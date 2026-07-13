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Dnevni horoskop za 13. jul. Evo šta svako horoskopski znak očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete teško moći da izbegnete nesuglasice s jednim kolegom ili nadređenim. Dobro proučite dokumente pre nego ih potpišete. Vaš odnos s partnerom je skladan. Planirate odlazak na zabavu, gde ćete se sjajno provesti. Odlično se osećate.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Natprosečne rezultate će postići Bikovi u uslužnim delatnostima ili ugostiteljstvu. Obratite pažnju na neke manipulativne kolege. Emotivni period u kojem je na prvi pogled sve u redu, ali oboje sumnjate jedno u drugo. Pad imuniteta.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da uzrokuje dosta nesporazuma i sklonost ka previdima što se tiče bitnih stvari. Sumnja partnera u vašu iskrenost je uvredljiva, to se može pretvoriti u raspravu. Vrtoglavica.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Spletke jednog od saradnika mogu vas izbaciti iz takta. Konkurencija pokušava da vas ugrozi, ali neće uspeti u tome. Slobodni Rakovi mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu za koju se može ispostaviti da nije slobodna. Promena raspoloženja.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da doprinese tome da se dekoncentrišete i načinite previd što se tiče novca. Nedosledno ponašanje osobe koju ste nedavno upoznali stvara u vama sumnju u njenu iskrenost. Poteškoće s disanjem.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljan aspekt doprinosi tome da se više fokusirate na detalje nego na suštinu, pa su moguće pogrešne procene situacija. Otkrili ste partneru svoje sumnje, a to može izazvati buru negodovanja. Pad imuniteta.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas možete otkriti iskrene namere nekog od kolega, a to vas neće samo razočarati nego i isprovocirati na raspravu. Planirate zajednički izlazak s partnerom. To će između vas rasplamsati stari žar i pojačati emocije. Više se odmarajte.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Reorganizacija u firmi doneće vam promenu u uslovima rada, ali i u vašoj poziciji i nadležnostima. Ovaj period mogu da obeleže ljubomorne scene i preispitivanja o tome gde ste bili i s kim ste bili. Rasprava. Odmarajte se.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neiskrenost nekog saradnika danas može da stvori turbulentnu atmosferu na poslu. Moguće su nesuglasice i nesporazumi. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju može biti glavna tema. Ovog puta planete će biti na vašoj strani. Prehlada.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovni sastanak danas će imati tešku atmosferu jer pregovarači mogu biti nepopustljivi. Potrudite se da izbegnete nesporazume. Slobodni Jarčevi se dvoume između dve osobe koje im se dopadaju. Sačekajte da vreme da odgovor. Osip na koži.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Konkurencija je spremna da podrije vašu poziciju, ali vi idete korak ispred svih. Odigraćete dobar strateški potez. Osećate se usamljeno čak i ako ste u braku ili vezi. Iskrenim razgovorom s partnerom prevladaćete taj osećaj. Nervoza.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ključ uspeha tokom ovog dana je da se pridržavate unapred zacrtanog plana i ne ulazite u rizične investicije, jer je moguć gubitak. Načinićete značajan korak u zbližavanju sa osobom koja vam se već dugo sviđa. Problem sa stomakom.