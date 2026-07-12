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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete nestrpljivi, skloni kritikovanju i nespremni da priznate svoje greške. Iako ćete sami provocirati sukobe, nerviraće vas manjak stabilnosti i poverenja u međuljudskim odnosima.

Ljubav: Neće vas zadovoljavati površni odnosi. Sve će morati da bude duboko, snažno, čak i s primesom dramatike. Pomalo neobične, drukčije osobe ušetaće u vaš život, a svideće vam se neko ko se u društvu ističe samopouzdanim nastupom i neospornim šarmom.

Zdravlje: Moguće su prolazne glavobolje ili migrene. Boravite što više vremena na svežem vazduhu, ali izbegavajte kretanja u vreme velikih vrućina. Skloni ste raznim nezgodama, pa se pazite povreda i padova.

Najbolji dan: 15. jul

Najlošiji dan: 13. jul

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Uverićete se u sopstvenu popularnost u nekim krugovima. Više se okrenite korisnim prijateljsko-poslovnim vezama nego požrtvovnom radu, koji će vas iscrpeti. Nezaposleni će se uspešno zaposliti.

Ljubav: Gomila događaja, susreta i putovanja preporodiće vaš život. Trezveno ćete odrediti svoje ljubavne želje i pravilno usmeriti emotivnu energiju. Partner će vas podsticati da se dokazujete na poslu. Zajednička poslovna saradnja takođe će biti uspešna.

Zdravlje: Nervozu i napetost pokušajte da odagnate opuštajućim tehnikama. Smanjite unos kofeina koji u većim količinama može da podstiče razdražljivost i nemir. Prijaće vam boravak na moru, mnogo plivanja i odmaranja.

Najbolji dan: 18. jul

Najlošiji dan: 16. jul

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Honorarni poslovi doneće vam više novca nego što ste očekivali. Rad u turizmu, ugostiteljstvu, novinarstvu, medijima ili marketingu za vas će biti uspešan u svakom smislu.

Ljubav: Simpatija budi u vama emocije, ali vam razum nalaže odstojanje. Vaš pristup je ispravan. Ne gubite glavu pre nego što se uverite da je druga strana iskrena. Stambeni i finansijski problemi najviše će mučiti i biti kamen spoticanja za one u braku.

Zdravlje: Oslabljeni imunitet pogodovaće razvoju raznih viroza i prehlada. Vitamin C mogao bi da vam pomogne u prevenciji bolesti pa u ishranu uvrstite što više voća i povrća. Pazite da namirnice koje jedete budu sveže.

Najbolji dan: 12. jul

Najlošiji dan: 18. jul

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete u potrazi za novim izvorima informacija i u toku sa zbivanjima. Ljudi će vas tražiti za savet ili mišljenje, ceniće ono što govorite ili radite. Mnogi će se dobro snaći u ulozi vođe, u čemu će vam pomoći Merkur u vašem znaku.

Ljubav: Venera će istaći vašu privlačnost i podsticati ljude u vašoj blizini da vas posmatraju i upoznaju. Privlačiće vas obrazovane i duhovite osobe s kojima možete satima da razgovarate, a da jedno drugom ne dosadite. Nekima je moguća morska avantura.

Zdravlje: Vedri i nasmejani, nećete dozvoliti nikakvim zdravstvenim tegobama da vam pokvare raspoloženje. Sunce u vašem znaku obezbeđuje vas s mnogo energije pa odlično podnosite vrućine, čak i veća fizička naprezanja.

Najbolji dan: 13. jul

Najlošiji dan: 12. jul

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Promene vas guraju u bližu saradnju s kolegama. Nisu isključene svađe i razlike u mišljenjima. Potrošićete mnogo psihičke i fizičke energije u savladavanju svakodnevnih prepreka.

Ljubav: Bićete sve bliže ostvarenju veze s pouzdanom i ozbiljnom osobom koja neće pribegavati zakulisnim igricama, nego će vam otvoreno pokazati šta želi. Ako ste u braku, ovo je odlična nedelja za letovanje i buđenje romantike.

Zdravlje: Postoji opasnost da se ulenjite, stoga se naterajte na što više kretanja i boravka na svežem vazduhu. Koncentracija će vam biti odlična, a kako ćete biti živahni i nadahnuti, bićete rado viđen gost na zabavama.

Najbolji dan: 17. jul

Najlošiji dan: 14. jul

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od vas će se tražiti saveti, a šefovi će se u većoj meri oslanjati na vas. Posebno spretno ćete se nositi sa suparnicima i rešavati probleme, pri čemu će intuicija biti vaše najjače oružje.

Ljubav: Venera u vašem znaku otvara vam vrata u svet romantike. Oko vas je sve više udvarača pa ne možete da se požalite na dosadu. Mnogi će pronaći srodnu dušu, doživeti strastvene intimne trenutke, izgladiti bračne probleme ili proslaviti veridbu.

Zdravlje: Okolina će primetiti poboljšanje vašeg raspoloženja, ali i fizičkog izgleda, pa ćete dobiti mnoge komplimente. Osećaćete se odlično, a optimizmom i dobrim raspoloženjem najbolje ćete se braniti od bolesti.

