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Dnevni horoskop za 12. jul. Evo šta zvezde donose horoskopskim znacima poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Obećanje uticajne osobe da će vam pomoći danas bi moglo da bude ostvareno. Napredak u karijeri. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajan period destabilizacije. Očekuje vas rasprava. Budite iskreni, recite ono što vam smeta. Prilično ste melanholični.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš sastanak sa saradnicima proteći će u znaku sklapanja dugoročnog sporazuma. Ostvarićete dugotrajnu saradnju. Danas možete upoznati svoju srodnu dušu, i to preko prijatelja ili rođaka. Ubrzo će uslediti zbližavanje. Osetljivost grla, kao i glasnih žica.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas možete načiniti veliki korak napred u popravljanju odnosa sa saradnicima. Napredak u uslovima poslovanja. Napadno udvaranje osobe s posla može da vas zbuni u početku, ali kasnije poprima obrise romantičnog. Prehlada, smeta vam klima.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas vas intuicija odlično služi, pa ćete imati dobar osećaj za poslovne poteze u narednom periodu. To vam donosi finansijski uspeh. Atmosferu ovog dana može obeležiti prijatan izlazak s partnerom. Mnogo nežnosti i ljubavi. Stalno variranje pritiska.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše polje kreativnosti je naglašeno i donosi vam široku paletu poslovnih mogućnosti, kao i pozitivan odziv na vaše kreativne ideje. Ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko posla ima čar nedozvoljenog. Tahikardija. Obratite se kardiologu, potrebna vam je terapija.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Atmosferu ovog dana obeležiće poslovno putovanje. To će vam doneti proširenje obima posla i nove korisne kontakte. Danas će možda na trenutak oživeti prošlost jer možete sresti svoju bivšu ljubav i evocirati uspomene. Obnova veze.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće vaš razgovor za novi posao. Očekuju vas uspeh, jer ćete ostaviti odličan utisak. Izlazak među prijatelje pružiće vam šansu da upoznate srodnu dušu. Sledi romantičan sastanak. Stomačne tegobe.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Povoljan aspekt doneće vam bolju organizovanost, tako da vam danas sve ide od ruke. Ovaj dan može da započne u lepoj atmosferi, ali do uveče partner može da ispolji znake ljubomore zbog nekih sitnica. Pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Podrška za vaše inovativne ideje od strane uticajne osobe obeležiće ovaj dan. Povoljne vesti iz inostranstva. Vaš odnos s partnerom kreće se uzlaznom putanjom i sve je kvalitetniji. Sledi dalje zbližavanje. Glavobolja.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha tokom ovog dana je da date sve od sebe kako biste ispunili rok za završetak projekta ili zadatka. Dopada vam se osoba s kojom i poslovno sarađujete. Nalazite se u dilemi šta dalje. Bolovi u leđima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Čuvajte svoje tajne od kolega i saradnika jer postoji mogućnost spletki i zakulisnih radnji u okviru kolektiva u kom radite. Nezadovoljni ste kvalitetom veze s partnerom i razmišljate o tome da nešto promenite. Više se krećite.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspostavljanje nove poslovne saradnje i putovanje u inostranstvo mogu biti glavne teme ovog dana. Uspešna saradnja. Obnovićete vezu s bivšom ljubavi, a do toga može doći čak i u slučajnom susretu kod prijatelja. Bol u nogama.