodice, stanovnici i njihovi gosti, kao i odabrani državni zvaničnici. Nema hotela ni restorana, a život se odvija uz pomoć solarne energije. Iako su posete uglavnom zabranjene, vlasnici dozvoljavaju ograničene ture helikopterom koje ne uključuju kontakt sa lokalnim stanovništvom.

ostrvo Nihau Foto: James Aylott / Pacific coast news / Profimedia

(Kurir.rs/ Večernji list)

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