Najbolji dan: 18. jul

Najlošiji dan: 12. jul

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Merkur u Raku će istaći vašu tvrdoglavost i provocirati smetnje u ispunjenju planova, pa budite smireniji. Mogli biste da se bavite rešavanjem penzije, zdravstvenog osiguranja ili finansijskih pitanja.

Ljubav: Neke tajne i gresi će biti otkriveni, pa ćete se partneru otkriti u novom svetlu. To će vam pomoći da raščistite dileme i rasterećene savesti krenete dalje. Samcima bi mogla da se svidi komplikovana osoba s kojom će komunikacija biti otežana.

Zdravlje: Izbegavajte preterane napore i pronađite adekvatan način za ublažavanje stresa. Treba vam što više odmora i što manje psihofizičkog naprezanja. Klonite se ljudi koji vole da pričaju u prazno jer će vas samo iscrpiti.

Najbolji dan: 15. jul

Najlošiji dan: 13. jul

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Kretaćete se u krugu visoko obrazovnih ili uspešnih ljudi, koji bi mogli da vam pomognu u karijeri. Putovanja i odnosi sa strancima su pod planetarnom zaštitom. Vaši kvaliteti biće na ceni.

Ljubav: Novim ljubavnim počecima kumovaće prijatelji, ali i internet portali i četovi. Oni koji su sami mogli bi da se zbliže s osobom koja živi u drugom gradu, a naročito velike šanse za novo poznanstvo imaju oni koji su na letovanju ili turističkom boravku u inostranstvu.

Zdravlje: Ne preterujte u hrani i piću. Hedonistički način života mogao bi da vam, osim suvišnih kilograma, prouzrokuje i zdravstvene tegobe. Podložni ste čestim promenama raspoloženja. Posvetite se sebi i svojim potrebama.

Najbolji dan: 12. jul

Najlošiji dan: 16. jul

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Očekuju vas dani iskušenja i previranja u kojima će vam nervi biti tanki, a tolerancija niska. U nekim situacijama bi mogao da vas muči i povređen ponos. Uprkos okolnostima, moguće je napredovanje.

Ljubav: Nećete biti sigurni u svoje emocije ili ćete posumnjati u partnerove. Ne povlačite se u sebe nego razgovarajte s voljenim. Ljubomorom ćete nepotrebno kvariti odnos. Ako ste sami, nova ljubav vas vreba među ljudima koje od pre poznajete.

Zdravlje: Počnite odgovornije da se odnosite prema svom zdravlju. Izbacite iz ishrane suvišne masnoće i beli hleb i jedite više svežeg voća i povrća. Mogao bi da vas muči izraženiji psihički umor, pa ćete biti razdražljivi.

Najbolji dan: 17. jul

Najlošiji dan: 12. jul

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Osećaćete pad energije i bezvoljnost, pa ćete kasniti s izvršavanjem poslovnih obaveza. Bitne odluke, kontakte s administracijom i potpisivanje dokumenata zasad radije odložite. Sad bi vam prijao godišnji odmor.

Ljubav: Mogli biste da održavate vezu s osobom koja živi u drugom gradu ili putem prijatelja upoznate nekog ko će vam se svideti zbog svojih životnih pogleda i inteligencije. Aktivniji društveni život pomaže zauzetima da budu opušteniji, a time i strastveniji.

Zdravlje: Višak energije istrošite bavljenjem sportskim aktivnostima. Idealan je trenutak da se upišete u teretanu. Pripazite na zube koji bi mogli da budu osetljivi. Ako neki od njih treba da popravite, sada to učinite.

Najbolji dan: 18. jul

Najlošiji dan: 14. jul

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Na pomolu su novi projekti ili promene koje će zahtevati prekovremeni rad, selidbu u novi radni prostor, pa i dodatno obrazovanje. S lakoćom ćete se prilagođavati novim uslovima.

Ljubav: Venera vas i dalje mazi povoljnim prilikama, zaljubljivanjima i ulascima u nove veze. Ako ste na moru, mogli biste da steknete naklonost privlačnog stranca. Ako ste u braku, biće svađa i netrpeljivosti, ali i obostrane želje da se pomirite.

Zdravlje: Razne viroze i sezonske prehlade zaobilaziće vas u širokom luku, a jedine probleme će vam zadavati manji pad raspoloženja. Menjaćete raspoloženja, pa ćete na trenutke biti veseli, a potom odsutni duhom i setni.

Najbolji dan: 12. jul

Najlošiji dan: 15. jul

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Merkur u Raku donosi vam povoljnije poslovne prilike. Sve što je "stajalo“ sada će se pokrenuti, pa ćete uživati u plodovima svoga rada. Bićete posebno kreativni i puni idejnih rešenja zbog kojih će vam se kolege diviti.

Ljubav: Nemojte ćutnjom produbljivati nesporazum. Otvoren razgovor s partnerom doneće olakšanje kod oboje. Samci, napokon će se isplatiti vaša upornost oko osvajanja osobe u koju ste zaljubljeni. Nije isključeno da ove nedelje ostvarite vezu.

Zdravlje: Nerviranje bi moglo da vam prouzrokuje nesanicu ili probavne smetnje, stoga pronađite adekvatan način za izbacivanje frustracija. Nemojte toliko da ugađate drugima, najprije porodici, a na sebe toliko malo da mislite.

Najbolji dan: 13. jul

Najlošiji dan: 18. jul

Video: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva