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Venčanja su među najposebnijim životnim trenucima - za mladence koji započinju novo poglavlje, ali i za goste koji dolaze da podele njihovu sreću, uživaju u dobroj muzici, ukusnoj hrani i nezaboravnom slavlju.

Međutim, jedan mladić će venčanje pamtiti po nečemu sasvim drugom - neverovatnoj zabuni koja je internet nasmejala do suza.

Darijus Malone stigao je na svadbu uveren da je na pravom mestu. Kao svaki pristojan gost, pozdravio je porodicu, rukovao se sa zvanicama, družio se i uključio u slavlje.

Sve je izgledalo potpuno normalno, sve dok nije shvatio jednu sitnicu koja je promenila celu priču.

"Došao sam ranije, rukovao se s porodicom, družio se, a onda shvatio da sam bio na pogrešnom venčanju", napisao je Darijus uz urnebesnu objavu na Instagramu.

Njegova iskrena priča brzo je postala viralna, a milioni korisnika nisu mogli da veruju koliko je dugo uspeo da uživa u proslavi, a da nije primetio da slavi s potpuno nepoznatim ljudima.

"To je bilo venčanje mog brata"

U komentarima su se ubrzo nanizale brojne reakcije korisnika koji nisu skrivali oduševljenje njegovom simpatičnom zabunom. Mnogi su ga proglasili legendom, a njegova priča ih je nasmejala do suza.

Međutim, najzanimljivije je da se u raspravu uključila i porodica mladenaca s venčanja na kom se Darijus sasvim slučajno našao.

"To je bilo venčanje mog brata. Bila sam deveruša u crvenoj haljini. Nadam se da ste uživali na venčanju. Iskreno, mogli ste da ostanete i upadnete na prijem", napisala je jedna devojka, a Darijus joj je odgovorio: "O, Bože, čestitke tvojoj porodici! Cenim poziv, ali morao sam da se sklonim odande."

"To sam ja, a moja žena je u žutom", oglasio se još jedan član porodice.

Nije jedini

Osim onih koji su se nasmejali njegovoj neobičnoj avanturi, u komentarima su se javili i korisnici koji su priznali da su se i sami našli u sličnim situacijama.

"Išao sam na pogrešnu sahranu, ako ti je lakše", "Ja i moj verenik smo jednom išli na pogrešan Friendsgiving, družili smo se, pričali priče, pili, prošla su dobra dva sata pre nego što smo to shvatili", "Ne brini. Već sam išao na pogrešnu sahranu. Siguran si", "Ako će ti biti lakše, moja mama je slučajno otišla na venčanje umesto na sahranu, rekla je, oprosti, ovo je sahrana za ****, zar ne? Muškarac: 'Ne, to je moje venčanje'", pisali su mu.

Kako je shvatio da je na pogrešnom venčanju

O ovom nesvakidašnjem i pomalo neprijatnom događaju Darijus je kasnije progovorio i za časopis People, gde je otkrio detalje cele zabune.

"Bio sam tamo kako bih podržao prijateljicu na jedan od najvažnijih dana u njenom životu. Očito to nije bila moja prijateljica", priseća se Malone. "U početku je mozak pokušavao da me zaštiti od stida i neprijatnosti. Prva misao mi je bila: 'Sad barem znam da deveruše ne nose belo'. A onda me pogodilo: 'O, ne. To jeste mlada'. U tom trenutku sam shvatio da sam samo svedok, a ne gost. Činilo se kao neka šala. Jedino o čemu sam mogao da razmišljam bilo je kako moram da stignem na pravu ceremoniju jer verovatno propuštam ulazak svoje prijateljice", otkrio je.

Srećom, sedeo je blizu bočnog izlaza pa je uspeo da se diskretno izvuče. Naime, ispred crkve su mu dve žene objasnile da je crkva u kojoj se održava venčanje njegove prijateljice samo jednu ulicu dalje.

Međutim, kratku šetnju nije prešao sam. Na njegovo iznenađenje, još jedan muškarac je napravio istu grešku, pa je čak stigao da se upiše u knjigu gostiju pogrešnog para. Njih dvojica je brzo otišli do prave crkve i, iako su propustili mladin ulazak, stigli su na ostatak ceremonije.

Video: Venčanje Tamare Kalinić