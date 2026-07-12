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Prijateljstva treba da obogaćuju život, ali ponekad se dogodi da odnos postane izvor stresa i nezadovoljstva. Prepoznavanje suptilnih znakova da je prijateljstvo postalo toksično ključno je za očuvanje mentalnog zdravlja. BuzzFeed je pitao čitaoce da podele svoja iskustva i neočekivane znakove upozorenja koji ukazuju na problematičan "prijateljski" odnos.

Sve se vrti oko njih

Jedan korisnik je napisao: "Ako shvatite da se vaša uloga u prijateljstvu svodi na to da nekoga neprestano žalite, bežite. Tokom godina izgradio sam i čvrste, zdrave odnose, ali i neke duboko problematične. U čemu je razlika? Ovi problematični bili su usmereni na moju želju da popravim tuđi život, ali to nije moj posao. Takav odnos se uvek završi neravnopravnim i nesrećnim prijateljstvom."

"Znak je i kada se prijateljstvo odvija isključivo pod njihovim uslovima. Žele da razgovaraju samo kad se priča o njima, kad im to odgovara ili kad od toga imaju neku korist. Ako razgovor ne ispunjava jedan od tih ciljeva, postaju nervozni ili vas požuruju. Njihovi problemi su uvek hitni, dok su vaši tek smetnja", piše drugi korisnik.

Jedan od komentara glasi: "Nikad nemaju vremena za vas kad su u vezi. A ako ga i nađu, to je samo zato što im treba savet ili mišljenje o toj istoj vezi."

"Nakon druženja s njima osećate se potpuno emocionalno iscrpljeno", piše čitalac.

Iskorišćavanje i stvaranje drame

Jedna korisnica je podelila svoje iskustvo: "Pre nekog vremena preselila sam se i napokon počela da stičem prijatelje. Nakon nekoliko druženja na kafi i izletima, nova prijateljica pozvala me kod sebe i bila sam presrećna. Mislila sam da smo prešle tu fazu javnih prostora i da možemo da se družimo i kod kuće. Bilo je super, sve dok nisam shvatila da ona više nikad ne želi da se nađe negde napolju ili kod mene.

"Prijatelji oportunisti. Vole da provode vreme s vama samo kako bi se približili nekome ko im se sviđa, a s kim ste vi dobri. Ili odjednom žele više vremena da provode s vama kad počnete bolje da zarađujete, izlazite na lepa mesta i slično", jedan je od komentara.

Jedna korisnica je komentarisala: "Znak za uzbunu je i kad primetite da neko ne može dugo da zadrži prijatelje, ali je istovremeno opsednut njima. Nasela sam na to kao brucoš, srećna što uopšte imam prijateljicu, i to stariju studentkinju koja mi je pomagala na faksu. Stalno je objavljivala naše zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Kasnije sam saznala da je morala da nađe nove prijatelje nakon neke drame koju je sama izazvala, a objavama je samo htela da 'tera inat' starom društvu. Nakon godinu dana, ponovila je istu priču i morala je da pronađe treću grupu prijatelja u četiri godine."

"Kad shvatite da vaš prijatelj stvara 99,9 % drame u koju upadate, a vi čistite 99,9 % nereda. Takođe, kad ste sami, vi ste mu glavni izvor potvrde, ali u društvu ste svedeni na sporednog lika", piše čitalac.

Manjak podrške i izbegavanje odgovornosti

Jedan korisnik je podelio: "Kada prestane da im bude važno, a onda eksplodiraju ako im na to ukažete. Na primer: 'Izvini, ne osećam se dobro, imam temperaturu.' Odgovor: 'OK.' Ili: 'Oči su mi natečene, juče mi je uginuo pas.' Odgovor: 'OK.' A kad im kažete: 'Možeš li da prestaneš da govoriš samo 'OK'?', sledi napad: 'Koji ti je đavo? Pokušavam da te podržim! Šta bi htela, da ti se izderem u facu?!' To je klasično ponašanje lažnog prijatelja."

"Ne prihvataju vas onakvima kakvi jeste, već neprestano pokušavaju da vas promene", glasi komentar.

Jedan čitalac je napisao: "Razgovaraju s vama samo kad su primorani da budu u vašoj blizini, na primer na poslu ili na predavanju. Ali ako vas sretnu na hodniku, proći će pored vas bez reči jer im više niste 'prikladno dostupni'.

Takođe, neprestano traže usluge i zloupotrebljavaju vašu dobrotu: 'zaboravljaju' da vrate posuđene stvari, a kad ih i vrate, u gorem su stanju. Koriste vas kao ličnog terapeuta i istresaju sve svoje probleme na vas bez obzira na granice koje postavite, a nikad ne uzvraćaju uslugu, čak ni kad je vama potrebna pomoć."

(Kurir.rs/ Index.hr)

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